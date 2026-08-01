La motosierra no se detiene: el Estado ya perdió casi 70.000 empleos

Capital Humano encabezó los recortes y ANSES volvió a reducir su dotación de personal.

La reducción del empleo público continúa siendo uno de los ejes centrales de la política de ajuste del presidente Javier Milei. Los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que la plantilla del Estado nacional volvió a contraerse en junio y que, desde el inicio de la actual gestión, ya se eliminaron 69.769 puestos de trabajo en la administración pública, organismos descentralizados y empresas estatales.

El informe técnico sobre la dotación de personal del Sector Público Nacional confirma que la tendencia descendente se mantiene prácticamente sin interrupciones desde diciembre de 2023. En aquel momento, el Estado contabilizaba 341.465 trabajadores, mientras que al cierre de junio la cifra descendió a 271.696 agentes.

La caída no solo refleja la continuidad de la denominada "motosierra" sobre la estructura estatal, sino también una reconfiguración del funcionamiento de distintos organismos y empresas públicas, en línea con la estrategia de reducción del gasto que sostiene la Casa Rosada.

El ajuste volvió a profundizarse durante junio

En el sexto mes del año la dotación del Sector Público Nacional se redujo en 1.656 trabajadores respecto de mayo, equivalente a una baja mensual del 0,6%. En la comparación interanual, el retroceso alcanzó el 6%, lo que representa 17.477 empleos menos que en junio de 2025.

Dentro de la Administración Pública Nacional (APN), que reúne ministerios y organismos dependientes del Poder Ejecutivo, la plantilla quedó conformada por 184.202 trabajadores.

La Administración Centralizada registró 37.884 empleados, con una reducción de 568 puestos durante junio. La Administración Descentralizada también volvió a mostrar una caída y cerró el mes con 111.381 agentes, mientras que el sector denominado "Otros Entes" descendió hasta los 13.750 trabajadores.

La única excepción volvió a ser la Administración Desconcentrada, que incorporó 76 empleados y alcanzó una dotación de 21.187 personas, con un crecimiento mensual del 0,4%, aunque todavía se mantiene por debajo del nivel registrado un año atrás.

Capital Humano encabezó la reducción de personal

El informe del INDEC también permite observar cómo evolucionó la plantilla en cada cartera ministerial. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, volvió a registrar la mayor reducción mensual entre los ministerios nacionales. Su dotación cayó 4,7% durante junio y finalizó el período con 7.547 trabajadores.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, redujo su personal un 3,6%, mientras que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, registró una disminución del 1,2%, hasta alcanzar los 7.756 empleados.

En los organismos descentralizados también continuó el proceso de ajuste. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) redujo su planta un 2,1% y pasó a tener 10.997 trabajadores, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) registró una caída del 7% en su personal durante junio.

El proceso de achicamiento no quedó limitado a la Administración Pública Nacional. Las empresas y sociedades del Estado también volvieron a mostrar una disminución de personal.

En conjunto, reunieron 87.494 trabajadores, lo que representa una baja del 0,4% respecto de mayo y una reducción interanual del 4,5%, equivalente a 4.848 puestos menos.

Entre las mayores caídas aparece Contenidos Públicos S.E., que redujo su plantilla un 10,4% en un solo mes. También sobresalen BICE Fideicomisos S.A., con una disminución del 7,8%, y Radio y Televisión Argentina (RTA), cuya dotación cayó un 6,2%.

El relevamiento incorpora además una novedad administrativa: la Administración General de Puertos S.A.U. figura oficialmente en proceso de liquidación, conforme a lo dispuesto por el Decreto 3/2025.

Aunque la tendencia general continúa siendo descendente, algunas empresas públicas registraron incrementos de personal durante junio.

El caso más significativo fue el de Playas Ferroviarias de Buenos Aires S.A., cuya planta creció un 15,4%. No obstante, el aumento parte de una estructura muy reducida y elevó la dotación total a apenas 30 trabajadores.

ARSAT también mostró una variación positiva del 1,6%, convirtiéndose en una de las pocas empresas estatales que ampliaron su personal durante el último mes relevado.

Los datos metodológicos que también dejó el informe

Además de las cifras sobre empleo, el trabajo elaborado por el INDEC detalla la composición de la planta estatal.

De los 184.202 trabajadores de la Administración Pública Nacional, 158.659 se encuentran bajo convenios colectivos de trabajo, 3.010 revistan fuera de convenio y otros 22.533 fueron clasificados bajo distintas modalidades de contratación, entre ellas locaciones de obra y de servicios.

El organismo estadístico también aclaró que 14 dependencias no remitieron información correspondiente al período relevado. Se trata de 12 empresas públicas y dos organismos de la Administración Pública Nacional, por lo que debieron imputarse datos de meses anteriores para 8.073 trabajadores, cifra que representa aproximadamente el 3% del total de la dotación informada.

Con estos resultados, el informe confirma que la reducción del empleo público sigue siendo una de las principales expresiones del programa de ajuste implementado por el Gobierno nacional. La estructura del Estado continúa achicándose y los registros oficiales muestran que la tendencia todavía no encontró un punto de estabilización.