Mariel Fernández y Walter Correa analizaron la situación de los trabajadores de Moreno

La intendenta se reunió con el ministro de Trabajo bonaerense y cuestionó las consecuencias de las políticas del Gobierno nacional en el distrito. Expresó preocupación por las dificultades que atraviesa la comunidad.
Municipales14 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, se reunió con el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, para abordar la situación de las trabajadoras y los trabajadores del municipio. Según informó en sus redes sociales, durante el encuentro analizaron el impacto de las políticas del Gobierno nacional sobre el distrito.

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Fernández describió como “difícil” el escenario que atraviesan los trabajadores y vinculó esas dificultades con las decisiones de la administración nacional. Al referirse al contenido de la reunión, sostuvo que ambos analizaron “el grave impacto de las políticas del Gobierno Nacional en nuestro municipio”.

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La jefa comunal también se refirió al acompañamiento de la gestión local a los vecinos frente a ese panorama. “Una situación que vivimos con gran preocupación, acompañando y cuidando en todo lo que podemos a nuestra comunidad”, expresó.

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