Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), la vicegobernadora bonaerense indicó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan José Mussi, histórico intendente de Berazategui y referente del Partido Justicialista".

"Por décadas, Juan José demostró su dignidad, militancia, compromiso y lealtad con el pueblo. Desde la gestión y la militancia, dejó un legado imborrable que será recordado por todos", escribió en sus redes sociales la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.

Además, dejó un mensaje para el pueblo de Berazategui: "En este difícil momento, saludamos y enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de Berazategui".

Cabe recordar que el alcalde del distrito de la tercera sección electoral falleció este lunes a los 84 años de edad, luego de afrontar un grave problema pulmonar. El histórico dirigente del peronismo transitaba su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023.

Juan José Mussi fue electo como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023. Era médico formado en la Universidad Nacional de La Plata, comenzó su actividad institucional como concejal. Su primer mandato como intendente municipal por el partido de Berazategui llegó en 1987. Además, Juan José Mussi fue convocado en 1994 por el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, para ocupar el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, cargo que mantuvo durante la gestión de Felipe Solá hasta 2002. Un año más tarde regresó a la intendencia municipal del distrito de Berazategui, donde se mantuvo hasta 2010, cuando la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner lo incorporó a su gabinete nacional.

Durante su paso por el Gobierno nacional, Juan José Mussi impulsó proyectos ambientales de alto impacto, entre ellos la limpieza del Riachuelo y de las márgenes que separan la Ciudad de Buenos Aires del sur del Conurbano. También, Mussi avanzó en la implementación del Inventario Nacional de Glaciares, un relevamiento clave para identificar y monitorear estas reservas hídricas estratégicas.

El artículo 123 de la Ley 5.109, sancionada en la provincia de Buenos Aires, indica que "en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél; en caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer candidato, lo reemplazará el segundo y así sucesivamente".

Por este motivo, el reemplazante de Juan José Mussi en la intendencia del Municipio de Berazategui (correspondiente a la tercera sección electoral) sería el secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Balor, quien encabezó la lista de concejales titulares en 2023. En aquel entonces, también fueron candidatos María Del Carmen Flores, Federico López, Lucía Vega, Matías Aguirre, Jennifer Noro, Omar Acosta, Salome Pereyra, Andrés Nikitiuk, Mabel Días, Juan Bautista López y Cecilia Roldán.

CFK también lo despidió desde sus redes

"Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, escribió Cristina Fernández en sus redes sociales.