La UCR salió a contener la fractura y ya disputa el territorio: “Nuestro adversario está afuera”

"Nuestro adversario está afuera. Es este populismo que día a día nos hace cada vez más pobres, que nos roba el futuro”, afirmó Balbín ante militantes y dirigentes de la Segunda Sección Electoral.

El presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, eligió Colón para ensayar una respuesta política a la fractura que volvió a sacudir al partido. Acompañado por el titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella, pidió reducir el volumen de las disputas internas y concentrar la confrontación en los adversarios externos, mientras puso en marcha una gira con la que pretende recorrer los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

“Demos los debates que tengamos que dar acá adentro, pero la pelea está afuera. Nuestro adversario está afuera. Es este populismo que día a día nos hace cada vez más pobres, que nos roba el futuro”, afirmó Balbín ante militantes y dirigentes de la Segunda Sección Electoral.

La frase llegó una semana después de que Construir, el sector conducido por el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández, abandonara la Convención Provincial por una disputa en torno a la conformación de la Junta Electoral. La ruptura dejó incompleta la imagen de normalización que el radicalismo había intentado construir luego de años de elecciones internas judicializadas y conducciones transitorias.







Una gira para cambiar la imagen del partido

La recorrida fue bautizada como “Radicalismo en marcha” y tiene un objetivo explícito: reactivar la estructura partidaria, respaldar a los intendentes y volver a conectar a la conducción provincial con los comités municipales.

Balbín, exdiputado bonaerense y dirigente alineado con el senador nacional Maximiliano Abad, se comprometió a visitar los 135 distritos. Después de Colón, su agenda continuó en Lezama, dentro de la Quinta Sección Electoral.

“Vamos a estar para apoyar a cada uno de ellos, que defienden la democracia, la igualdad y a los vecinos de las injusticias que se producen sistemáticamente en esta provincia”, sostuvo en referencia a intendentes, legisladores, concejales y autoridades partidarias. Luego completó: “Ese radicalismo tenemos que volver a representar. Animémonos”.

La estrategia territorial funciona como respuesta a la imagen que dejó la Convención realizada en el Club Atenas de La Plata. Allí, la UCR terminó de renovar sus autoridades, pero la salida de Construir abrió un nuevo foco de conflicto y expuso que el acuerdo alcanzado entre las principales corrientes no había contenido a todos los sectores.

La pelea ya no pasa solamente por quién conduce formalmente el partido. También involucra quién tiene capacidad para movilizar afiliados, sumar intendentes y construir candidaturas competitivas en una provincia donde la UCR perdió centralidad electoral.

La presencia de Chiarella le aportó a Balbín una señal de respaldo institucional. El intendente de Venado Tuerto asumió la conducción del Comité Nacional en diciembre de 2025 y busca reconstruir al radicalismo a partir de sus gobiernos municipales y provinciales.

“Que se nos escuche discutiendo qué hacer con la Provincia y no quién ocupa qué lugar, porque hay muchas familias que la están pasando mal”, afirmó durante el encuentro.

Su participación no fue protocolar. La conducción nacional quedó alineada con el proceso de normalización bonaerense y con la decisión de sostener a Balbín frente al cuestionamiento de Construir.

Chiarella comparte una construcción política con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y mantiene vínculos con el espacio que encabezó el exdiputado nacional Martín Lousteau. Esa articulación también tuvo una expresión en la Convención provincial, donde el abadismo y Evolución Radical se distribuyeron los principales lugares.

Desde que asumió la presidencia nacional, Chiarella intenta instalar un perfil basado en la gestión territorial. En febrero encabezó un encuentro con cientos de intendentes, concejales y funcionarios municipales bajo la consigna “Somos el radicalismo que gestiona”. Allí defendió el equilibrio fiscal, pero advirtió que no alcanza si no se traduce en obras, seguridad, salud y educación.

El acto, además, dejó una foto llamativa en medio de la fractura radical. Entre los asistentes estuvieron Román Bouvier, intendente de Rojas, y Franco Flexas, jefe comunal de General Viamonte.

Ambos integran el grupo de doce intendentes identificados con Construir, el espacio que abandonó la Convención y anunció una recorrida provincial para sumar afiliados y discutir el futuro partidario.

El acuerdo que se quebró en la Convención

La renovación partidaria había sido presentada como la salida a una etapa prolongada de conflicto. La nueva distribución ubicó a Balbín al frente del Comité Provincia, a Pablo Nicoletti, dirigente platense de Evolución Radical, en la presidencia de la Convención, y a Josefina Mendoza como vicepresidenta del partido.

El entendimiento entre el abadismo y el sector ligado a Lousteau permitió normalizar los principales órganos. Construir cuestionó, sin embargo, el reparto de la Junta Electoral y decidió retirarse.

Fernández sostuvo que existía un acuerdo para constituir un cuerpo de cinco integrantes: dos por cada una de las corrientes mayoritarias y uno por Construir. Según su versión, durante la votación se amplió la Junta a seis miembros y los lugares terminaron distribuidos en partes iguales entre Adelante y Futuro Radical. “La forma en que se resolvió estuvo mal, no se cumplió el acuerdo”, afirmó.

Se trata de la explicación ofrecida por Construir y rechazada por los sectores que permanecieron en la Convención. Desde la conducción remarcan que participaron más de 250 convencionales y que las autoridades fueron elegidas mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

Sin embargo, la salida de la Convención no significó una ruptura orgánica completa. Construir conserva una vicepresidencia y otros cargos dentro del Comité Provincia. Sus dirigentes insisten en que no abandonaron la UCR y que continuarán dando las discusiones desde adentro.

El espacio reúne a los diputados bonaerenses Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minnaard; a la senadora provincial Natalia Quintana; al diputado nacional Pablo Juliano, y a dirigentes de las ocho secciones electorales.

También cuenta con doce intendentes: Bouvier y Flexas; Maximiliano Suescún, de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales; Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego; Lisandro Hourcade, de Magdalena; José Luis Salomón, de Saladillo; Nahuel Mittelbach, de Florentino Ameghino; Salvador Serenal, de Lincoln; Martín Randazzo, de General La Madrid; Francisco Recoulat, de Trenque Lauquen; Javier Andrés, de Adolfo Alsina, y Esteban Santoro, de General Madariaga.

Su documento fundacional rechaza los “acuerdos de cúpulas” y plantea una definición que apunta directamente contra la concentración de decisiones: “La UCR no tiene dueños. Pertenece a sus afiliados”.

La discusión de fondo: identidad y alianzas

La pelea por la Junta Electoral funciona como detonante, pero no explica por sí sola la crisis. Los sectores radicales mantienen diferencias sobre las alianzas, la relación con Kicillof, el vínculo con La Libertad Avanza y la construcción de una alternativa para 2027.

Desde el abadismo cuestionaron los acercamientos de integrantes de Construir con el gobierno bonaerense. Miranda y Fernández rechazaron esa lectura y sostuvieron que dialogar por asuntos institucionales o municipales no implica incorporarse al oficialismo.

Construir plantea que la UCR perdió una voz reconocible frente a los dos polos principales. Fernández reclama una propuesta que no quede subordinada ni al peronismo ni a los libertarios.

“El problema central es que el partido no tiene voz”, sostuvo el exintendente de Trenque Lauquen. También cuestionó las negociaciones concentradas en el reparto electoral: “Si nos la pasamos hablando de la interna y el reparto de listas, ¿quién nos va a escuchar? Esto es un mercado persa”.

Garciarena defiende, en cambio, la legitimidad de las nuevas autoridades y pide que la discusión se oriente a recuperar competitividad, presentar candidatos radicales en los 135 municipios y volver a disputar la Gobernación.

La tensión ya había aparecido durante el debate previo a la renovación. El partido tuvo que resolver si integraba a todos los sectores mediante un acuerdo o avanzaba hacia otra elección interna. La lista unificada evitó la votación, pero no eliminó las diferencias.

Ahora entiendo ! Katopodis convocó a CONSTRUIR (y en Trenque Lauquen). pic.twitter.com/oXpExdeetk — Diego R Garciarena (@dgarciarena) August 8, 2026

Una agenda que excede los cargos

Fernández sostiene que Construir pretende discutir un programa para la Provincia. Entre sus ejes aparecen la reforma del sistema de coparticipación municipal, el funcionamiento del IOMA, la infraestructura y las diferencias entre el Conurbano, los grandes centros urbanos y los distritos del interior.

También rechaza las reelecciones indefinidas. Para el dirigente, una permanencia prolongada puede borrar los límites entre la gestión pública y los liderazgos personales, dificultar la renovación y convertir al intendente en supuesto dueño del municipio.

La postura se cruza con una discusión que atraviesa a toda la política bonaerense. Con la ley vigente, 80 intendentes no podrán volver a presentarse en 2027, entre ellos 16 radicales. La definición obligará a la UCR a fijar una posición común o dejar en evidencia nuevas diferencias entre sus mandatarios locales y sus bloques legislativos.

El partido también impulsa cambios en el régimen electoral. Sectores radicales presentaron propuestas para regular el desdoblamiento y reducir la discrecionalidad del Ejecutivo en la elección de las fechas. La iniciativa forma parte de una reforma más amplia que incluye la Boleta Única de Papel y una revisión de las PASO.