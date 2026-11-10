Endeudamiento bonaerense: cómo repartirá Kicillof los USD 1.000 millones y cuánto irá a los municipios

El Ejecutivo busca refinanciar vencimientos y destinar el 8% de los fondos obtenidos a seguridad local.

El gobierno de Axel Kicillof busca autorización legislativa para tomar deuda por el equivalente a USD 1.000 millones durante 2027, pero el dinero no tendrá un destino único. El proyecto de Ley de Financiamiento contempla la posibilidad de reestructurar deudas, afrontar vencimientos, cubrir necesidades de Tesorería, sostener programas sociales y destinar recursos a obras e inversiones.

Además, establece que el 8% de los recursos obtenidos mediante ese endeudamiento se destinará a un nuevo fondo de seguridad para los municipios, una herramienta con la que el Ejecutivo pretende sumar respaldo político en la Legislatura bonaerense.

La iniciativa forma parte del paquete económico presentado el 5 de noviembre por el ministro de Economía, Pablo López, que incluye un Presupuesto de $58,6 billones y la Ley Impositiva. El pedido de financiamiento deberá obtener una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, por lo que Fuerza Patria necesitará negociar con la oposición, que ya reclama precisiones sobre la utilización de las autorizaciones anteriores, el destino de los fondos y los mecanismos de control.

Cómo se utilizarán los USD 1.000 millones que pide Kicillof

El proyecto autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de endeudamiento destinadas a atender distintas obligaciones provinciales. Entre los objetivos previstos aparecen la cancelación o renegociación de deudas financieras y judiciales no previsionales, el pago de servicios de deuda y la mejora del perfil de vencimientos. También contempla la posibilidad de cubrir el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería y sostener programas sociales y proyectos de inversión.

Esto significa que no existe un reparto fijo de los USD 1.000 millones entre obras, gastos corrientes y vencimientos. El articulado establece los destinos habilitados, pero la distribución efectiva dependerá de las necesidades financieras, las operaciones que se concreten y las decisiones de ejecución presupuestaria.

La Provincia también podrá utilizar determinados recursos sin afectación específica y fondos de coparticipación como respaldo para atender capital, intereses y otros gastos asociados a las operaciones. Durante la presentación del paquete económico, López explicó que el endeudamiento busca cubrir obligaciones ya existentes y preservar la capacidad de inversión.

Una parte central del pedido se vincula con el calendario de pagos de la deuda provincial reestructurada. De acuerdo con la información presentada ante la Legislatura, Buenos Aires deberá afrontar vencimientos por aproximadamente USD 841,5 millones durante 2027, distribuidos en dos pagos principales. El primero está previsto para marzo, por unos USD 424,5 millones, mientras que el segundo llegará en septiembre, por aproximadamente USD 417 millones.

Estos compromisos explican buena parte de la necesidad de refinanciamiento que plantea el Ejecutivo. La estrategia consiste en utilizar nuevas fuentes de crédito para administrar las obligaciones existentes y evitar que su cancelación absorba recursos destinados a otras áreas del presupuesto.

Según el Ministerio de Economía, la Provincia también buscará sostener operaciones con organismos multilaterales y ampliar las colocaciones en el mercado local, especialmente en pesos, para administrar los vencimientos y reducir las presiones sobre la Tesorería.

Durante la presentación del paquete económico, López explicó que el endeudamiento busca cubrir obligaciones ya existentes y preservar la capacidad de inversión.

El 8% para seguridad: cuánto podrían recibir los intendentes

El proyecto contempla la creación del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, al que se destinará el equivalente en pesos al 8% de los recursos que obtenga la Provincia mediante el nuevo endeudamiento. Si se concreta la totalidad de los USD 1.000 millones solicitados, los municipios recibirían una suma equivalente a USD 80 millones, estimada en unos $124.000 millones al tipo de cambio utilizado como referencia en las publicaciones del proyecto.



La distribución se realizará entre los 135 municipios de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y tendrá como destino el equipamiento y la infraestructura de seguridad. Sin embargo, los desembolsos no estarán garantizados de antemano, ya que dependerán de que el Ejecutivo concrete las operaciones de crédito y obtenga efectivamente los recursos.

Ese punto será relevante para la negociación legislativa: los intendentes deberán conocer qué fórmula se utilizará para el reparto, cuándo llegarán los desembolsos y qué gastos podrán financiarse. “En la medida en que la provincia se endeude, puede girar recursos a los municipios”, explicó el ministro.

Participamos de la presentación de la Ley de Presupuesto, Impositiva y de Financiamiento en @diputadosba El deterioro de la actividad económica, el consumo, la inversión y el empleo por las políticas que implementa Milei tiene un especial impacto en nuestra provincia. A la destrucción de nuestras capacidades productivas y la caída de la inversión hace cinco trimestres, se le suma la pérdida de recursos tributarios y la deuda que Nación acumula con la Provincia, por la que tenemos un reclamo vigente. — Verónica Magario (@magariovero) November 5, 2026

Además de solicitar autorización para tomar deuda por USD 1.000 millones, el Ejecutivo propone ampliar el Programa de Letras del Tesoro y continuar con la colocación de títulos de mediano plazo en pesos. Estas herramientas apuntan a administrar necesidades de liquidez, refinanciar vencimientos y mejorar el perfil de las obligaciones provinciales.

Según explicó el Ministerio de Economía, la estrategia también contempla continuar utilizando créditos de organismos multilaterales, algunos de los cuales ya cuentan con desembolsos comprometidos para obras e inversiones durante 2027. El objetivo oficial es diversificar las fuentes de recursos y evitar que los pagos de deuda absorban partidas destinadas a servicios e infraestructura.

El antecedente del FEFIM y los reclamos que siguen abiertos

El nuevo fondo de seguridad llega después de una negociación similar durante el tratamiento del endeudamiento de diciembre de 2025. En aquella oportunidad, la Legislatura autorizó operaciones por USD 3.685 millones y acordó crear el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), con un piso garantizado de $250.000 millones para los ejercicios 2026 y 2027.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Senado convirtió en ley el 5 de noviembre una modificación que permite utilizar sin restricciones de destino los $50.000 millones correspondientes a la primera cuota del FEFIM. La medida habilitó a los intendentes a administrar esos recursos para afrontar salarios, aguinaldos, proveedores y gastos corrientes, aunque las condiciones de los desembolsos restantes no fueron modificadas automáticamente.

La nueva discusión también encuentra pendiente la conformación definitiva de la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control, creada durante la negociación anterior. Diputados designó a sus integrantes, pero el Senado todavía debía completar los nombramientos. Esa situación alimenta los pedidos de la oposición para establecer mecanismos de seguimiento antes de acompañar otra autorización de deuda.

El Senado convirtió en ley el 5 de noviembre una modificación que permite utilizar sin restricciones de destino los $50.000 millones correspondientes a la primera cuota del FEFIM.

La oposición exige explicaciones sobre el destino de los fondos

El volumen del endeudamiento y las condiciones de su aprobación ya provocaron cuestionamientos entre los bloques opositores. El senador Matías de Urraza, de La Libertad Avanza, reclamó información sobre los recursos autorizados anteriormente y cuestionó que el Ejecutivo vuelva a solicitar financiamiento sin presentar, a su criterio, suficientes precisiones sobre la ejecución.

“Queremos ver la ejecución real del segundo semestre y el destino de cada peso”, sostuvo el legislador, quien también objetó las proyecciones de déficit del Gobierno provincial.

La discusión incluye el margen de endeudamiento todavía disponible de ejercicios anteriores. Según explicó López, el nuevo pedido se complementaría con autorizaciones remanentes y otras fuentes financieras. Para los bloques que deberán decidir su voto, esa combinación abre preguntas sobre cuánto financiamiento necesita efectivamente la Provincia, qué parte se destinará a cancelar obligaciones existentes y cuál será el incremento neto del endeudamiento.

La discusión presupuestaria también está atravesada por el enfrentamiento entre Kicillof y el gobierno de Javier Milei por las transferencias nacionales. Durante su exposición ante los legisladores, el ministro de Economía aseguró que los recursos recortados o adeudados por Nación alcanzaban aproximadamente $20 billones a octubre, de acuerdo con los cálculos de la administración bonaerense.

En este contexto, la autorización de endeudamiento será uno de los capítulos más exigentes del tratamiento legislativo. El Gobierno deberá negociar simultáneamente el alcance de las operaciones financieras, el destino de los recursos municipales y las condiciones de control reclamadas por la oposición.

Para los intendentes, la creación del fondo de seguridad representa una posible fuente adicional de financiamiento, aunque todavía quedan cuestiones por resolver: la distribución entre distritos, el calendario de transferencias y las condiciones de ejecución de los recursos.

Para la administración bonaerense, en cambio, la prioridad es conseguir una autorización que le permita afrontar los compromisos de 2027 y sostener las inversiones previstas en un presupuesto que contempla $4,05 billones para obras de infraestructura.