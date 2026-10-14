El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, sostuvo este miércoles 14 de octubre en Diputados que el empleo no cayó y defendió la reforma laboral durante el debate del Presupuesto 2027. Su exposición recibió cuestionamientos opositores por la pérdida de puestos registrados, el cierre de empresas y los recursos destinados a seguridad social.

Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el funcionario puso el acento en el trabajo independiente. “No todo el mundo quiere trabajar en relación de dependencia”, afirmó, y planteó que una mayor cantidad de personas buscando empleo, sin cambios en los indicadores, refleja un aumento de la actividad.

La defensa oficial también incluyó un pedido a los empresarios para que utilicen las herramientas de la Ley de Modernización Laboral. “Las herramientas están, solo hay que aplicarlas”, sostuvo Cordero.

Los registros del empleo privado muestran una caída sostenida

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el empleo asalariado privado registrado acumuló 14 meses consecutivos de retroceso. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino correspondientes a julio de 2026 mostraron una pérdida mensual de 12.716 puestos, equivalente al 0,2%.

En la comparación con julio de 2025, la reducción fue de aproximadamente 134.500 empleos, un 2,2%. El sector quedó con alrededor de 6,08 millones de asalariados formales. La caída interanual alcanzó a 21 de las 24 jurisdicciones del país.

Estas cifras corresponden al trabajo asalariado registrado del sector privado. Otras modalidades tuvieron comportamientos diferentes: durante julio aumentaron los inscriptos en el monotributo tradicional, mientras que el monotributo social y el trabajo autónomo registraron bajas mensuales.

La informalidad y el financiamiento de las indemnizaciones

Cordero expresó preocupación por la informalidad y promovió la inscripción de trabajadores independientes en el monotributo. Al respaldar el proyecto presupuestario, vinculó el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación con los objetivos de generar empleo y mejorar los salarios.

El funcionario también defendió los cambios en responsabilidad solidaria y multas laborales. Argumentó que brindan mayor seguridad jurídica a las pequeñas y medianas empresas y favorecen su participación en las cadenas productivas. Además, señaló el impacto de los impuestos locales sobre sus costos, particularmente Ingresos Brutos.

Otro punto de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral, destinado a financiar obligaciones por desvinculaciones. Los diputados cuestionaron su impacto sobre los recursos de seguridad social: el Presupuesto contempla una reducción equivalente a 0,23 puntos del PBI por su puesta en marcha.

Como publicó GLP el 13 de octubre, Carlos Guberman había explicado ese efecto durante la primera jornada del debate presupuestario. El fondo se nutrirá de recursos detraídos de contribuciones patronales que actualmente tienen otros destinos dentro del sistema de seguridad social.

La discusión continúa en comisión. El oficialismo planteó como objetivo emitir dictamen el 28 de octubre y tratar el Presupuesto en el recinto de Diputados el 18 de noviembre.