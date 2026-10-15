Una nueva encuesta incorporó un dato significativo al escenario político argentino rumbo a las elecciones presidenciales de 2027. El último relevamiento del observatorio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) registró que casi el 70% de las mujeres expresa rechazo hacia Javier Milei, mientras que las diferencias con los varones también aparecen en la evaluación de la economía y en las preferencias sobre la continuidad de su gobierno.

El estudio muestra que el 68% de las mujeres consultadas prefiere un cambio de gobierno, una posición que entre los hombres alcanza al 47%. La distancia es de 21 puntos porcentuales y constituye uno de los principales resultados de la investigación.

En sentido contrario, el 53% de los varones se inclina por la continuidad de la administración libertaria. La diferencia entre ambos segmentos introduce un nuevo elemento en el análisis de la opinión pública de cara a 2027.

La brecha de género: 68% de las mujeres quiere un cambio de gobierno

El dato más relevante del relevamiento aparece al comparar las expectativas políticas de hombres y mujeres.

Entre las encuestadas, el 68% manifestó su preferencia por un cambio de gobierno, mientras que entre los varones esa posición reunió al 47%.

La diferencia muestra que la demanda de alternancia tiene una presencia considerablemente mayor entre las mujeres consultadas, aunque el estudio también identifica sectores masculinos que prefieren modificar el rumbo político.

Por otro lado, la continuidad del Gobierno recibe el respaldo del 53% de los hombres, según los resultados difundidos.

La investigación distingue así dos dimensiones: el rechazo personal hacia Milei, que entre las mujeres se aproxima al 70%, y la preferencia por un cambio de gobierno, que alcanza al 68%.

Aunque ambos indicadores presentan valores cercanos, responden a consultas diferentes y no deben interpretarse como una misma medición.

Los resultados aportan información sobre la distribución actual de opiniones, pero no permiten establecer por sí solos cuál será el comportamiento electoral de esos segmentos en 2027.

La economía también divide las opiniones de hombres y mujeres

La percepción sobre la situación económica constituye otro de los puntos centrales del estudio.

Entre las mujeres, el 61% considera que la situación económica es negativa y solamente el 21% la evalúa de manera positiva.

En el caso de los varones, las respuestas presentan una distribución diferente: el 47% considera negativa la situación económica, mientras que el 35% tiene una valoración favorable.

Esto significa que existe una distancia de 14 puntos porcentuales entre ambos grupos en la evaluación negativa de la economía.

La brecha también alcanza los 14 puntos al comparar las respuestas positivas, aunque en ese caso son los hombres quienes muestran una valoración más favorable.

Los datos indican que la percepción de las condiciones económicas no se distribuye de manera uniforme entre los segmentos relevados.

Además, permiten observar que la diferencia de género no se limita a la figura presidencial, sino que también aparece cuando se consulta por la situación económica general.

Qué relación encuentran los consultores entre la economía y el rechazo femenino

La diferencia registrada por la encuesta también fue analizada por el consultor Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina.

El especialista planteó que la brecha de género en la valoración del Presidente no constituye un fenómeno exclusivamente reciente, sino que puede identificarse desde el comienzo de su aparición como figura política nacional.

Entre los factores que mencionó, ubicó las posiciones de sectores de derecha frente a determinadas políticas de género, las dificultades económicas de los hogares y las características del discurso presidencial.

Sobre la dimensión económica, Nejamkis sostuvo que las mujeres experimentan especialmente las dificultades vinculadas con la administración de los recursos domésticos y que la pérdida de capacidad salarial repercute en las finanzas familiares.

El consultor también señaló que las posiciones políticas vinculadas con los derechos de las mujeres pueden influir en las diferencias de valoración entre los segmentos.

Estas explicaciones constituyen interpretaciones del especialista sobre el comportamiento de la opinión pública. La encuesta difundida identifica las diferencias porcentuales, pero esos resultados no permiten atribuir automáticamente una misma motivación a todas las entrevistadas.

El discurso de Milei y las controversias con periodistas y artistas

Otro aspecto que aparece en el análisis es la relación entre el estilo de comunicación presidencial y la valoración del Gobierno.

Durante su gestión, Milei protagonizó diferentes enfrentamientos públicos con periodistas, comunicadoras y artistas, entre ellas Lali Espósito y María Becerra.

También mantuvo controversias con periodistas como María Laura Santillán, María O'Donnell, Silvia Naishtat, Silvia Mercado y Maru Duffard.

Las expresiones del Presidente hacia distintas comunicadoras fueron objeto de cuestionamientos públicos y, de acuerdo con la cobertura que difundió la encuesta, también generaron discusiones dentro del oficialismo sobre la conveniencia de modificar ese estilo de confrontación.

En su interpretación de los resultados, Nejamkis consideró que las descalificaciones utilizadas por Milei podrían influir en la manera en que distintos sectores de la población evalúan su figura.

Sin embargo, la información difundida del relevamiento no permite cuantificar cuánto pesa específicamente esa cuestión en el rechazo registrado entre las mujeres.

La medición sí muestra que existe una diferencia importante de valoración entre hombres y mujeres, tanto sobre el Presidente como sobre la economía y las expectativas políticas.

Qué muestran otras encuestas sobre la imagen de Milei

La brecha identificada por el estudio de la UBA se incorpora a una serie de mediciones que vienen registrando diferencias en la valoración del Gobierno.

Como informó recientemente Grupo La Provincia, una encuesta realizada en 18 países latinoamericanos registró un 59% de imagen negativa de Milei entre los argentinos consultados, frente a un 36,1% de imagen positiva.

El relevamiento, elaborado por CB Global Data entre el 5 y el 8 de octubre, mostró una diferencia de 22,9 puntos porcentuales entre las valoraciones desfavorables y favorables.

Sin embargo, ambas investigaciones tienen enfoques diferentes.

Mientras que el estudio difundido por la UBA permite identificar contrastes de género en la evaluación presidencial, las preferencias de continuidad y la percepción económica, la medición de CB Global Data presenta una evaluación general de la imagen del mandatario.

Por ese motivo, los porcentajes no deben utilizarse como si correspondieran a una misma pregunta o a muestras directamente comparables.

La brecha de género suma un nuevo dato al escenario de 2027

El estudio aporta tres resultados centrales: casi siete de cada diez mujeres expresan rechazo hacia Milei, el 68% de las encuestadas prefiere un cambio de gobierno y el 61% evalúa negativamente la situación económica.

En todos esos aspectos aparecen diferencias respecto de los varones, aunque las distancias no son idénticas.

La mayor brecha corresponde a la preferencia por un cambio de gobierno, donde las mujeres superan a los hombres por 21 puntos porcentuales.

A medida que se acerca el calendario electoral de 2027, las encuestas permiten observar cómo se distribuyen las opiniones sobre la gestión y qué diferencias aparecen entre distintos sectores de la población.

El nuevo relevamiento de la UBA muestra que el género constituye una variable relevante para comprender esas diferencias, especialmente en la evaluación económica y en las expectativas sobre la continuidad del Gobierno.

Por ahora, los resultados describen un escenario de opinión pública y no un pronóstico sobre el resultado de las próximas elecciones presidenciales.