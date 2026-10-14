Una encuesta de Hugo Haime difundida este 14 de octubre mostró que el 76% de los consultados prefiere que se priorice una mejora de los ingresos de la población antes que mantener la política antiinflacionaria. La segunda alternativa reunió un 22% de respaldo. El resultado expresa una diferencia entre las prioridades económicas planteadas a los participantes del estudio.

Los bajos salarios encabezan, además, las preocupaciones personales relevadas. Detrás aparecen la inflación, la inseguridad y la desocupación. Cuando la consulta se refiere a los principales problemas del país, los ingresos insuficientes también ocupan el primer lugar, seguidos por la falta de trabajo.

La percepción sobre los precios y el bolsillo

El sondeo distingue entre la evaluación del control de la inflación y la posibilidad de cubrir los gastos. Un 53% considera que el Gobierno no controla la suba de precios y que los ingresos no alcanzan. Otro 33% cree que los precios están controlados, pero igualmente señala que el dinero resulta insuficiente.

Ambas respuestas coinciden en la dificultad para afrontar las necesidades económicas, aunque parten de diagnósticos diferentes sobre la inflación. Se trata de percepciones de los encuestados, no de una medición de la evolución efectiva de los salarios.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, los registros oficiales muestran diferencias entre las distintas mediciones salariales. El salario real promedio del empleo privado registrado se ubicó un 1,2% por encima de noviembre de 2023, mientras que la remuneración media de los principales convenios colectivos permaneció un 6,9% por debajo de ese nivel.

Expectativas y evaluación del Gobierno

La encuesta también consultó cómo imaginan los participantes la situación dentro de un año. El 52% respondió que estará peor, un 10% que seguirá igual de mal y un 34% que mejorará. Diario News

En la evaluación de la gestión de Javier Milei, la aprobación se ubicó en el 34% y la desaprobación en el 63%. El informe señala que esos valores no presentan diferencias significativas respecto de los registrados durante los últimos seis meses.

El relevamiento incluye una distinción por antecedentes electorales. Entre quienes dijeron haber votado a Milei en el balotaje de 2023, el 29,7% manifestó sentirse decepcionado y considerar que el ajuste no está valiendo la pena. Entre los votantes de La Libertad Avanza en las legislativas de 2025, esa respuesta alcanzó el 22,8%.

Esos porcentajes describen una valoración del Gobierno dentro de cada grupo consultado. No equivalen, por sí mismos, a una intención de voto para las próximas elecciones.