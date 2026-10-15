Un informe de Fidelitas reveló que otras 1.937 empresas ingresaron en mora durante septiembre y el total llegó a 58.982. Las tasas elevadas y la debilidad de la actividad complican el escenario, mientras millones de personas también registran dificultades para afrontar sus créditos.

La situación financiera de las empresas argentinas mostró un nuevo deterioro durante septiembre. Un relevamiento de la consultora Fidelitas registró 1.937 nuevas firmas en mora y elevó a 58.982 la cantidad de compañías con dificultades para cumplir sus obligaciones en el sistema bancario, una cifra que representa un crecimiento del 53% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El incremento de los atrasos se produce en un escenario marcado por las tasas de interés elevadas, las dificultades de financiamiento y una actividad económica que presenta diferencias importantes entre sectores. Los datos también revelan problemas persistentes entre las personas endeudadas, pese a una mejora parcial en los incumplimientos más recientes.

El panorama quedó reflejado en el Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF), elaborado por Fidelitas, que retrocedió 0,6 puntos respecto de agosto y se ubicó en 37,7 unidades. Con ese resultado, el indicador permaneció dentro de la categoría de Riesgo Elevado.

Crece la cantidad de empresas con dificultades para pagar

El informe correspondiente a septiembre mostró que el ingreso de nuevas firmas en mora continúa aumentando. Las 1.937 empresas incorporadas durante el mes representan una suba del 3,5% frente a agosto, mientras que el número total de compañías con irregularidades crediticias creció 53% en los últimos doce meses.

El indicador de riesgo crediticio también reflejó el deterioro. Dentro del SERF, este componente obtuvo apenas 19 puntos, el registro más bajo entre las variables analizadas.

Sin embargo, los resultados no fueron uniformes. Durante septiembre se observó una reducción en la tendencia ponderada de cheques rechazados y cierta estabilización en la cantidad de personas con problemas para cumplir sus compromisos financieros.

Estas mejoras parciales no alcanzaron para compensar el aumento de la morosidad empresarial ni para modificar la evaluación general del riesgo económico.

Las tasas de interés complican el financiamiento y la inversión

Uno de los factores identificados por Fidelitas es el costo del crédito. Las tasas elevadas encarecen el financiamiento tanto para empresas como para hogares, limitan el consumo y condicionan las decisiones de inversión.

El problema adquiere especial importancia para las compañías que necesitan recurrir al crédito para financiar operaciones, afrontar vencimientos o sostener sus actividades.

El relevamiento también señala que las condiciones monetarias restrictivas, orientadas a contener la inflación y moderar la demanda de divisas, pueden dificultar la recuperación del financiamiento privado cuando el costo del dinero permanece elevado durante períodos prolongados.

La combinación de restricciones crediticias y debilidad de la demanda configura un escenario en el que las empresas enfrentan mayores dificultades para cumplir sus compromisos financieros.

Industria y construcción en retroceso: los sectores que muestran mayores dificultades

La evolución de la actividad económica también presenta diferencias significativas.

El componente de actividad del SERF alcanzó los 51,2 puntos, aunque ese resultado estuvo acompañado por indicadores negativos en sectores productivos importantes.

Según los datos incorporados al informe, la construcción registró una caída interanual del 4,4%, mientras que la industria manufacturera retrocedió 3,2%.

Estos desempeños contrastaron con el crecimiento observado en la minería durante agosto y con una evolución más favorable del comercio exterior.

De hecho, el componente de comercio exterior fue el de mejor resultado dentro del indicador de Fidelitas, con 72,8 puntos, impulsado por el superávit comercial de agosto.

No obstante, ese desempeño no logró revertir la caída del índice general de riesgo.

Los datos muestran que las actividades productivas atraviesan condiciones diferentes, con efectos sobre los ingresos, las necesidades de financiamiento y la capacidad de pago de las compañías.

Más de seis millones de personas también registran problemas crediticios

El deterioro financiero no se limita al sector empresarial.

El informe de Fidelitas identificó 6.302.536 CUIT de personas físicas con algún grado de irregularidad crediticia durante septiembre, frente a los 6.369.815 registrados en agosto.

La diferencia representa una reducción mensual del 1,1%, vinculada principalmente con una mejora en los atrasos de menor gravedad.

La denominada situación 2, correspondiente a la mora temprana, mostró una caída del 8,9%.

Sin embargo, el comportamiento de los casos más comprometidos presenta una evolución diferente.

El relevamiento contabilizó aproximadamente 3,7 millones de CUIT en situación crediticia 5, considerada irrecuperable. En enero de 2025, ese universo alcanzaba alrededor de 1,8 millones.

La comparación muestra que la cantidad de registros clasificados en la categoría de mayor deterioro más que se duplicó en ese período, pese a la reciente reducción del número total de personas con atrasos.

El endeudamiento familiar también alcanza niveles elevados

Otro relevamiento, elaborado por EcoGo y la Universidad Austral con datos de agosto de 2026, permitió observar la magnitud de los atrasos en el crédito a las familias.

La morosidad alcanzó el 18,4% del monto de financiamiento informado, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto del mes anterior y de 9,8 puntos en comparación con agosto de 2025.

El indicador acumuló así 22 meses consecutivos de aumento.

Las diferencias entre provincias también fueron relevantes. La Rioja registró una morosidad del 26,2%, mientras Santa Cruz y San Luis alcanzaron el 24,2%. En el otro extremo se ubicaron La Pampa, con 9,6%; la Ciudad de Buenos Aires, con 12,5%; y Entre Ríos, con 14,5%.

El informe también mostró una brecha entre el financiamiento bancario tradicional y los proveedores no financieros de crédito, entre los que se encuentran plataformas y emisoras no bancarias de tarjetas.

En agosto, la irregularidad por monto alcanzó el 31,7% entre los proveedores no financieros, frente al 16,1% del sistema financiero.

Esta diferencia revela mayores niveles de incumplimiento en un segmento que representa el 14,8% del crédito informado, mientras que las entidades financieras tradicionales concentran el 85,2% restante.

Las dificultades financieras persisten hacia el cierre de 2026

Los resultados de septiembre presentan un escenario en el que la evolución favorable de determinadas variables no alcanza para compensar el deterioro del crédito empresarial y los problemas acumulados por los hogares.

La continuidad de tasas elevadas, los retrocesos de la industria y la construcción y el crecimiento de los casos de mora más severa aparecen entre los principales factores que condicionan la situación financiera.

Fidelitas también incorporó a su evaluación los compromisos de deuda soberana previstos para 2027, que alcanzarían los US$25.000 millones entre capital e intereses, y señaló la importancia de la evolución de las reservas, la demanda de divisas y las posibilidades de refinanciación.

Con 58.982 empresas en mora y un indicador general que permanece en la categoría de Riesgo Elevado, los datos de septiembre muestran que las dificultades para cumplir con las obligaciones financieras siguen extendiéndose en el sector privado, incluso cuando algunos indicadores comienzan a registrar mejoras parciales.