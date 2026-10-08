11 mil estatales esperan una definición: ATE lleva los pases a planta al corazón del Presupuesto 2027

El gremio formalizó ante la Legislatura un reclamo por estabilidad laboral, recategorizaciones y mejoras salariales.

El paro terminó y la movilización dejó las calles de La Plata, pero el reclamo de los estatales bonaerenses entró ahora en una instancia clave: qué lugar tendrán los pases a planta en el Presupuesto 2027 y de dónde saldrán los recursos para financiarlos.

ATE llevó este miércoles su protesta hasta la Legislatura bonaerense y entregó un petitorio con demandas por estabilidad laboral, salarios, recategorizaciones, carrera administrativa y un futuro Convenio Colectivo de Trabajo. Sin embargo, allí apareció una primera respuesta institucional: desde Diputados remarcaron que la creación de cargos y las partidas correspondientes deberán estar contempladas inicialmente en el proyecto que elabore el Ministerio de Economía de Pablo López y envíe el gobierno de Axel Kicillof.

El planteo abre así un nuevo capítulo después de la protesta. ATE busca que los legisladores garanticen las regularizaciones cuando llegue la ley de gastos y recursos, pero antes deberá definirse qué incorpora el Ejecutivo en el texto que pondrá a consideración del Parlamento.

“Necesitamos que en el presupuesto estén incluidos los pases a planta permanente”, reclamó el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, durante el acto.

La cifra que quedó en primer plano después de la movilización es la de aproximadamente 11.000 trabajadores. Se trata de personal que ya cumple funciones dentro del Estado provincial bajo contratos de servicios, plantas temporarias u otras modalidades y para quienes el gremio pide estabilidad.

El reclamo tiene además un antecedente inmediato. En julio, durante la negociación paritaria, Provincia y sindicatos acordaron avanzar con el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores temporarios que habían ingresado hasta diciembre de 2025. En aquella misma discusión se cerró un aumento salarial del 7%, dividido en 5% para julio y 2% para agosto.

ATE viene planteando, sin embargo, que la regularización debe abarcar un universo más amplio de modalidades laborales. El sindicato estima en alrededor de 14.000 las distintas situaciones de precarización que pretendía resolver, incluyendo becas y otros vínculos laborales además de las plantas temporarias ya comprendidas en acuerdos anteriores.

59 mil pases desde 2020 y una nueva meta para 2027

ATE incorporó otro número durante la protesta para mostrar el recorrido de la discusión. Según datos difundidos por el propio sindicato, desde 2020 se concretaron alrededor de 59.000 pases a planta permanente en la administración bonaerense. Ahora la organización pretende que el próximo presupuesto permita completar otra etapa de regularizaciones.

Eliana Aguirre, secretaria adjunta de ATE Provincia, sostuvo durante el acto que, una vez garantizados presupuestariamente los cargos, el gremio buscará que el Ejecutivo avance con las decisiones administrativas necesarias para efectivizar los pases.

El pedido tiene una particularidad: el Presupuesto provincial todavía no ingresó a la Legislatura. Por eso, el petitorio sindical tuvo como primeros receptores a diputados y senadores, aunque desde la Cámara baja marcaron que la discusión de fondo comienza antes, en el armado que realiza Economía. Una vez presentado el proyecto, los bloques podrán discutir las partidas, modificarlas o condicionarlas durante la negociación legislativa.

La paritaria sigue sin una nueva oferta

El reclamo presupuestario convive con otro frente todavía abierto: los salarios. La última reunión formal entre el gobierno bonaerense y los gremios estatales se realizó el 24 de septiembre. El Ejecutivo cumplió con la reapertura prevista en el acuerdo anterior, pero el encuentro terminó sin una nueva propuesta económica.

Septiembre quedó así sin una nueva actualización para los trabajadores encuadrados en la Ley 10.430. ATE viene reclamando acuerdos cortos, revisiones frecuentes y una recuperación del poder adquisitivo. Durante la marcha, Arévalo resumió la situación salarial con una frase: “No llegamos al 10 de cada mes”.

La protesta del miércoles volvió a colocar ese punto en el petitorio, aunque el eje central estuvo puesto en garantizar cargos para el próximo año. El escenario gremial con el que Kicillof llegó a octubre ya combinaba la paritaria estatal sin oferta, reclamos de judiciales y una medida de fuerza docente realizada pocos días antes.

Un reclamo a Kicillof con Milei como principal blanco

La protesta dejó además una particularidad política. ATE realizó un paro contra una situación que requiere respuestas concretas de la Provincia, marchó hacia la Legislatura y reclamó decisiones que involucran al Ejecutivo bonaerense. Sin embargo, buena parte del discurso público del gremio volvió a concentrarse en el Gobierno nacional.

Arévalo responsabilizó a Javier Milei por la reducción de recursos que, según el sindicato y la administración provincial, afecta las cuentas bonaerenses. “Nuestro enemigo es Javier Milei”, sostuvo frente a la Legislatura.

El secretario general planteó que Nación retiene fondos que deberían llegar a Buenos Aires y vinculó la situación financiera de provincias y municipios con las políticas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

La conducción de ATE mantuvo así la diferenciación que viene trazando en sus protestas: reclama a Kicillof salarios, cargos y estabilidad, pero ubica al Gobierno nacional como principal responsable del escenario económico. Ese equilibrio quedó expuesto nuevamente este miércoles. Mientras la marcha exigió respuestas en La Plata, el discurso político apuntó hacia la Casa Rosada.