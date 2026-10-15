Una nueva encuesta nacional dejó tres datos relevantes para el gobierno de Javier Milei y el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. El último estudio de la Universidad de San Andrés reveló que el 54% de los consultados no logra cubrir sus gastos con los ingresos familiares, la satisfacción con la política económica cayó cuatro puntos y la desaprobación presidencial se mantiene en el 60%.

Los resultados corresponden a la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de octubre, elaborada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés. El relevamiento se realizó entre el 5 y el 13 de octubre sobre una muestra de 1.000 personas adultas residentes en Argentina y conectadas a internet.

El estudio también incorporó una medición de intención de voto para 2027 que ubicó a La Libertad Avanza con el 26% y al peronismo con el 24%. Sin embargo, otro 26% no expresó una preferencia partidaria, ya sea por indecisión o falta de respuesta, lo que muestra un escenario electoral todavía abierto.

El 54% no llega a cubrir sus gastos y casi uno de cada cinco se endeuda

Uno de los datos más relevantes de octubre aparece en la economía cotidiana de las familias. Por primera vez dentro de esta medición se incorporó una pregunta específica sobre la capacidad de los ingresos del hogar para afrontar los gastos.

Los resultados muestran que el 54% de los encuestados manifestó que sus ingresos son insuficientes.

Dentro de ese grupo, el 35% explicó que necesita reducir gastos o utilizar ahorros acumulados para cubrir sus necesidades, mientras que otro 19% señaló que debe recurrir al endeudamiento.

En contraste, solamente el 20% afirmó que cuenta con ingresos suficientes para cubrir sus gastos y ahorrar. Otro 21% indicó que llega justo a fin de mes, sin capacidad de generar ahorro.

Las respuestas reflejan diferentes niveles de presión económica sobre los hogares, desde quienes todavía pueden afrontar sus obligaciones mediante ajustes en el consumo hasta quienes necesitan contraer deudas.

La evolución de los ingresos también aparece entre las principales preocupaciones de los entrevistados. Los bajos salarios reúnen el 35% de las menciones, apenas por debajo de la falta de trabajo, que encabeza el listado con el 39%.

La satisfacción con la política económica cayó cuatro puntos

Otra de las variaciones significativas del relevamiento corresponde a la evaluación de las políticas económicas del Gobierno.

La satisfacción con esta área retrocedió del 32% al 28% entre septiembre y octubre, una caída de cuatro puntos porcentuales.

Con ese resultado, quedó por debajo de otras áreas de gestión, entre ellas Relaciones Exteriores y Defensa, ambas con 34%; Energía, con 31%; y Seguridad, con 30%.

La reducción contrasta con la relativa estabilidad de los indicadores generales de aprobación presidencial y de satisfacción con la marcha del país.

El estudio registra que el 67% se encuentra insatisfecho con el rumbo nacional, frente a un 30% que expresa satisfacción. Esos valores permanecen prácticamente sin modificaciones desde mayo.

En la comparación con administraciones anteriores, la satisfacción actual supera los registros observados en el mismo período de los gobiernos de Mauricio Macri, cuando alcanzaba el 22%, y Alberto Fernández, cuando se ubicaba en el 11%.

La comparación muestra diferencias históricas en la evaluación del rumbo del país, aunque corresponde a momentos distintos de cada administración.

Milei mantiene un 36% de aprobación y un 60% de desaprobación

La evaluación general de la gestión presidencial también presenta estabilidad.

Según la encuesta, el 36% aprueba el gobierno de Javier Milei, mientras que el 60% lo desaprueba.

El nivel de aprobación coincide con el que registraba Mauricio Macri en el mismo momento de su mandato y supera el 21% correspondiente a Alberto Fernández en una etapa comparable.

Sin embargo, la evaluación retrospectiva de las condiciones del país continúa siendo mayoritariamente negativa.

El 56% de los encuestados considera que la situación nacional empeoró respecto del año pasado, mientras que solamente el 18% observa mejoras.

La evaluación de la economía personal presenta una tendencia similar: el 52% afirma que su situación económica retrocedió durante los últimos doce meses y apenas el 14% considera que mejoró.

Estas respuestas muestran que la percepción de deterioro económico es más extendida que la aprobación de la gestión nacional.

Trabajo, salarios y pobreza encabezan las preocupaciones

La agenda de problemas identificados por los entrevistados también presenta una distribución definida.

La falta de trabajo ocupa el primer lugar, con el 39% de las menciones, seguida por los bajos salarios, con el 35%.

En tercer lugar aparece la pobreza, con el 31%, mientras que la corrupción alcanza el 30%.

Los resultados muestran que el empleo y los ingresos continúan concentrando buena parte de las preocupaciones sociales.

La relación entre las dificultades laborales, la capacidad de consumo y el endeudamiento familiar también aparece en otros indicadores del estudio, especialmente en la cantidad de hogares que necesita utilizar ahorros o recurrir al crédito para afrontar sus gastos.

Ley de Tierras: el 68% rechaza la desregulación para compradores extranjeros

La encuesta también consultó sobre determinadas medidas impulsadas por el Gobierno.

Entre ellas, la desregulación de la venta de tierras rurales a extranjeros registró un 68% de desacuerdo, lo que la convirtió en la política con mayor rechazo explícito dentro del conjunto evaluado.

El resultado adquiere relevancia en medio de las discusiones políticas y judiciales relacionadas con la Ley de Tierras y el DNU 70/2023.

En sentido contrario, la inhabilitación de empresas petroleras no autorizadas para operar en las Islas Malvinas obtuvo un 53% de acuerdo, el mayor nivel de respaldo entre las medidas concretas incluidas en la medición.

La diferencia muestra que las respuestas sobre políticas específicas no necesariamente reproducen los niveles generales de aprobación o desaprobación presidencial.

Una misma persona puede evaluar negativamente la gestión y, al mismo tiempo, acompañar determinadas decisiones oficiales.

Encuesta 2027: La Libertad Avanza 26%, peronismo 24% y un amplio sector sin definición

En el escenario electoral, la encuesta muestra una diferencia de apenas dos puntos porcentuales entre las principales fuerzas políticas.

La Libertad Avanza obtiene el 26% de intención de voto, mientras que el peronismo alcanza el 24%.

La distancia se encuentra dentro del intervalo de incertidumbre estadística informado para el relevamiento, por lo que no permite establecer una diferencia concluyente entre ambos espacios.

Otro dato central es que el 26% de los consultados no expresó una preferencia electoral partidaria: el 21% manifestó indecisión y el 5% prefirió no contestar.

Más atrás aparecen el Frente de Izquierda, con el 4%; el PRO y Provincias Unidas, con el 3% cada uno; y la UCR, con el 2%.

La distribución de las preferencias también permite observar diferencias en la fidelización del voto de 2023.

El peronismo conserva al 70% de quienes eligieron a Sergio Massa, mientras que La Libertad Avanza retiene al 64% de sus votantes de primera vuelta.

Entre quienes acompañaron a Patricia Bullrich en aquella elección, el 41% manifiesta actualmente una preferencia por La Libertad Avanza.

Este último segmento presenta una mayor dispersión de preferencias y constituye uno de los aspectos destacados por el estudio al analizar los movimientos del electorado.

Sin embargo, los resultados describen una fotografía de la opinión pública en octubre de 2026 y no permiten anticipar el resultado de las elecciones presidenciales del próximo año.

Los mayores de 60 años muestran más aprobación que los jóvenes

El relevamiento también identifica una modificación en las diferencias generacionales.

Las personas mayores de 60 años registran un 45% de aprobación de la gestión presidencial, mientras que entre los integrantes de la Generación Z el respaldo alcanza el 39%.

De esta manera, el segmento de mayor edad supera al de los jóvenes adultos, que en otras etapas había presentado niveles superiores de acompañamiento.

La situación contrasta con la de los millennials, donde la desaprobación alcanza el 65%.

Los resultados muestran que las diferencias etarias también forman parte de la distribución del apoyo al Gobierno, junto con variables económicas y políticas.

Las expectativas mejoran levemente, pero predomina el pesimismo

La última dimensión del estudio corresponde a las expectativas para los próximos doce meses.

El 29% considera que la situación general del país mejorará durante el próximo año, una suba de tres puntos porcentuales frente a la medición anterior.

Sin embargo, el 43% anticipa un empeoramiento, por lo que las opiniones negativas siguen siendo más frecuentes. En el plano personal y familiar, el 30% espera una mejora económica, mientras que el 35% cree que su situación se deteriorará.

Así, el relevamiento de octubre combina una leve recuperación de las expectativas futuras con una evaluación crítica del presente. El 54% que no logra cubrir sus gastos, la caída de la satisfacción económica al 28% y la desaprobación presidencial del 60% conforman algunos de los principales resultados del estudio.

En paralelo, la intención de voto muestra una diferencia reducida entre La Libertad Avanza y el peronismo, mientras una proporción considerable de los consultados todavía no expresa una preferencia partidaria de cara a 2027.