Industria bonaerense: tres ramas sostienen el repunte, pero la mayoría sigue debajo de 2023

La refinación y la producción química impulsaron el desempeño industrial bonaerense.

La industria bonaerense terminó los primeros cuatro meses de 2026 con un crecimiento interanual del 3,4%, en contraste con la caída del 2,4% registrada en el país. La diferencia favorece a la provincia de Buenos Aires, pero no alcanza para hablar de una recuperación extendida: el nivel provincial todavía se encontraba 6,5% por debajo de 2023 y el nacional, 11,7% atrás.

La serie desestacionalizada, con base 100 en noviembre de 2023, reflejó el derrumbe iniciado a finales de aquel año y la recuperación parcial posterior. En abril de 2026, el indicador bonaerense se ubicó en 98,7 puntos y el nacional, en 95,4.

Industria bonaerense.

El resultado se explica, en buena medida, por tres actividades con fuerte presencia en territorio bonaerense: productos químicos, refinación de petróleo y máquinas y equipos. Esas ramas representan el 37,4% de la estructura industrial provincial, frente al 26,6% que ocupan en el entramado nacional. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, vinculó ese comportamiento con Vaca Muerta y cuestionó el modelo económico del Gobierno de Javier Milei por concentrar sus beneficios en el agro y el petróleo.

Industria bonaerense.

Tres motores y un resto rezagado

Los gráficos difundidos por el Ministerio de Economía muestran que, dentro del recorte de once ramas del ISIM-PBA, solamente tres superaron el nivel de 2023. Productos químicos avanzó 12% frente a aquel año y 20,5% en la comparación interanual; refinación de petróleo creció 2,7% y 7,6%, respectivamente; y máquinas y equipos quedó 1% encima de 2023, tras mejorar 9,2% frente a 2025.

El resto permaneció por debajo del punto de referencia. Metales comunes retrocedió 34,1%; minerales no metálicos, 25,9%; caucho y plástico, 22,6%; vehículos automotores, 16,5%; papel y cartón, 15,8%; textiles y cuero, 9,6%; tabaco, 8,9%; y alimentos y bebidas, 7,6%.

Frente a 2025 hubo avances en minerales no metálicos, con 5,5%; papel y cartón, 1,3%; textiles y cuero, 0,6%; y tabaco, 6,2%. En cambio, metales comunes cayó 11,2%; caucho y plástico, 9,4%; automotores, 16,4%; y alimentos y bebidas, 1,5%.

Industria bonaerense.

La comparación nacional refuerza la incidencia de la composición productiva. Entre enero y abril, los químicos crecieron 10,3% y la refinación, 9,7%, pero máquinas y equipos cayó 12,5%. López sostuvo que el indicador bonaerense luce mejor porque las actividades favorecidas por la orientación económica nacional tienen mayor peso en la provincia. En su planteo general, afirmó que 13 de 16 ramas seguían por debajo de 2023; el gráfico sectorial del ISIM-PBA presenta otro nivel de desagregación, con once actividades.

Mayo confirmó el deterioro nacional

La información nacional posterior, ya con mayo incorporado, profundizó esa señal. El Índice de Producción Industrial Manufacturero cayó 5,7% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja del 3,1% entre enero y mayo. Catorce de sus dieciséis divisiones tuvieron retrocesos interanuales: maquinaria y equipo bajó 23,4%; textiles, 26,2%; automotores, 15,9%; y productos químicos, 3,1%. Solamente la refinación de petróleo, con un aumento del 19,4%, y tabaco, con 14,6%, terminaron en terreno positivo.

La utilización de la capacidad instalada nacional fue del 58,4%, contra 58,9% un año antes, lo que dejó ocioso el 41,6% del aparato fabril. La metalmecánica operó al 38,7%, frente al 46% de mayo de 2025; la industria automotriz trabajó al 45,5%, contra 56,8%; textiles llegó al 42,2% y alimentos y bebidas, al 60%. En el extremo opuesto, la refinación alcanzó el 88,7%, muy por encima del 73,3% interanual. La fabricación de maquinaria agropecuaria cayó 29,6% y la de electrodomésticos, 34,1%.

Informe INDEC.

El EMAE aportó otra dimensión del mismo cuadro. La actividad económica creció apenas 0,2% interanual en mayo, pero bajó 0,5% respecto de abril en la medición desestacionalizada. La industria manufacturera retrocedió 5,6% y el comercio, 4,3%; junto con la pesca, estos sectores restaron 1,4 puntos porcentuales al indicador.

Pedidos débiles y empleo

La Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC registró en junio un índice de confianza industrial de -17,8%. El 49,7% de las empresas consideró que su cartera de pedidos estaba por debajo de lo normal y el 52,1% señaló a la demanda interna insuficiente como el principal límite para aumentar la producción.

Para el período julio-septiembre, el 17,1% esperaba reducir su volumen de actividad y el 14,1% proyectaba aumentarlo; el 68,8% no anticipaba cambios. En materia laboral, el 15,1% preveía disminuir su plantel y apenas el 3,8% esperaba ampliarlo. López resumió la posición provincial: “Necesitamos un proyecto que potencie a todos los sectores, no a un puñado, y que genere empleo en lugar de destruirlo”.