Diez años de freno a los desalojos: el peronismo suma un dictamen y busca llevar la pelea por la vivienda al recinto

La iniciativa de la diputada Cintia Romero alcanzaría a familias de villas y asentamientos registrados.

El proyecto para suspender durante diez años los desalojos en villas y asentamientos populares bonaerenses dio un nuevo paso en la Legislatura. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de Cintia Romero, que busca restablecer una protección provincial para las familias que habitan en barrios registrados.

La propuesta apunta a suspender las medidas judiciales o administrativas que impliquen el desplazamiento de personas de esos barrios mientras continúan pendientes los procesos de integración y las soluciones habitacionales. Su alcance está vinculado con el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios, un universo que, según los fundamentos del proyecto, no coincide completamente con el registro nacional.

Romero, integrante de Patria Grande dentro del oficialismo bonaerense, sostiene que la Provincia necesita una herramienta propia y estable para evitar que las familias pierdan el lugar donde viven antes de que se completen las políticas de integración socio-urbana.

Un dictamen que vuelve a poner la vivienda en la agenda

El despacho de Legislación General se produjo este jueves y sumó un nuevo avance al recorrido parlamentario de la iniciativa, que en septiembre había obtenido el respaldo de la Comisión de Tierras y Organización Territorial. El expediente debe pasar por Asuntos Constitucionales antes de quedar en condiciones de llegar al recinto.

La propuesta busca modificar el artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que contempla la suspensión de medidas judiciales o administrativas que impliquen el lanzamiento de personas y familias de villas o asentamientos inscriptos en el registro provincial.

Sobre esa base, Romero plantea restablecer la protección durante una década, con un plazo que acompañe los procesos de urbanización, regularización y acceso a soluciones habitacionales, sin depender de renovaciones breves.

La inscripción del barrio en el registro provincial define el alcance de la medida. La cobertura estaría dirigida a las familias de villas y asentamientos registrados, por lo que no constituiría una suspensión general de todos los desalojos en territorio bonaerense.

Ese mecanismo se integra a las herramientas previstas por la ley de hábitat, que también contempla proyectos habitacionales, mejoras en el acceso a servicios e instancias de participación de los vecinos, los municipios y las autoridades provinciales en la integración socio-urbana.

Cintia Romero, diputada provincial de Patria Grande.

Por qué se propone un plazo de diez años

En los fundamentos de su iniciativa, Romero señaló que la última prórroga provincial perdió operatividad a fines de 2019. Desde su perspectiva, eso dejó a Buenos Aires sin un instrumento propio de suspensión de desalojos, pese a que muchos procesos de integración de los barrios siguen pendientes o inconclusos.

La diputada cuestionó las renovaciones de corta duración porque obligan a volver periódicamente a la Legislatura para sostener la cobertura. “Los plazos breves generan vacíos de protección y una dependencia innecesaria de los ciclos legislativos”, sostuvo al justificar la extensión propuesta.

El período de diez años toma como referencia la ampliación aprobada en 2022 para el régimen nacional. La intención de la autora es dar previsibilidad a las familias y a quienes intervienen en los expedientes, mientras el Estado desarrolla las políticas necesarias para resolver la situación habitacional.

La existencia de una discusión provincial no significa que los barrios populares carezcan de toda cobertura. La Ley nacional 27.453, sancionada en 2018, estableció una suspensión de desalojos para los inmuebles incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). En octubre de 2022, esa protección fue prorrogada por diez años.

El argumento de Romero es que esa herramienta no resuelve completamente la situación bonaerense porque el RENABAP y el registro provincial no abarcan necesariamente los mismos barrios. Por eso impulsa una cobertura autónoma dentro de las competencias de la Provincia.

Una agenda que también incluye hipotecas y servicios esenciales

El proyecto de Romero integra una agenda legislativa del peronismo orientada a proteger a hogares con dificultades económicas. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, las propuestas sobre hipotecas y servicios esenciales buscan intervenir antes de que el incumplimiento de una deuda derive en la pérdida del hogar o del suministro.

La senadora bonaerense Mónica Macha, de Fuerza Patria, presentó una iniciativa para suspender durante doce meses las ejecuciones hipotecarias judiciales y extrajudiciales sobre inmuebles destinados a vivienda única y ocupados efectivamente por la persona deudora o sus sucesores.

La suspensión no implica condonar capital, intereses ni actualizaciones. Tampoco incorpora un mecanismo específico de refinanciación o una regulación particular para los créditos UVA. Su objetivo es establecer una pausa en los procedimientos de ejecución para que las familias puedan reorganizar su situación financiera.

Macha señaló que la propuesta fue trabajada junto a colectivos de personas afectadas por créditos hipotecarios UVA. La iniciativa deja abierta, sin embargo, la discusión sobre las herramientas complementarias que podrían acompañar ese período de protección y las condiciones que enfrentarían los deudores una vez finalizado.

Por su parte, la senadora provincial Laura Clark, referenciada en Nuevo Encuentro, propuso impedir los cortes de electricidad, gas natural, agua potable y servicios cloacales a usuarios domiciliarios que acrediten vulnerabilidad social o económica. Entre los sectores contemplados aparecen jubilados y pensionados con ingresos inferiores a la canasta básica y hogares con personas con discapacidad. La protección también alcanzaría a habitantes de una vivienda única familiar, sean propietarios, inquilinos, comodatarios u ocupantes efectivos.

El texto de Clark establece que las prestadoras deberían ofrecer planes de regularización en cuotas mensuales, sin eliminar las obligaciones pendientes. Cuando el suministro ya hubiera sido interrumpido, dispone su restitución dentro de las 48 horas posteriores al acuerdo de pago, sin cargos de reconexión.