“Crisis sin precedentes”: el ajuste empuja una nueva coordinación entre provincias y acelera el armado federal del MDF

El ministro de Trabajo bonaerense se reunió con el gobernador de La Pampa para coordinar políticas de empleo y producción, en una agenda que también reunió a sindicatos de todo el país.

El gobierno de Axel Kicillof volvió a desembarcar en La Pampa. Un mes después de la visita del mandatario bonaerense a Santa Rosa, esta vez fue su ministro de Trabajo, Walter Correa, quien llegó a la provincia para reunirse con Sergio Ziliotto, coordinar políticas laborales y participar de un encuentro sindical de alcance nacional.

La agenda tuvo como eje la situación de la industria, el comercio y el empleo. Correa atribuyó el escenario a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y, luego del encuentro, habló de una “crisis sin precedentes para la industria y el comercio” generada, según sostuvo, por las políticas de “ajuste, liberalización y desguace” de la administración nacional.

El ministro aseguró que el objetivo del encuentro con Ziliotto fue avanzar en una coordinación entre ambas provincias para “defender el trabajo y la producción”. De la reunión participaron además la viceintendenta de Santa Rosa, Romina Montes de Oca; el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo pampeano, Marcelo Pedehontaá; el secretario general de FOEESITRA, Cristian Vander, y el director bonaerense de Negociación Colectiva, Juan Lorenzo.

El movimiento vuelve a conectar a Buenos Aires y La Pampa en un momento en que Kicillof intenta darle alcance nacional a su construcción política y dirigentes de su gabinete multiplican contactos con gobernadores, intendentes, sindicatos y sectores productivos de otras provincias.

Industria y comercio: los números detrás del reclamo

La visita de Correa coincidió con la publicación de nuevos indicadores sobre la actividad. Según el INDEC, la producción industrial manufacturera cayó 3,2% interanual en agosto y acumuló una contracción del 2,7% durante los primeros ocho meses de 2026 frente al mismo período del año pasado. El dato mensual desestacionalizado, sin embargo, mostró una mejora del 1,9% respecto de julio.

En el comercio pyme, el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró una recuperación interanual marginal de 0,3% en septiembre, pero una caída del 1,2% contra agosto. En los primeros nueve meses del año, las ventas acumularon una retracción real del 2,1%.

El empleo registrado tampoco escapa a esa dinámica. Los últimos datos oficiales del SIPA, correspondientes a junio, contabilizaron 12,757 millones de trabajadores registrados, con una reducción mensual del 0,1%. Dentro del sector privado asalariado había 6,09 millones de trabajadores, también con una baja del 0,1%.

La Unión Industrial Argentina agregó en septiembre su propia advertencia. Durante una reunión de Junta Directiva, representantes sectoriales y regionales manifestaron preocupación por la falta de recuperación de la actividad, la reducción del empleo y las dificultades de financiamiento de las pymes.

El cuadro ya había sido relevado por GRUPOLAPROVINCIA.COM. A comienzos de septiembre, un informe sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo mostró que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se habían perdido 97.312 puestos registrados en unidades productivas industriales. En el mismo período, según el relevamiento de CEPA utilizado en aquella nota, dejaron de operar 4.020 empleadores industriales.

La situación tiene un peso particular para Buenos Aires. Como informó este medio a partir de datos de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, el territorio concentra unas 25.280 empresas industriales, el 42,2% de los trabajadores fabriles del país y cerca del 48,8% del producto industrial argentino. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 perdió 30.748 empleos industriales registrados.

En el contexto de una crisis sin precedentes para la industria y el comercio, generada por las políticas de ajuste, liberalización y desguace que impulsa el gobierno de Javier Milei, me reuní con el gobernador de La Pampa @ZiliottoSergio para abordar la grave situación que atraviesan ambos sectores y que golpea de lleno a las y los trabajadores. Junto a la viceintendenta de Santa Rosa, @RominaMdeO, al secretario de Trabajo pampeano, @rmpedehontaa, al compañero @VanderCristian de @foeesitra y a nuestro director Juan Lorenzo, avanzamos en articular políticas conjuntas entre ambas provincias para defender el trabajo y la producción. — Walter Correa (@waltercorreaok) October 7, 2026

Ziliotto endurece el discurso contra el rumbo nacional

La llegada de Correa encontró además a Ziliotto elevando el tono frente al Gobierno nacional. El mandatario pampeano participó de la apertura del 77° Congreso Federal de las Telecomunicaciones de FOEESITRA, realizado en Santa Rosa, donde defendió la intervención estatal y vinculó el modelo económico con la situación laboral.

“Si se consolida el modelo nacional actual, se seguirán perdiendo derechos”, afirmó Ziliotto durante su intervención. El gobernador destacó además la experiencia de la empresa pública Empatel y sostuvo que el trabajo constituye el principal ordenador social.

El encuentro reunió a representantes de más de 30 organizaciones gremiales de las telecomunicaciones de todo el país y volvió a realizarse en el interior después de ocho años. En la apertura también participaron integrantes de la conducción nacional de la CGT, autoridades provinciales y representantes de la Universidad Nacional de La Pampa. Correa formó parte del cierre.

El secretario general de FOEESITRA, Cristian Vander, reclamó una política nacional para el sector que incluya al Estado, las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas. “No tenemos solución gremial sin solución política”, afirmó al reclamar coordinación con las áreas laborales provinciales.

Correa, por su parte, volvió a cuestionar la reforma laboral impulsada desde la Casa Rosada y afirmó ante los delegados sindicales que el esquema oficial pretende llevar las relaciones laborales hacia una mayor flexibilización.

También participó el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, quien defendió las paritarias, los convenios colectivos y la participación estatal en las telecomunicaciones. Durante el encuentro anunció que los trabajadores municipales del servicio de atención ciudadana 147 serán incorporados al convenio colectivo del sector.

Los gobernadores de Buenos Aires y La Pampa, Axel Kicillof y Sergio Ziliotto.

La segunda escala bonaerense en poco más de un mes

El desembarco de Correa no constituye el primer contacto reciente entre las dos administraciones. El 1° de septiembre, Kicillof había viajado a Santa Rosa para reunirse personalmente con Ziliotto. La agenda formal estuvo concentrada entonces en la coordinación frente a riesgos hidrometeorológicos, recursos hídricos compartidos y mecanismos de prevención ante posibles eventos vinculados a El Niño.

Ambos gobernadores mantienen un esquema de cooperación desde el acuerdo marco firmado en junio de 2024 y comparten cuestionamientos a distintas políticas del Gobierno nacional.

Ese acercamiento, sin embargo, no implica hasta el momento una incorporación de Ziliotto al Movimiento Derecho al Futuro ni un respaldo electoral formal a Kicillof. Durante aquella visita, el pampeano evitó anticipar apoyos personales para 2027 y planteó que la futura referencia presidencial debería contemplar dirigentes con experiencia de gobierno provincial.

La distinción también apareció en el seguimiento que este medio realizó sobre la nacionalización del MDF: los encuentros institucionales con gobernadores y la organización partidaria propia avanzan por carriles diferentes. La relación con La Pampa se mantiene hasta ahora dentro del primer grupo.

El gobernador Axel Kicillof junto a intendentes bonaerenses.

El MDF ya abrió estructuras fuera de Buenos Aires

Mientras los funcionarios bonaerenses sostienen esos vínculos institucionales, el Movimiento Derecho al Futuro avanza con una estructura propia en otros puntos del país.

El primer Plenario Federal del espacio, realizado el 19 de septiembre en Avellaneda, llegó con 7.300 inscriptos para diez mesas temáticas y delegaciones provenientes de distintas provincias. Allí participaron intendentes, legisladores, dirigentes sindicales, organizaciones sociales y militantes.

Entre las delegaciones anunciadas había representantes de Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Salta, Neuquén, Río Negro, Chubut y Mendoza, entre otras jurisdicciones. En Corrientes y Chaco comenzaron a constituirse espacios identificados directamente con el MDF, mientras en San Juan dirigentes vinculados al exgobernador José Luis Gioja participan del armado provincial.

Después del plenario, la construcción continuó. El 1° de octubre, el MDF inauguró una sede en Guaymallén, Mendoza, con participación de dirigentes políticos, sindicales y organizaciones locales. En Entre Ríos, más de 200 referentes habían participado previamente del lanzamiento provincial; Misiones avanzó en la preparación de una sede propia y en San Juan continuaron las actividades destinadas a consolidar una estructura local.

El despliegue incluye también ramas vinculadas con Educación, Salud, Universidad y Ciencia, Trabajo y Producción, Juventudes, Cultura y organizaciones sociales. En paralelo, integrantes del gabinete bonaerense mantienen recorridas y contactos políticos por distintas provincias.

Producción y trabajo entran en el armado federal

La agenda productiva quedó incorporada además a esa construcción.

El Plenario Federal de Avellaneda tuvo una mesa específica de Trabajo y Producción, mientras el MDF realizó posteriormente encuentros con empresarios y comerciantes bonaerenses para analizar consumo, costos y situación de las pequeñas y medianas empresas.

Correa viene utilizando el mismo eje en su agenda institucional. En septiembre, durante el Congreso Productivo Bonaerense, había sostenido que para el Gobierno nacional “la política industrial es no tener políticas” y reclamado herramientas para sostener la producción y el trabajo.

La discusión también excede a los funcionarios bonaerenses. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, advirtió durante el Día de la Industria que la marcha económica no puede evaluarse únicamente a partir de la desaceleración inflacionaria y reclamó incorporar al análisis la evolución de la actividad.

La nueva visita a Santa Rosa agrega ahora otro capítulo a esa secuencia. Buenos Aires y La Pampa acordaron mantener la coordinación en políticas laborales y productivas, mientras el movimiento sindical reclamó mayor intervención estatal.