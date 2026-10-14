Paritarias bonaerenses contra reloj: Kicillof reúne a docentes y estatales con los sueldos de octubre en juego

Sala de Paritarias.

El gobierno de Axel Kicillof convocó a docentes y estatales bonaerenses a una nueva reunión paritaria para este viernes 16 de octubre, con el objetivo de retomar una negociación salarial que permanece sin una oferta económica desde septiembre. El encuentro, previsto para las 11.30 y bajo modalidad virtual, llegará sobre el límite de los plazos administrativos para que un eventual aumento pueda incorporarse a los haberes de octubre, que se cobrarán en noviembre.

La decisión se conoció este miércoles 14, después de una serie de presentaciones sindicales que reclamaban respuestas antes del cierre de las liquidaciones. La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las organizaciones docentes habían advertido que otra demora podría dejar a los trabajadores sin actualización por segundo mes consecutivo.

La convocatoria modifica el escenario que atravesaban los gremios durante los últimos días, aunque todavía no hay un porcentaje de incremento anunciado. La administración bonaerense deberá presentar una propuesta que contemple las demandas salariales y las posibilidades presupuestarias de la Provincia, en un contexto de restricciones financieras que el Ejecutivo vincula con la reducción de recursos nacionales.

La negociación salarial llega al límite de las liquidaciones

El último acuerdo alcanzado entre la Provincia y los principales sindicatos estatales y docentes se cerró en julio. Estableció una mejora del 7% sobre los salarios de junio, distribuida en dos tramos: 5% correspondiente a julio y 2% para agosto. La última cuota se cobró con los haberes de septiembre.

Aquel entendimiento contemplaba retomar las conversaciones en septiembre. El Gobierno cumplió con esa instancia: recibió a los estatales el día 24 y a los docentes el 25, pero las reuniones concluyeron sin una nueva propuesta económica. Los funcionarios explicaron las dificultades de las cuentas provinciales y las partes acordaron mantener abierta la discusión.

Desde entonces, los gremios insistieron en la necesidad de concretar otro encuentro. FEGEPPBA presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo, conducido por Walter Correa, para reclamar una convocatoria inmediata. La federación advirtió sobre las dificultades para obtener aumentos retroactivos y sostuvo que resultaba indispensable alcanzar un acuerdo antes de las próximas liquidaciones.

El reclamo también incluyó la posibilidad de declarar el estado de alerta y asamblea permanente, junto con la evaluación de medidas de acción directa si la negociación continuaba sin respuestas.

Estatales retomaron la discusión paritaria con la Provincia.

ATE bonaerense formalizó un pedido similar el 9 de octubre. La presentación, firmada por su secretario general, Claudio Arévalo; la secretaria general adjunta, Eliana Aguirre; y el secretario de Convenios Colectivos, Martín Fontela, vinculó la urgencia salarial con el aumento de alimentos, alquileres, tarifas y otros gastos que afectan los ingresos de los trabajadores.

La organización también responsabilizó a las políticas económicas del Gobierno nacional por el deterioro del poder adquisitivo y el recorte de recursos provinciales. Sin embargo, solicitó expresamente al Ejecutivo bonaerense que acelerara las negociaciones para incorporar una recomposición en los próximos salarios.

Los tiempos administrativos concentran ahora la atención. La liquidación de haberes comienza antes en determinados sectores, particularmente entre los docentes. Si las partes no alcanzan un acuerdo el viernes, podría complicarse la aplicación inmediata de un incremento correspondiente a octubre.

La discusión llega, además, después de que el INDEC informara una inflación nacional del 1,9% en septiembre, con un acumulado del 23,6% durante los primeros nueve meses del año. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,1% mensual, mientras los alimentos registraron una suba del 2%.

Docentes: recomposición salarial y reclamos laborales

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, llega a la nueva convocatoria después de reclamar una continuidad urgente de la negociación salarial.

Durante la reunión del 25 de septiembre, las organizaciones habían planteado la necesidad de mejorar los ingresos, atender problemas relacionados con IOMA y avanzar en cuestiones vinculadas con las condiciones laborales y la violencia en establecimientos educativos.

La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), conducida por Alejandro Salcedo, fue una de las organizaciones que reclamó acelerar la convocatoria. El sindicato sostuvo que los ingresos resultan insuficientes y cuestionó los tiempos de la administración provincial para ofrecer una recomposición.

AUDIENCIA COMISIÓN PARITARIA SALARIAL DOCENTE, EL DÍA VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2026 A LAS 11:30 HS. https://t.co/0RMS2NAQGk https://t.co/Aie1pKniIk — UDOCBA Central (@udocbacentral) October 14, 2026

La presión salarial también se expresó durante octubre mediante movilizaciones y huelgas impulsadas por sectores disidentes. SUTEBA Multicolor y otras organizaciones reclamaron aumentos que permitan recuperar el poder adquisitivo, mientras el Gobierno provincial advirtió sobre posibles descuentos por días no trabajados.

La nueva audiencia se realizará un día después del paro nacional docente convocado para este jueves 15 de octubre, acompañado por una movilización al Congreso. Esa medida tiene como principales destinatarias las políticas educativas de Javier Milei, con reclamos por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la Paritaria Nacional Docente y el financiamiento de la educación pública.

Ambas discusiones transcurren en paralelo: mientras los sindicatos cuestionan los recortes nacionales y participan de las protestas educativas, mantienen abierta con Kicillof la negociación por los salarios que paga la Provincia.

Estatales, judiciales y los compromisos pendientes

Para los trabajadores encuadrados en la Ley 10.430, la discusión salarial forma parte de una agenda más amplia que incluye estabilidad laboral, recategorizaciones, carrera administrativa y cumplimiento de acuerdos anteriores.

ATE llevó esos reclamos a la Legislatura bonaerense el 7 de octubre, durante una jornada de paro provincial y movilización. Allí exigió que el Presupuesto 2027 contemple los cargos y recursos necesarios para avanzar con los pases a planta permanente.

La organización reclama una definición para aproximadamente 11.000 trabajadores que actualmente cumplen funciones bajo distintas modalidades de contratación. En julio, Provincia y sindicatos habían acordado avanzar con la regularización de más de 8.000 agentes temporarios ingresados hasta diciembre de 2025.

Estatales movilizaron a la Legislatura.

El gremio también pretende continuar con las recategorizaciones, fortalecer la carrera administrativa y avanzar hacia un Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública. A esos pedidos suma la cobertura de vacantes y el cumplimiento de compromisos alcanzados en mesas técnicas.

La discusión presupuestaria tiene otra instancia pendiente. Desde la Legislatura señalaron que la creación de cargos debe estar contemplada inicialmente en el proyecto de gastos y recursos que elabore el Ministerio de Economía bonaerense, a cargo de Pablo López, antes de su tratamiento parlamentario.

El escenario salarial también alcanza a los judiciales, aunque mantienen una negociación propia. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB), encabezada por Hugo Russo, pidió formalmente reabrir la paritaria después de que septiembre transcurriera sin una nueva propuesta.

La organización reclama recuperar poder adquisitivo y resolver cuestiones relacionadas con vacantes, sobrecarga de tareas y carrera judicial. Su último acuerdo también estableció un aumento del 7% entre julio y agosto, con el compromiso de revisar los salarios en septiembre. Hasta ahora, no se informó que la AJB integre la convocatoria del viernes destinada a docentes y estatales.

En las conversaciones previas, la administración provincial había evaluado alternativas de actualización para octubre y noviembre. Sin embargo, el cierre próximo de las liquidaciones concentra la expectativa sindical en lograr una mejora que pueda aplicarse al mes en curso.

La reunión del viernes está prevista de manera virtual desde las 11.30. Los gremios aguardan conocer el porcentaje que ofrecerá el Ejecutivo y si el acuerdo podrá incorporarse a los haberes de octubre. Hasta el momento, la Provincia no comunicó una propuesta salarial concreta.