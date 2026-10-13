Kicillof amplía su armado nacional: el MDF suma dirigentes, sedes y encuentros federales

Plenario federal del MDF Mujeres y Diversidades en Córdoba.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof, sumó en Córdoba una nueva demostración de su despliegue nacional. El sábado 10 de octubre, durante el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, la ministra provincial Estela Díaz encabezó un plenario federal que reunió a más de 1.500 participantes de distintos puntos del país, según informó la organización.

La actividad se enlaza con un encuentro provincial previsto para el sábado 17, nuevos respaldos políticos en Mendoza y Córdoba y los preparativos para abrir una sede en San Juan. Después del plenario nacional de Avellaneda, el espacio busca convertir las adhesiones a Kicillof en organización territorial, equipos de trabajo y una agenda propia fuera de la provincia de Buenos Aires.

Córdoba: mujeres, militancia y debate programático

El Plenario Federal de MDF Mujeres y Diversidades se realizó en el Studio Theater de la capital cordobesa. En sus redes sociales, la organización celebró el encuentro como el primero de alcance nacional de esa rama del movimiento y planteó que sus participantes se reunieron para discutir una alternativa política centrada en la justicia social y la igualdad de género.

“Somos las que sostenemos la vida y las que defendemos el trabajo, la educación y la vivienda como derechos”, expresaron desde el espacio, que reivindicó la conducción de Kicillof y el protagonismo de las mujeres en la construcción política.

La convocatoria coincidió con el Encuentro Plurinacional, desarrollado del 10 al 12 de octubre, aunque constituyó una actividad propia del MDF. Antes de viajar, Díaz había señalado que la reunión plurinacional tendría un fuerte componente de cuestionamiento al Gobierno de Javier Milei por sus políticas hacia las diversidades y por las consecuencias del ajuste sobre las condiciones de vida.

Córdoba tendrá otra cita el próximo sábado. Entre las 9.30 y las 17, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), en Ciudad Universitaria, recibirá un encuentro del MDF dedicado a elaborar propuestas y fortalecer su organización local. La convocatoria tendrá carácter de autoconvocatoria y contará con el Instituto Soberanía como facilitador.

Plenario del MDF en Córdoba.

El exlegislador provincial Omar Ruiz es uno de los organizadores de una jornada que reunirá a dirigentes, académicos, gremialistas y referentes sociales. Su agenda comprende cuatro debates: soberanía, inteligencia artificial y datos; democracia, justicia y universidad; desarrollo y diversificación productiva; y un nuevo paradigma de justicia social.

Entre los participantes anunciados figuran los exrectores Francisco Tamarit y Marcelo Ruiz, la dirigente sindical Mariana Mandakovic, Olga Sayago y el economista Eduardo González Olguín. El cierre estará dedicado específicamente a la organización del MDF en Córdoba. Ruiz viene impulsando reuniones desde Villa Carlos Paz y otros departamentos, con contactos que también alcanzaron al ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Además, para el 28 de noviembre está anunciado en la capital cordobesa un Encuentro Nacional de Salud del MDF, coordinado por Daniel Gollan y Horacio Barri. La sucesión de actividades combina una rama militante, discusiones técnicas y mesas sectoriales, con la intención de sostener presencia más allá de un único acto.

Mendoza y Córdoba suman dirigentes con peso territorial

La expansión también incorpora nombres propios. El diputado nacional Martín Aveiro, integrante de Unión por la Patria y exintendente de Tunuyán, se pronunció a favor de ampliar las redes territoriales del MDF en Mendoza y respaldó a Kicillof como figura para encabezar una alternativa nacional.

Aveiro sostuvo que el gobernador es “la única persona que puede llevar adelante este proceso” y destacó la decisión de construir desde distintas provincias, sin concentrar la conducción política exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires. Su respaldo aporta un vínculo con el peronismo mendocino y con sectores que ya participan en las actividades del espacio.

El 1° de octubre el MDF inauguró una sede en Guaymallén, con un mensaje grabado de Kicillof y la presencia de referentes de la CGT, la CTA, el Movimiento Evita, Mendoza Futura y la Corriente Nacional de la Militancia. La apertura estuvo precedida por actividades en la provincia de dirigentes cercanos al gobernador, entre ellos Díaz, el ministro Gabriel Katopodis y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Kicillof amplía la base de su proyecto nacional entre reclamos de internas y tensiones en el PJ.

En Córdoba, otro respaldo llegó del intendente de Canals, Edgar Bruno, quien se identificó con el MDF y lo definió como un espacio amplio y federal. Bruno consideró a Kicillof el dirigente mejor preparado para reunir sectores afectados por el modelo económico nacional y reivindicó la producción, el trabajo y los servicios públicos como prioridades políticas.

Esas incorporaciones conviven con un escenario provincial más amplio. El gobernador cordobés Martín Llaryora mantiene su propio posicionamiento político, mientras los referentes del MDF trabajan para consolidar una estructura que reúna corrientes y dirigentes de distinta procedencia. En ese armado, las adhesiones personales y las jornadas de discusión no equivalen todavía a acuerdos electorales provinciales.

San Juan, otras provincias y el horizonte electoral

El próximo movimiento podría producirse en San Juan. Dirigentes locales del MDF trabajan en la instalación de una sede, preferentemente en la capital provincial, y esperan contar con Kicillof para una actividad de inauguración. Aunque inicialmente se mencionó octubre, noviembre aparece como la alternativa más probable para la visita, todavía sin fecha confirmada.

La construcción sanjuanina incluye sectores vinculados al exgobernador José Luis Gioja y a Facundo Perrone. El eventual desembarco del mandatario bonaerense también se inscribe en las conversaciones y diferencias del peronismo local, donde distintos espacios comenzaron a posicionarse con vistas a las elecciones de 2027.

El movimiento ya había exhibido alcance interprovincial en el plenario del 19 de septiembre en Avellaneda, que tuvo 7.300 inscriptos para diez mesas temáticas. Después, en Entre Ríos se realizó un encuentro con más de 200 dirigentes y militantes; Misiones avanzó en la preparación de una sede y en Corrientes y Chaco comenzaron a organizarse núcleos identificados con el MDF.

Otra línea de trabajo transcurre por la vía institucional. En La Pampa, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa se reunió con el gobernador Sergio Ziliotto para coordinar políticas de empleo y producción, luego de la visita que Kicillof había realizado en septiembre. Ambos gobiernos comparten cuestionamientos a medidas nacionales, aunque Ziliotto no anunció su incorporación al MDF ni un apoyo electoral al gobernador bonaerense.

La nacionalización del movimiento convive, además, con las discusiones del peronismo sobre conducción, alianzas y candidaturas. Kicillof no oficializó una postulación presidencial: en Avellaneda se puso a disposición de una construcción opositora más amplia, mientras sus colaboradores señalaron que durante 2026 la prioridad sería organizar el espacio.

Por ahora, esa hoja de ruta tiene fechas concretas: Córdoba prepara su encuentro provincial para el 17 de octubre y una reunión nacional de Salud para el 28 de noviembre; Mendoza ya inauguró una sede y San Juan continúa las gestiones para abrir la propia y concretar una visita del gobernador.