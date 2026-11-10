La industria produce 12% menos que en 2023 y la Provincia carga contra Milei: “Otro camino es posible”

En Campana, la agroindustrial Bunge decidió cerrar su planta de amoníaco y tiosulfato de amonio.

La caída de la producción industrial volvió a ocupar el centro de los cuestionamientos del gobierno bonaerense al programa económico de Javier Milei. El ministro de Economía provincial, Pablo López, advirtió que la actividad manufacturera nacional acumula un retroceso del 2,6% en los primeros nueve meses de 2026 y se encuentra 12% por debajo de los niveles de 2023. El funcionario vinculó ese deterioro con la pérdida de empleo registrado y el cierre de unidades productivas.

“Siguen cerrando unidades productivas en nuestra provincia y en todo el país. Miles de familias siguen sufriendo a costa de este modelo económico nacional”, expresó López en su cuenta de X. Su advertencia se conoció en un escenario marcado por conflictos fabriles, suspensiones y establecimientos que anunciaron el cese definitivo de sus operaciones.

El ministro sostuvo que la industria registró bajas en diez de los últimos doce meses y señaló que las dificultades atraviesan a una parte mayoritaria del entramado manufacturero. En ese marco, reclamó una modificación de la orientación económica: “No se puede más, otro camino es posible”.

La preocupación tiene una dimensión particular en Buenos Aires, donde los antecedentes recientes incluyen el cierre de Papelera del Sur en Tornquist, la interrupción de la producción de Stellantis en El Palomar y la clausura de una planta de Bunge en Campana.

La industria acumula pérdidas y la mejora mensual no revierte el balance

El último informe del Índice de Producción Industrial manufacturero mostró que en septiembre la actividad cayó 1,8% frente al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado entre enero y septiembre retrocedió 2,6%. En la comparación mensual desestacionalizada, en cambio, hubo una suba del 0,7% respecto de agosto.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM al analizar el cierre del tercer trimestre industrial, ese avance mensual no alcanzó para compensar las pérdidas anteriores. Septiembre fue el tercer mes consecutivo con una caída interanual, después de los resultados negativos de julio y agosto, y el componente de tendencia-ciclo disminuyó 0,4% respecto del mes previo.

El desglose también expuso la amplitud de las dificultades: diez de las dieciséis divisiones industriales registraron bajas interanuales. Las contracciones más profundas correspondieron a maquinaria y equipo, con 26,8%, y a otros equipos, aparatos e instrumentos, con 22%.

A esos resultados se sumaron las caídas en prendas de vestir, cuero y calzado, del 5,3%; muebles, colchones y otras manufacturas, del 4,9%; productos de metal, del 4%, y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, del 3,5%.

López amplió la comparación para describir el deterioro acumulado desde 2023. “En los últimos 3 años, la industria nacional se deterioró de forma transversal entre las divisiones manufactureras”, afirmó. Según indicó, dos tercios de las ramas industriales presentan caídas de dos dígitos frente a aquel año, mientras que la refinación de petróleo vinculada a Vaca Muerta aparece entre las principales excepciones.

El peso bonaerense y los sectores que siguen lejos de 2023

El diagnóstico nacional se superpone con las dificultades que la Provincia venía señalando en sus propios indicadores. En un informe difundido a fines de octubre, López había advertido que la producción manufacturera bonaerense permanecía 8,8% por debajo de julio de 2023 y que nueve de las once ramas relevadas no habían recuperado los niveles de aquel período.

Las diferencias sectoriales eran significativas. En esa comparación provincial entre julio de 2026 y el mismo mes de 2023, textiles y cuero acumulaban una caída del 31%; minerales no metálicos, del 27,1%; caucho y plástico, del 26%, y vehículos automotores, del 20,8%. También retrocedían papel y cartón, alimentos y bebidas, tabaco, metales comunes y máquinas y equipos.

Los productos químicos y la refinación de petróleo eran las únicas ramas que superaban los registros de julio de 2023. “La industria sigue sin recuperarse desde la llegada de Milei”, había planteado entonces el titular de Economía.

El deterioro fabril se inscribe, además, en una contracción más amplia de la economía provincial. Los datos de agosto difundidos por el Ejecutivo mostraron una baja de la actividad bonaerense del 3,3% interanual y un retroceso del 4,4% respecto de diciembre de 2025. La construcción, el comercio y la industria estuvieron entre los sectores afectados.

López atribuyó ese comportamiento a las políticas nacionales y sostuvo que la menor demanda interna repercute sobre las fábricas y las actividades de mayor valor agregado. Su cuestionamiento apunta a la relación entre los ingresos familiares, las ventas y las decisiones empresariales de producción e inversión.

Tornquist, El Palomar y Campana, el impacto en las empresas

Uno de los episodios más recientes fue el de Papelera del Sur, que anunció el cierre definitivo de su establecimiento de Tornquist y la desvinculación de alrededor de 160 trabajadores, después de más de cinco décadas de producción.

El secretario general del Sindicato de Papeleros, Gustavo Lanaro, describió las dificultades para competir con la producción extranjera: “Se nos hacía imposible competir con lo de afuera, por un tema de costos”. El dirigente también señaló que la antigüedad de la maquinaria condicionaba la actividad.

El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino de oficio ante el anuncio. Según la información que el sindicato transmitió a la cartera laboral, la firma atribuyó la decisión a la falta de rentabilidad y a la competencia importada. La planta llevaba aproximadamente siete meses sin actividad productiva y fabricaba cartulina que posteriormente comenzó a importarse desde Brasil para su comercialización local.

La situación de Stellantis presenta características diferentes. El grupo automotor interrumpió la fabricación en El Palomar desde el 26 de octubre, con una reanudación prevista para el 18 de enero de 2027. La reorganización incluye suspensiones y vacaciones adelantadas, mientras que la compañía aseguró que no contempla despidos asociados a esa medida.

En esa planta se producen los modelos Peugeot 208 y 2008. La empresa explicó que necesita adecuar los volúmenes de fabricación a la demanda y al stock acumulado, en un contexto de dificultades comerciales y menores pedidos externos. El grupo emplea alrededor de 5.000 personas en sus instalaciones argentinas.

En Campana, en tanto, Bunge resolvió cerrar su planta de amoníaco y tiosulfato de amonio, una decisión que afecta a 110 trabajadores. La compañía fundamentó la medida en problemas de viabilidad comercial, limitaciones tecnológicas y condiciones de infraestructura.

Uno de los episodios más recientes fue el de Papelera del Sur, que anunció el cierre definitivo de su establecimiento de Tornquist y la desvinculación de alrededor de 160 trabajadores , después de más de cinco décadas de producción.

El deterioro productivo se traslada al trabajo registrado

Para López, la pérdida de empleo es una de las consecuencias centrales de la contracción manufacturera. “La caída de la producción tiene consecuencias directas sobre el nivel de empleo”, sostuvo, y afirmó que “desde que asumió Milei, la industria nacional destruyó más de 90.000 empleos registrados en el sector privado”.

Los antecedentes bonaerenses también muestran una reducción de establecimientos y puestos laborales. Un relevamiento de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) contabilizó 1.374 establecimientos fabriles menos y la pérdida de 45.115 empleos industriales entre junio de 2023 y junio de 2026. La caída laboral alcanzó a 20 de las 24 ramas analizadas, con especial incidencia en actividades textiles, indumentaria, cuero, calzado, caucho y plástico.

El retroceso excede al sector fabril. De acuerdo con las cifras difundidas por el ministro, desde noviembre de 2023 la Provincia perdió 104.400 puestos asalariados privados registrados, mientras que en el resto del país desaparecieron otros 163.700.

El industricidio llevado a cabo por el Gobierno nacional está generando un círculo vicioso en donde las familias no pueden consumir, las empresas no invierten, cierran las fábricas, se pierden puestos de trabajo y la producción se hunde. Otro camino es posible. — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) November 7, 2026

La preocupación por la producción también fue expresada desde la conducción empresaria. Durante la 32ª Conferencia Industrial, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, respaldó la estabilización macroeconómica, aunque advirtió que es una condición “necesaria pero insuficiente” para impulsar el crecimiento.

El dirigente propuso un pacto fiscal federal para la competitividad y un régimen de incentivos industriales. También señaló que entre agosto de 2023 y julio de 2026 el sector perdió cerca de 95.000 empleos formales, con un promedio de alrededor de 3.700 bajas mensuales durante 2026.

El planteo empresario incluye cambios tributarios y mejores condiciones para competir, mientras que el gobierno bonaerense responsabiliza al programa nacional por el deterioro del mercado interno. En ese escenario, López volvió a reclamar una alternativa económica que priorice la producción y el trabajo. Su advertencia resumió el cuestionamiento provincial: “Miles de familias siguen sufriendo a costa de este modelo económico nacional”.