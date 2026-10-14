Doble sesión y agenda cruzada: la negociación que busca acelerar el peronismo en la Legislatura

Fuerza Patria trabaja para que el Senado y Diputados sesionen el martes 20 de octubre.

La Legislatura bonaerense se encamina hacia una jornada con actividad simultánea en sus dos recintos. Fuerza Patria trabaja para que Diputados y Senado sesionen el próximo martes 20 de octubre, con dos prioridades diferentes pero una misma lógica parlamentaria: acelerar proyectos que vienen atravesando meses de negociaciones y permitir que las iniciativas que obtengan media sanción puedan continuar rápidamente su recorrido en la otra Cámara.

El esquema tiene dos protagonistas principales. En el Senado, el oficialismo pretende finalmente votar el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA) y la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. En Diputados, La Cámpora busca llegar con dictamen para poner en discusión la denominada “mega ley” contra las apuestas online, impulsada por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto.

La fecha funciona por ahora como hoja de ruta política. En el caso de Diputados, todavía resta completar el trabajo de comisiones y formalizar la convocatoria al recinto. La iniciativa sobre apuestas tendrá este miércoles 14 una reunión informativa y el oficialismo proyecta un plenario conjunto para el lunes 19.

No se trata, además, de una agenda construida exclusivamente entre sectores del peronismo.La coordinación surge de conversaciones entre el oficialismo y representantes opositores que comenzaron a ordenar el funcionamiento de ambas Cámaras después de varios meses de proyectos demorados.

El entendimiento ya tuvo una primera expresión. El 29 de septiembre, Diputados convirtió en ley varios proyectos que habían sido enviados previamente por el Senado. Una semana después, el 6 de octubre, la Cámara alta hizo lo propio con iniciativas provenientes de Diputados y avanzó con otros expedientes que ahora regresarán a la Cámara baja.

La coordinación no significa que todos los bloques hayan cerrado acuerdos sobre el contenido de los proyectos centrales. En Salud, por ejemplo, La Libertad Avanza ya adelantó su rechazo. En apuestas online, todavía existen iniciativas de distintas bancadas y diferencias sobre los controles, la carga económica para las plataformas y la regulación del circuito legal y clandestino.

La Cámara alta busca destrabar las dos reformas sanitarias de Axel Kicillof.

Salud: los dos proyectos que Kicillof quiere sacar del Senado

La Cámara alta llegará a la eventual sesión con los dos principales proyectos sanitarios del Ejecutivo completamente despachados. El primero crea el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires, destinado a coordinar el sector público, los prestadores privados y la seguridad social bajo la rectoría del Ministerio de Salud. El segundo constituye el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que podrá desarrollar, producir, comprar y distribuir medicamentos e insumos.

Ambos expedientes ingresaron el 23 de junio y atravesaron un camino legislativo con varias interrupciones. El 1° de septiembre quedaron en estudio porque Fuerza Patria no consiguió reunir dentro de la Comisión de Salud todas las firmas necesarias para avanzar. Además de los cuestionamientos opositores, aparecieron reparos dentro del propio oficialismo sobre las atribuciones que tendría el SIPBA y sobre el funcionamiento de la futura empresa farmacéutica.

Un mes después, los textos regresaron con modificaciones. El 1° de octubre, Salud Pública les dio despacho favorable por mayoría. El 5 de octubre hicieron lo mismo los integrantes de Legislación General y desde entonces ambos proyectos están en condiciones reglamentarias de llegar al recinto.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los cambios incluyeron la eliminación de facultades provinciales para determinar la ubicación de nuevos establecimientos sanitarios, la incorporación voluntaria de municipios y privados a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados y nuevos límites para las operaciones financieras de la futura empresa de medicamentos.

Micaela Olivetto, presidenta de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara baja.

Diputados: la apuesta por llegar con la “mega ley”

En la Cámara baja, el reloj corre con mayor presión. La iniciativa sobre apuestas online todavía no tiene dictamen, y sus impulsores intentan completar en menos de una semana el recorrido previo al recinto.

Este miércoles 14 se reúne la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, que preside Micaela Olivetto. El único expediente central será el D-3634/26-27, presentado junto con el jefe del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli.

El proyecto tiene 64 artículos e intenta construir un régimen integral para las apuestas digitales. Entre otros puntos, exige reconocimiento biométrico facial para verificar identidad y mayoría de edad, establece cierres automáticos después de 60 minutos de juego continuo, limita la frecuencia de ingreso, regula la publicidad, elimina determinados incentivos comerciales y amplía los mecanismos de autoexclusión.

También incorpora dos mecanismos económicos. Las plataformas autorizadas deberían aportar al sistema público un monto equivalente al 100% de sus gastos en publicidad, promoción y patrocinio. El 70% de esos recursos se distribuiría entre los 135 municipios a través del CUD y el 30% quedaría en el Ministerio de Salud para políticas vinculadas con salud mental y ciberludopatía.

Un segundo aporte sería equivalente al 3% de determinados premios pagados, destinado principalmente a clubes, sociedades de fomento, centros culturales y otras entidades comunitarias, además de becas para el deporte de alto rendimiento.

La discusión no comenzó con el expediente de Tignanelli y Olivetto. En septiembre la comisión tenía 27 iniciativas en condiciones de ser analizadas: 22 proyectos de ley, tres declaraciones y dos pedidos de informes. En los últimos dos años habían ingresado más de 50 expedientes relacionados con apuestas digitales, varios de los cuales perdieron estado parlamentario.

La propia Olivetto explicó entonces que “muchos proyectos abordan de manera similar la misma problemática”, al defender la búsqueda de una regulación más amplia que reúna prevención, salud mental, acceso de menores, endeudamiento, publicidad y controles.

La nueva propuesta busca concentrar buena parte de esas discusiones, aunque no eliminó las diferencias entre bancadas. Uno de los puntos de debate es cómo endurecer las reglas sobre las siete plataformas legalmente habilitadas sin perder de vista el circuito clandestino. Según datos recopilados por GRUPOLAPROVINCIA.COM, Buenos Aires ya realizó más de 800 denuncias contra operadores ilegales, una intervención judicial permitió bloquear 537 sitios y más de un centenar de influencers fueron denunciados por promocionar plataformas no autorizadas.

La eventual sesión de Diputados tiene más expedientes en carpeta. Uno es la Ley Ema , que crea un programa de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos.

Ley Ema, empresas recuperadas y obras hídricas

La eventual sesión de Diputados tiene más expedientes en carpeta. Uno es la Ley Ema, que crea un programa de prevención y abordaje integral de la violencia digital en ámbitos educativos. El Senado la aprobó con modificaciones el 6 de octubre, por lo que debe regresar a la Cámara baja para conseguir sanción definitiva.

También podría tratarse la prórroga por tres años de la emergencia económica, financiera y tarifaria para empresas recuperadas. Según datos del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, el universo alcanza a 288 unidades productivas y cerca de 5.000 trabajadores.

Otro expediente crea el Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, mientras una iniciativa de Sergio Vargas permite que los municipios reasignen durante 180 días hasta el 100% de determinados recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural hacia drenajes, canales, alcantarillas y equipamiento hídrico.

En el Senado también permanece una agenda que excede las dos reformas sanitarias. Entre los proyectos pendientes aparecen las cuatro leyes que Diputados aprobó para abordar el sobreendeudamiento de las familias bonaerenses, con iniciativas sobre prácticas abusivas de cobranza, una instancia prejudicial, registros de proveedores y cambios en los procedimientos judiciales. También está en discusión una propuesta de Sergio Berni específica para agentes públicos.

Por ahora, su inclusión en el temario del 20 no está confirmada. La prioridad explicitada por el oficialismo en la Cámara alta son los dos proyectos sanitarios que Kicillof intenta convertir en ley desde la etapa anterior de la Legislatura.