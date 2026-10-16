Una nueva encuesta nacional sobre la economía argentina reveló que siete de cada diez consultados consideran que la situación del país es mala, mientras que la evaluación del mercado laboral alcanza niveles todavía más negativos. El relevamiento también mostró un predominio de expectativas desfavorables para los próximos seis meses, tanto en materia de empleo como de actividad económica y consumo.

Los resultados corresponden a la edición de septiembre de Latam Pulse Argentina, elaborada por AtlasIntel en colaboración con Bloomberg, sobre una muestra de 2.067 personas. El estudio registró que el 71% calificó negativamente la situación económica nacional, frente a un 21% que la consideró buena y un 9% que la ubicó dentro de parámetros normales.

El balance entre las opiniones favorables y desfavorables arrojó una diferencia negativa de 50 puntos porcentuales. Sin embargo, los resultados más desfavorables aparecieron en el mercado laboral, donde tres de cada cuatro encuestados expresaron una evaluación negativa.

El 75% considera que la situación del empleo es mala

El mercado de trabajo se convirtió en el aspecto peor evaluado entre las tres dimensiones económicas medidas por la consultora.

Según el relevamiento, el 75% de los participantes calificó como mala la situación laboral, mientras que apenas el 13% la consideró buena y otro 12% respondió que era normal.

La diferencia entre las valoraciones positivas y negativas alcanzó los 62 puntos porcentuales, el resultado más desfavorable de los indicadores analizados.

La percepción sobre las condiciones económicas de los hogares también fue mayoritariamente negativa. El 60% afirmó que su economía familiar atraviesa una mala situación, frente a un 20% que la calificó como buena y otro 20% que la consideró normal.

De esta manera, las tres dimensiones relevadas —economía nacional, empleo y situación familiar— presentaron una mayoría de respuestas negativas, aunque con distinta intensidad.

La evaluación del mercado laboral también aparece reflejada en las principales preocupaciones de los participantes, donde la desocupación ocupa uno de los primeros lugares.

Más de la mitad cree que la economía empeorará

Además de medir la percepción actual, la encuesta consultó a los participantes sobre sus expectativas para los próximos seis meses.

Los resultados mostraron que el 55% considera que la economía argentina empeorará durante ese período, mientras que el 31% espera una mejora y el 14% cree que permanecerá sin cambios.

La diferencia entre las expectativas positivas y negativas fue de 24 puntos porcentuales.

El panorama resultó todavía más desfavorable cuando la pregunta estuvo enfocada en el futuro del mercado laboral.

En ese caso, el 57% de los consultados anticipó un empeoramiento de las condiciones de empleo durante el próximo semestre. Otro 31% pronosticó una mejora y el 12% consideró que no habrá modificaciones relevantes.

En el plano de las finanzas personales, el 48% cree que la economía de su hogar empeorará, mientras que el 32% espera una recuperación y el 20% proyecta estabilidad.

Estas respuestas permiten distinguir entre la evaluación negativa del presente y las expectativas hacia adelante. Aunque existen diferencias entre los indicadores, en los tres casos predominan las opiniones pesimistas.

Como informó recientemente Grupo La Provincia, otra encuesta nacional reveló que el 54% de los consultados no logra cubrir sus gastos con los ingresos familiares. Ese relevamiento, realizado por la Universidad de San Andrés, también identificó al desempleo y los bajos salarios entre las principales preocupaciones sociales.

Inflación: aumentó la percepción sobre la suba de precios

La encuesta de AtlasIntel también incorporó un indicador específico para medir cómo perciben los argentinos la evolución de los precios.

Se trata del Atlas-CPI, construido a partir de las respuestas sobre la inflación experimentada durante los últimos seis meses y la esperada para el semestre siguiente.

En septiembre, el indicador de inflación percibida alcanzó 30,6 puntos, frente a los 27,9 registrados en agosto.

El resultado también superó los valores de julio, cuando había marcado 23,7 puntos, y de junio, cuando se ubicó en 22,9.

En cuanto a las expectativas inflacionarias, el índice pasó de 8,8 puntos en agosto a 9,1 en septiembre.

Estas mediciones reflejan percepciones y expectativas de los encuestados, por lo que no equivalen a las tasas oficiales de inflación mensual o interanual.

Los resultados muestran que la evolución de los precios continúa ocupando un lugar relevante en la evaluación económica de los hogares.

Casi seis de cada diez planean reducir sus compras

Otro de los resultados relevantes del estudio aparece en las decisiones de consumo previstas para los próximos meses.

El 58,5% de los consultados anticipó que comprará menos bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de utilización prolongada.

En contraste, el 27,3% respondió que mantendrá sus compras en los niveles actuales y solamente el 14,2% manifestó que espera incrementarlas.

La proporción de personas que proyecta reducir estas adquisiciones aumentó 11,3 puntos porcentuales respecto de agosto.

El resultado representa una señal sobre las expectativas de consumo, aunque la encuesta no permite identificar una única causa para esa decisión.

La intención de comprar menos puede relacionarse con distintos factores, como las condiciones económicas de los hogares, las expectativas futuras o cambios en las decisiones de ahorro.

Por tratarse de una consulta sobre comportamiento esperado, tampoco implica que esa reducción del consumo ya se haya producido.

Corrupción y desempleo, entre las principales preocupaciones

El relevamiento también consultó cuáles son los problemas más importantes que enfrenta actualmente la Argentina.

La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3% de las menciones, seguida por el desempleo, con el 44%.

En tercer lugar se ubicaron la impunidad y el funcionamiento del sistema judicial, con el 34,6%.

La situación económica general reunió el 32,2% de las respuestas, mientras que los altos precios y la inflación alcanzaron el 27,8%.

La pregunta permitía seleccionar hasta tres problemas, por lo que los porcentajes no representan categorías excluyentes.

Otros temas que aparecieron entre las preocupaciones fueron el debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, ambos con el 20,2%.

La inseguridad obtuvo el 18,9%, mientras que los impuestos elevados y las dificultades para desarrollar negocios reunieron el 16,6%.

Más atrás quedaron el narcotráfico, la salud, las obras públicas, el ambiente y otros asuntos.

Los resultados muestran que, junto con las preocupaciones institucionales, el empleo, los ingresos y los precios mantienen una presencia importante en la agenda de los encuestados.

La última medición de AtlasIntel y Bloomberg combina así tres señales económicas: una evaluación negativa mayoritaria del presente, expectativas desfavorables para el próximo semestre y una proporción creciente de personas que proyecta reducir sus compras.

El dato más significativo aparece en el mercado laboral: el 75% lo evalúa negativamente y el 57% espera que empeore durante los próximos seis meses, dos resultados que concentran buena parte del malestar económico registrado por el estudio.