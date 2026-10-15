La industria argentina volvió a mostrar señales de debilidad durante agosto. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en el 58,5%, lo que significa que el 41,5% del potencial productivo permaneció sin utilizarse. El resultado quedó por debajo del registro del mismo mes de 2025 y reflejó importantes diferencias entre las distintas ramas manufactureras.

El indicador retrocedió 1,1 puntos porcentuales frente al 59,6% registrado un año antes, aunque mostró una leve recuperación respecto de julio, cuando había alcanzado el 58,2%.

Los datos expusieron un escenario desigual: mientras la refinación de petróleo funcionó cerca de su capacidad máxima, actividades como la metalmecánica, la industria automotriz y la producción de artículos de caucho y plástico registraron niveles considerablemente inferiores al promedio general.

La industria lleva ocho meses sin alcanzar el 60% de utilización

El dato de agosto confirmó que la utilización de la capacidad instalada industrial continúa por debajo del 60% durante 2026.

En los primeros ocho meses del año, el sector manufacturero no consiguió superar ese umbral. El valor más cercano se había registrado en abril, cuando el indicador alcanzó el 59,9%.

Posteriormente, la utilización volvió a retroceder y llegó al 58,2% en julio, antes de recuperar tres décimas en agosto.

La diferencia interanual constituye uno de los principales resultados del informe. Mientras que el indicador se ubicó en el 59,6% en agosto de 2025, doce meses después descendió al 58,5%.

La capacidad instalada mide la proporción del potencial productivo que efectivamente utilizan las fábricas, teniendo en cuenta sus instalaciones, equipamiento y condiciones técnicas de funcionamiento.

Por ese motivo, una utilización del 58,5% permite señalar que existe un 41,5% de capacidad ociosa, aunque no significa literalmente que esa proporción de máquinas individuales se encuentre completamente apagada.

Metalmecánica: el sector con mayor capacidad ociosa

La situación más comprometida se registró en la metalmecánica, excluida la fabricación de automotores.

Esta rama utilizó solamente el 35,9% de su capacidad productiva, el porcentaje más bajo entre los doce bloques industriales relevados.

El resultado implica una capacidad ociosa del 64,1% y representa un fuerte deterioro respecto del 44,6% informado para agosto del año anterior.

La caída estuvo asociada principalmente con menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos.

De acuerdo con los datos del Índice de Producción Industrial Manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria retrocedió 37,9% interanual, mientras que la de aparatos de uso doméstico disminuyó 28%.

Estas contracciones ayudan a explicar el menor aprovechamiento de la capacidad productiva en un sector vinculado tanto con la inversión como con el consumo de bienes durables.

Las automotrices también registraron un fuerte retroceso

La industria automotriz fue otra de las actividades que presentó una caída significativa.

Durante agosto, las terminales utilizaron el 46,2% de su capacidad instalada, frente al 53,3% registrado en el mismo mes de 2025.

La diferencia equivale a un retroceso de 7,1 puntos porcentuales en la comparación interanual.

El menor nivel de utilización estuvo vinculado con la reducción de las unidades fabricadas, en un contexto de dificultades para sostener los niveles de producción.

La fabricación de vehículos quedó así por debajo del promedio general de la industria, al igual que otras actividades relacionadas con bienes industriales y de consumo.

La rama de productos de caucho y plástico funcionó al 40,9% de su capacidad, mientras que la industria textil registró una utilización del 44,6%.

También quedaron por debajo del promedio los productos del tabaco, con 44,4%; la edición e impresión, con 53,4%; y la fabricación de productos minerales no metálicos, con 54,5%.

Este último sector incluye actividades vinculadas con la producción de materiales para la construcción, entre ellas cemento y vidrio.

Los sectores industriales con mayor utilización de capacidad

El informe también registró ramas que mantuvieron niveles de actividad superiores al promedio.

La refinación de petróleo encabezó el relevamiento, con una utilización del 88,8% de su capacidad instalada, por encima del 86,1% correspondiente a agosto de 2025.

En segundo lugar se ubicaron las industrias metálicas básicas, con 70,1%.

La elaboración de alimentos y bebidas alcanzó el 66,4%, mientras que sustancias y productos químicos registró un 65,2%.

El grupo de sectores que superaron el promedio general se completó con papel y cartón, cuya utilización llegó al 61,3%.

De esta manera, solamente cinco de los doce bloques industriales relevados funcionaron por encima del 58,5%.

La diferencia entre el 88,8% de la refinación de petróleo y el 35,9% de la metalmecánica muestra la heterogeneidad del desempeño industrial.

La producción manufacturera acumula una caída del 2,7% en 2026

Los datos de utilización de la capacidad instalada se conocen junto con otros indicadores que muestran dificultades para consolidar una recuperación de la industria.

Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero, la actividad fabril registró en agosto una caída interanual del 3,2%.

Aunque la producción mostró una mejora mensual del 1,9%, el balance de los primeros ocho meses de 2026 continuó siendo negativo.

Entre enero y agosto, la industria acumuló una contracción del 2,7% respecto del mismo período de 2025.

La evolución permite distinguir entre una recuperación mensual puntual y el comportamiento de la producción en un período más amplio.

También muestra que el nivel de utilización de la capacidad instalada no necesariamente evoluciona en la misma proporción que la producción industrial total.

En ese sentido, el economista Tomás Amerio, de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que la utilización promedio de capacidad entre enero y agosto se mantuvo en 57,8%, un nivel similar al del mismo período del año pasado, pese a la caída de la producción.

El especialista interpretó que esa diferencia podría estar asociada con una reducción de la capacidad productiva disponible, mediante cierres de líneas o establecimientos.

Se trata de una hipótesis económica que requiere considerar la evolución efectiva del equipamiento y las instalaciones, además de los porcentajes de utilización.

La capacidad ociosa sigue siendo uno de los problemas de la industria

El último informe del INDEC dejó un balance con dos características principales: una leve mejora mensual y un nuevo retroceso en la comparación interanual.

La utilización general del 58,5% indica que una parte considerable del potencial productivo continúa sin aprovecharse, aunque las diferencias entre sectores son significativas.

Mientras la refinación de petróleo utiliza casi nueve de cada diez unidades de su capacidad disponible, la metalmecánica funciona apenas por encima de un tercio de su potencial.

La industria automotriz también permanece por debajo del 50%, con un retroceso considerable respecto de agosto del año anterior.

Con una producción manufacturera que acumula una caída del 2,7% en los primeros ocho meses del año, los datos muestran que la recuperación industrial todavía presenta dificultades para sostenerse y que la capacidad ociosa sigue siendo elevada en varias de las principales ramas productivas.