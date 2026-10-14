Paro contra Milei y paritarias pendientes: el escenario de docentes y estatales bonaerenses

Suteba.

La provincia de Buenos Aires llegará este jueves 15 de octubre a una jornada de paro docente y estatal con movilización al Congreso de la Nación, en la que confluirán reclamos contra las políticas de Javier Milei y la demanda de una nueva recomposición salarial a la administración de Axel Kicillof. Los sindicatos aguardan un llamado formal a paritarias, con plazos cada vez más ajustados para incorporar aumentos a los próximos salarios.

La medida será de 24 horas. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, participará de la jornada nacional impulsada por CTERA. En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará su propio paro nacional, con un reclamo dirigido al Gobierno nacional y repercusiones en organismos públicos.

Docentes y universidades marchan por los fondos nacionales

Para los gremios de la educación, el principal destinatario de la protesta será la Casa Rosada. Exigirán la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una mejora de los ingresos, mayor financiamiento para las escuelas públicas y la defensa de los regímenes jubilatorios.

La eliminación de las transferencias del FONID se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre el sindicalismo docente y la administración libertaria. Se trata de un componente salarial financiado por Nación cuyo restablecimiento reclaman las organizaciones desde 2024. También piden recursos para infraestructura, comedores escolares, becas y conectividad.

CTERA ya había realizado medidas de fuerza durante el año. En marzo participó de la negociación nacional, que terminó sin acuerdo; en junio volvió a manifestarse frente a la sede de Educación y el 3 de agosto convocó a otro paro. El jueves, el reclamo tendrá como escenario principal el Congreso, junto a los sindicatos bonaerenses.

SUTEBA convocó a concentrarse a las 13 en Avenida de Mayo y Salta, en la Ciudad de Buenos Aires, para marchar hacia el Parlamento. La medida coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista desde las 13.30, con participación de estudiantes, docentes, nodocentes, autoridades académicas y organizaciones sindicales.

MARCHA FEDERAL EDUCATIVA 📢 Jornada Nacional de Protesta de la @cteracta Nos movilizamos al Congreso de la Nación y en todas las plazas del país, por la Educación Pública, la soberanía y la democracia. 📍 Concentramos en Av. de Mayo y Salta. 🕐 13 hs. #Suteba40Años https://t.co/hTKh72PVDD — SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) October 13, 2026

El sector universitario reclamará el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización salarial y los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de las casas de estudio. La disputa también atraviesa el proyecto de Presupuesto 2027: mientras la propuesta nacional contempla alrededor de $7,3 billones, el Consejo Interuniversitario Nacional estimó necesidades cercanas a los $11 billones.

En las escuelas bonaerenses, el paro podrá afectar el dictado de clases, pero no supone el cierre automático de todos los establecimientos. La actividad dependerá de la adhesión de docentes y auxiliares en cada institución. Será la segunda huelga docente del mes: el 1 de octubre, cuatro sindicatos provinciales realizaron una medida de fuerza por episodios de violencia contra trabajadores de la educación.

Paritarias: la Provincia llega sin una oferta formal

La movilización del jueves encontrará a los gremios con otra discusión abierta, esta vez con la Provincia. El último acuerdo salarial con el gobierno de Kicillof se cerró en julio y estableció una mejora del 7% sobre los salarios de junio: 5% correspondiente a julio y 2% a agosto. Septiembre transcurrió sin una nueva actualización.

El Ejecutivo había asumido el compromiso de volver a negociar en septiembre. Los estatales se reunieron el 24 de ese mes y los docentes participaron de una instancia de discusión salarial el 25, pero no recibieron una nueva propuesta económica. Desde entonces hubo contactos entre funcionarios y representantes sindicales, sin que se concretara otra reunión formal con una oferta sobre la mesa.

La inquietud aumentó por el calendario de liquidaciones. Los salarios correspondientes a octubre deben procesarse en los próximos días y la liquidación docente comienza antes. Los gremios temen que una demora adicional deje otra vez afuera el incremento que reclaman y traslade sus efectos a un período posterior.

La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) pidió formalmente al ministro de Trabajo, Walter Correa, una convocatoria urgente. La entidad advirtió que septiembre ya había quedado fuera de la posibilidad de incorporar aumentos y que los incrementos retroactivos resultan difíciles de obtener.

ATE bonaerense presentó un pedido similar, mientras la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) reclamó una respuesta inmediata. Su secretario general, Alejandro Salcedo, sostuvo que los salarios alcanzan cada vez menos y que no puede transcurrir otro mes sin recomposición. También persisten planteos docentes por las prestaciones de IOMA y las condiciones laborales en las escuelas.

La Provincia evaluó inicialmente una propuesta para octubre y noviembre. Sin embargo, las conversaciones informales no destrabaron el acuerdo y se analiza la posibilidad de una mejora limitada al mes en curso, todavía sin confirmación oficial. Los sindicatos reclaman una oferta concreta.

La gestión bonaerense vincula sus restricciones financieras con la caída de recursos y los recortes de transferencias nacionales. Los sindicatos, que también cuestionan el ajuste de Milei, sostienen que la pérdida de poder adquisitivo exige acelerar la discusión local. La proximidad del cierre de haberes agrega presión sobre una negociación que continúa sin fecha de reanudación anunciada.

ATE contra el DNU 70/23 y los reclamos estatales pendientes

El paro nacional de ATE responde a otra convocatoria. La organización encabezada por Rodolfo Aguiar exige la derogación completa del decreto de necesidad y urgencia 70/23, dictado al comienzo del mandato de Milei, y anunció una concentración ante el Congreso desde las 13.30. También habrá manifestaciones en ciudades del interior del país.

“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo”, afirmó Aguiar. El sindicalista cuestiona los cambios introducidos por el decreto en distintas áreas y la derogación de la Ley de Tierras. La Cámara de Diputados tiene convocada para el jueves una sesión especial que incluye el tratamiento de la norma, previamente rechazada por el Senado en marzo de 2024.

La sesión está prevista para las 14 y necesita la presencia de 129 diputados para reunir quórum. La coincidencia con la movilización universitaria y educativa llevará al Congreso demandas relacionadas con salarios, presupuesto, derechos laborales y legislación nacional, aunque cada organización sostiene sus reivindicaciones específicas.

ATE anunció una concentración ante el Congreso desde las 13.30.

ATE anticipó que, durante la huelga, los hospitales mantendrán guardias mínimas y atención de urgencias. En dependencias nacionales como ANSES y PAMI se atenderían únicamente emergencias. Podrían afectarse controles, trámites y otros servicios; en las administraciones provinciales y municipales, la modalidad dependerá de cada seccional.

En Buenos Aires, el sindicato que conduce Claudio Arévalo viene reclamando, además de salarios, estabilidad laboral y recategorizaciones. El 7 de octubre movilizó a la Legislatura para solicitar que el Presupuesto 2027 contemple pases a planta permanente de aproximadamente 11.000 trabajadores. En julio ya se había acordado avanzar con la regularización de más de 8.000 agentes temporarios, pero ATE pretende ampliar ese universo.

El reclamo salarial provincial también alcanza a los judiciales, que pidieron retomar su negociación, mientras docentes y estatales esperan que el Gobierno bonaerense formalice una nueva convocatoria. El jueves, las columnas sindicales se concentrarán en el Congreso; en territorio bonaerense, el alcance efectivo del paro quedará definido por la adhesión en escuelas y reparticiones públicas.