La Libertad Avanza consiguió dictamen para restituir la Ley de Tierras y busca evitar que avance el rechazo al megadecreto. La oposición necesita 129 diputados para abrir la sesión de este jueves, mientras una movilización universitaria sumará presión frente al Congreso.

El gobierno de Javier Milei enfrenta este jueves 15 de octubre una jornada de negociaciones decisivas en la Cámara de Diputados, donde distintos bloques opositores intentarán reunir el quórum necesario para rechazar el DNU 70/2023. A pocas horas de la sesión especial, convocada para las 14, La Libertad Avanza consiguió dictamen para una iniciativa que contempla restituir la Ley de Tierras, en una estrategia destinada a preservar el megadecreto y sumar respaldos entre los sectores dialoguistas.

La convocatoria estará atravesada por un escenario de incertidumbre parlamentaria. La oposición necesita reunir al menos 129 legisladores para habilitar el debate, pero los cálculos difundidos durante las últimas horas muestran que todavía no tiene garantizada esa cantidad.

La disputa se desarrollará mientras organizaciones universitarias, sindicatos y movimientos sociales se movilizan hacia el Congreso para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En paralelo, el Presidente continuará con su agenda en Estados Unidos.

La jugada del oficialismo para evitar el rechazo al DNU 70/2023

El movimiento más reciente del Gobierno se produjo este miércoles, cuando el oficialismo consiguió dictamen en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa incorpora la restitución de la Ley de Tierras Rurales, cuya derogación había sido dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. El cambio busca atender uno de los principales cuestionamientos que distintos bloques formularon al megadecreto y facilitar un acercamiento con legisladores que mantienen posiciones intermedias.

El oficialismo pretende que esa alternativa legislativa reduzca el respaldo a la sesión opositora. La propuesta permitiría discutir nuevamente los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros sin necesidad de rechazar el conjunto del decreto.

La diferencia resulta central porque la oposición no busca únicamente modificar el régimen de tierras, sino avanzar contra la totalidad del DNU 70/2023, que introdujo cambios en numerosas áreas de la economía y la regulación estatal.

El Senado ya rechazó el megadecreto en marzo de 2024. Por lo tanto, si la Cámara de Diputados también lo rechazara, se completaría el procedimiento previsto por la legislación vigente para dejarlo sin efecto, con las salvedades legales correspondientes respecto de los derechos adquiridos.

Como informamos recientemente en Grupo La Provincia, el Gobierno ya enfrentaba una doble negociación en Diputados por el financiamiento universitario y el futuro del DNU 70/2023. La obtención del nuevo dictamen incorporó ahora otro elemento a esa disputa.

Los números del quórum: cuántos diputados tiene la oposición

La principal incógnita está puesta en la cantidad de legisladores que efectivamente ocuparán sus bancas cuando comience la sesión.

Los relevamientos parlamentarios difundidos durante la noche del miércoles ubicaban la asistencia opositora estimada entre 119 y 123 diputados, por debajo de los 129 necesarios.

Uno de esos cálculos distribuía las presencias de la siguiente manera: 92 representantes de Unión por la Patria, cuatro del Frente de Izquierda, tres de Elijo Catamarca, dos de la Coalición Cívica, dos de Encuentro Federal, dos de Primero San Luis, uno de Defendamos Córdoba, uno de Coherencia, doce de Provincias Unidas y cuatro misioneros de Argentina Federal.

Esa estimación suma 123 legisladores, aunque no constituye una confirmación definitiva de asistencia.

Con ese escenario, la oposición necesitaría incorporar al menos seis presencias adicionales para alcanzar el número requerido y abrir el recinto.

Desde sectores vinculados con el oficialismo también reconocían dificultades para garantizar la ausencia de suficientes diputados, por lo que el resultado de las negociaciones permanecía abierto.

La asistencia al recinto será solamente el primer paso. Incluso si la oposición consigue el quórum, deberá reunir los votos necesarios para aprobar el rechazo del decreto.

Los gobernadores y los bloques que pueden definir la sesión

Las posiciones de legisladores vinculados con distintos gobernadores concentran buena parte de las negociaciones.

Dentro de Provincias Unidas existen interrogantes sobre la asistencia de algunos representantes, entre ellos Gisela Scaglia, José Núñez y Jorge Rizzotti. También persisten dudas sobre la posición de Lourdes Arrieta.

En el caso de los diputados cordobeses vinculados con el gobernador Martín Llaryora, las versiones parlamentarias indican que seis legisladores participarían de la sesión, aunque su postura frente al DNU 70/2023 no estaría definida.

La diferencia entre garantizar el quórum y acompañar una eventual derogación es especialmente importante para ese sector. Sus representantes manifestaron disposición a respaldar iniciativas relacionadas con discapacidad y endeudamiento familiar, pero mantienen reservas sobre el rechazo completo del megadecreto.

Otra de las incógnitas involucra a los legisladores vinculados con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y a los representantes tucumanos que responden al mandatario provincial Osvaldo Jaldo.

El Movimiento de Integración y Desarrollo, encabezado por Oscar Zago, anticipó que no acompañará la derogación del DNU. El espacio cuestionó que la convocatoria reúna asuntos diferentes, como el decreto, discapacidad y endeudamiento familiar.

De esta manera, las negociaciones no se limitan a la presencia de los legisladores. También incluyen las posiciones que cada sector adoptará si finalmente se habilita el debate.

Discapacidad y endeudamiento familiar, los otros temas de la convocatoria

La sesión especial contempla otros dos asuntos que forman parte de las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Uno de ellos es la propuesta para prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.

El otro corresponde a una iniciativa destinada a abordar el endeudamiento y la morosidad de los hogares, mediante un régimen específico para familias con dificultades para afrontar sus obligaciones.

Ambos temas también integran las conversaciones parlamentarias que el oficialismo mantiene con sectores dialoguistas.

La Libertad Avanza convocó, además, a una sesión especial para el miércoles 21 de octubre, con una agenda propia que incluye proyectos vinculados con discapacidad, protección de consumidores y transparencia crediticia.

La existencia de dos convocatorias refleja las diferencias sobre el contenido de las iniciativas y el orden de tratamiento de los proyectos.

Marcha universitaria y paro estatal frente al Congreso

Mientras los diputados negocian los números para abrir el recinto, la Plaza del Congreso será escenario de una nueva movilización en defensa de la educación pública.

La quinta Marcha Federal Universitaria tiene previsto concentrarse desde las 13:30, con participación anunciada de docentes, trabajadores no docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales.

El reclamo principal apunta al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de exigir recomposición salarial, actualización de becas y recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales.

La jornada se produce en medio de nuevas actuaciones judiciales relacionadas con la aplicación de esa normativa. El juez federal Martín Cormick dispuso multas de $100.000 diarios al titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una orden vinculada con la ley. La sanción puede ser modificada y recurrida por el Gobierno.

A la protesta se sumará la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un paro nacional de 24 horas y una movilización contra el DNU 70/2023 y en defensa de la educación pública.

La confluencia de los reclamos universitarios, sindicales y vinculados con la Ley de Tierras convertirá al Congreso en el principal escenario político de la jornada.

Milei seguirá en Estados Unidos mientras se define la pulseada legislativa

El presidente Javier Milei continuará este jueves con actividades en Washington, donde tiene previsto participar de encuentros vinculados con el sector empresarial y organizaciones internacionales.

Su agenda incluye una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, bajo el título El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo, y la recepción de una distinción vinculada con la defensa de la libre empresa.

También está prevista su participación en un encuentro de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, antes de emprender el regreso hacia la Argentina.

Mientras el mandatario desarrolla esas actividades, el desenlace parlamentario dependerá de la asistencia efectiva de los diputados y de los acuerdos que puedan sostenerse hasta el comienzo de la sesión.

La primera definición llegará a las 14, cuando se determine si la oposición consiguió los 129 legisladores necesarios para abrir el debate. Si alcanza ese número, el siguiente desafío será reunir una mayoría para rechazar el DNU 70/2023, cuya continuidad sigue siendo uno de los principales puntos de disputa entre el Gobierno y los bloques opositores.