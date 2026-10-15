El gobierno de Javier Milei consiguió evitar este jueves 15 de octubre que la Cámara de Diputados avanzara con el rechazo del DNU 70/2023. La sesión especial convocada por distintos bloques opositores fracasó por falta de quórum: solamente 121 legisladores ocuparon sus bancas, ocho menos que los 129 necesarios para habilitar el tratamiento del megadecreto.

El resultado estuvo marcado por las ausencias de diputados vinculados con distintos gobernadores, especialmente de Tucumán, Santa Fe y Jujuy, además de legisladores de bloques dialoguistas y del propio peronismo.

De esta manera, el oficialismo consiguió preservar la vigencia del DNU 70/2023, que ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024 y necesitaba una segunda votación negativa en Diputados para quedar sin efecto.

La disputa por el quórum se produjo mientras organizaciones universitarias, sindicales y sociales se movilizaban hacia el Congreso para reclamar financiamiento educativo y cuestionar distintas medidas del Gobierno.

Ocho diputados marcaron la diferencia: cómo quedó el quórum

La sesión especial había sido convocada para las 14, pero media hora después quedó confirmado que la oposición no contaba con los legisladores suficientes para iniciar el debate.

El número final fue de 121 presentes sobre los 129 requeridos, lo que impidió tratar el rechazo al DNU 70/2023 y los restantes proyectos incorporados a la convocatoria.

La Libertad Avanza contó con la ausencia de sus propios representantes y de legisladores pertenecientes a espacios aliados, entre ellos el PRO, sectores de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo y bloques provinciales.

También resultaron relevantes las inasistencias de integrantes de Provincias Unidas y de diputados vinculados con gobernadores que mantienen una relación de negociación con la Casa Rosada.

La falta de quórum evitó que se realizara una votación sobre el megadecreto. Por lo tanto, el resultado no equivale a una ratificación legislativa de su contenido, sino que deja sin cambios su situación parlamentaria.

El papel de Jaldo: los tres diputados tucumanos que no bajaron

Una de las ausencias más significativas fue la de los tres integrantes del bloque Independencia, vinculados con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández no ocuparon sus bancas, pese a que durante las horas previas habían existido conversaciones con sectores opositores para evaluar su participación.

Los tres legisladores habían mantenido contactos hasta la noche del miércoles, pero finalmente no acompañaron la apertura de la sesión.

La decisión resultó relevante para los cálculos parlamentarios: si los tres diputados hubieran estado presentes, la oposición habría alcanzado 124 legisladores, todavía por debajo del quórum, pero más cerca del número necesario.

La ausencia del bloque Independencia volvió a colocar a Jaldo entre los gobernadores cuyas decisiones parlamentarias inciden en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición.

Provincias Unidas: las ausencias vinculadas con Pullaro y Sadir

Otro de los puntos centrales de la jornada fue la participación de Provincias Unidas, un espacio que presentó ocho ausencias, una cantidad equivalente a los legisladores que necesitaba sumar la oposición.

Entre los diputados que no ocuparon sus bancas estuvieron Gisela Scaglia y José Núñez, de Santa Fe, provincia gobernada por Maximiliano Pullaro.

También se ausentaron Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados con la provincia de Jujuy, cuyo gobernador es Carlos Sadir.

El caso de Zigarán tuvo una particularidad: había acompañado con su firma la convocatoria a la sesión especial, pero finalmente no participó del quórum.

La lista de ausentes de Provincias Unidas incluyó además a Alejandra Torres, de Córdoba; Jorge Capozzi, de Río Negro; Jorge Ávila, de Chubut; y Lourdes Arrieta.

Estas inasistencias contribuyeron a que el oficialismo consiguiera impedir la apertura del debate.

Aunque no todas responden a una misma conducción política ni necesariamente comparten idénticos motivos, su efecto parlamentario fue concreto: la oposición no alcanzó el número requerido.

También faltaron legisladores de Unión por la Patria

Las ausencias no se limitaron a los bloques dialoguistas y provinciales. Dentro de Unión por la Patria tampoco participaron todos los diputados que integran la bancada. Entre los ausentes estuvieron la santiagueña Estela Neder y el fueguino Agustín Tita.

En el caso de Neder, se habían informado con anticipación motivos familiares que le impedirían participar de la sesión. La ausencia de Tita, vinculado con el gobernador fueguino Gustavo Melella, también fue señalada entre las dificultades que enfrentó la oposición.

El dato muestra que, además de las negociaciones con sectores externos al peronismo, los convocantes tampoco consiguieron garantizar la totalidad de las presencias dentro de sus propios espacios.

En contraste, los diputados salteños Bernardo Biella y Pablo Outes sí acudieron al recinto, aunque existían interrogantes durante las horas previas sobre la posición de los legisladores vinculados con el gobernador Gustavo Sáenz.

La estrategia del Gobierno y la Ley de Tierras

El resultado de la sesión estuvo precedido por una serie de movimientos del oficialismo para impedir que la oposición reuniera los votos necesarios para avanzar contra el megadecreto.

Uno de los principales fue la obtención de un dictamen para un proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que contempla restituir la Ley de Tierras Rurales.

La iniciativa busca establecer una alternativa legislativa al rechazo completo del DNU 70/2023, cuyo artículo 154 había dispuesto la derogación de la normativa que establece límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

Como informó recientemente Grupo La Provincia, el oficialismo había conseguido un dictamen para restituir la Ley de Tierras mientras negociaba con sus aliados para evitar el rechazo del DNU 70/2023.

Ese movimiento formó parte de las conversaciones previas con legisladores que cuestionan la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras, pero no necesariamente acompañan la derogación de todo el decreto.

La oposición, por su parte, intentaba que Diputados completara el rechazo que el Senado había aprobado en 2024.

La diferencia es sustancial: mientras el oficialismo propone modificar determinados aspectos de la legislación por una vía alternativa, los bloques opositores buscaban dejar sin efecto el DNU completo.

Qué pasa ahora con el DNU 70/2023

El fracaso de la sesión implica que el megadecreto continuará vigente en los términos que correspondan a sus disposiciones y a las decisiones judiciales o legislativas posteriores que puedan afectarlas.

La legislación que regula el control parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia establece que ambas cámaras deben pronunciarse por el rechazo para producir su derogación.

Como el Senado ya había votado en contra del DNU 70/2023, la sesión de este jueves representaba una oportunidad para completar ese procedimiento.

Sin embargo, la falta de quórum impidió que Diputados se pronunciara y dejó pendiente una eventual segunda votación de rechazo.

La convocatoria también contemplaba iniciativas relacionadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias, que tampoco pudieron tratarse en esa sesión.

Para el oficialismo, el resultado evitó una nueva votación adversa en una jornada que combinó negociaciones legislativas con movilizaciones frente al Congreso.

Para los bloques opositores, en tanto, el desafío continuará siendo reunir los legisladores necesarios para habilitar el debate y, posteriormente, construir una mayoría favorable al rechazo del decreto.

Con 121 diputados presentes y ocho ausencias que separaron a la oposición del quórum, la jornada dejó al descubierto el peso de los bloques provinciales y de las negociaciones con los gobernadores en el funcionamiento de la Cámara baja.