Magario: "Mussi demostró su dignidad, militancia, compromiso y lealtad con el pueblo"
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, expresó su pesar por el fallecimiento del intendente municipal del partido de Berazategui, Juan José Mussi.Política25 de noviembre de 2025Soledad Castellano
Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), la vicegobernadora bonaerense indicó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Juan José Mussi, histórico intendente de Berazategui y referente del Partido Justicialista".
"Por décadas, Juan José demostró su dignidad, militancia, compromiso y lealtad con el pueblo. Desde la gestión y la militancia, dejó un legado imborrable que será recordado por todos", escribió en sus redes sociales la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.
Además, dejó un mensaje para el pueblo de Berazategui: "En este difícil momento, saludamos y enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad de Berazategui".
Cabe recordar que el alcalde del distrito de la tercera sección electoral falleció este lunes a los 84 años de edad, luego de afrontar un grave problema pulmonar. El histórico dirigente del peronismo transitaba su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023.
Juan José Mussi fue electo como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023. Era médico formado en la Universidad Nacional de La Plata, comenzó su actividad institucional como concejal. Su primer mandato como intendente municipal por el partido de Berazategui llegó en 1987. Además, Juan José Mussi fue convocado en 1994 por el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, para ocupar el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, cargo que mantuvo durante la gestión de Felipe Solá hasta 2002. Un año más tarde regresó a la intendencia municipal del distrito de Berazategui, donde se mantuvo hasta 2010, cuando la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner lo incorporó a su gabinete nacional.
Durante su paso por el Gobierno nacional, Juan José Mussi impulsó proyectos ambientales de alto impacto, entre ellos la limpieza del Riachuelo y de las márgenes que separan la Ciudad de Buenos Aires del sur del Conurbano. También, Mussi avanzó en la implementación del Inventario Nacional de Glaciares, un relevamiento clave para identificar y monitorear estas reservas hídricas estratégicas.
El artículo 123 de la Ley 5.109, sancionada en la provincia de Buenos Aires, indica que "en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél; en caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer candidato, lo reemplazará el segundo y así sucesivamente".
Por este motivo, el reemplazante de Juan José Mussi en la intendencia del Municipio de Berazategui (correspondiente a la tercera sección electoral) sería el secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Balor, quien encabezó la lista de concejales titulares en 2023. En aquel entonces, también fueron candidatos María Del Carmen Flores, Federico López, Lucía Vega, Matías Aguirre, Jennifer Noro, Omar Acosta, Salome Pereyra, Andrés Nikitiuk, Mabel Días, Juan Bautista López y Cecilia Roldán.
CFK también lo despidió desde sus redes
"Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión”, escribió Cristina Fernández en sus redes sociales.
El caso Libra volvió a explotar: un retiro de US$9 millones desató alarma en EE.UU.
Un misterioso movimiento de US$9 millones reavivó el escándalo Libra. Crece la presión en EE.UU. y temen que la guita “desaparezca”. Entrá y enterate.
La oposición presiona y redefine la deuda que pide Kicillof
La disputa por el endeudamiento bonaerense entra en su tramo clave: la oposición llega con su propio dictamen y busca meter condiciones antes de la sesión del miércoles.
Kicillof mueve piezas y definió a la sucesora de Sileoni
Se va Alberto Sileoni y Axel Kicillof ya eligió sucesora: Flavia Terigi. Un recambio clave en plena tensión con las reformas de Javier Milei. Todos los detalles.
Correa advirtió por un “ataque directo” a los trabajadores
Walter Correa lanzó un fuerte mensaje contra la reforma laboral de Milei y alertó que busca “quebrar a la clase trabajadora” en un país ya golpeado.
La deuda con bancos y billeteras se dispara y supera los 5 millones por persona
La deuda con bancos y billeteras se fue a las nubes: más de $5,6 millones por persona y morosidad en alza. El Banco Central prende las alarmas.
El gesto de Merentiel con Marchesín tras el triunfo de Boca
Boca pasó a cuartos con un doblete y un penal atajado que hizo estallar la cancha. Miguel Merentiel sorprendió con un gesto que dio que hablar.
Ranking de presidentes: el dato que preocupa a Milei
CB Consultora midió a los presidentes de Sudamérica y hubo sorpresas: Javier Milei quedó tercero, pero con una imagen negativa que pega fuerte.