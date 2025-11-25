El titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, expresó desde su cuenta en la red social X (antes Twitter) su pesar por el fallecimiento del intendente del partido de Berazategui, Juan José Mussi.

Cabe recordar que el alcalde del distrito de la tercera sección electoral falleció este lunes a los 84 años de edad, luego de afrontar un grave problema pulmonar. El histórico dirigente del peronismo transitaba su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023.

Al respecto, el titular de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, comentó "Para todos los que fuimos intendentes, Juan José Mussi, fue un ejemplo de compromiso y dedicación con sus vecinos".

"En este día tan triste para quiénes lo conocimos, vaya un abrazo afectuoso al pueblo de Berazategui y a todos sus familiares. La política y el peronismo pierde a un gran dirigente pero, sobre todo, a un excelente ser humano", escribió el legislador Alexis Guerrera en sus redes sociales.

La trayectoria de Juan José Mussi

Juan José Mussi fue electo como intendente municipal del distrito de Berazategui en seis oportunidades: 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023. Mussi, era médico formado en la Universidad Nacional de La Plata, comenzó su actividad institucional como concejal. Su primer mandato como intendente municipal llegó en 1987. Además, Mussi fue convocado en 1994 por el expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde para ocupar el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, cargo que mantuvo durante la gestión de Felipe Solá hasta 2002. Un año más tarde regresó a la intendencia municipal del distrito de Berazategui, donde se mantuvo hasta 2010, cuando la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo incorporó a su gabinete nacional.

Durante su paso por el Gobierno nacional, Juan José Mussi impulsó proyectos ambientales de alto impacto, entre ellos se destaca la limpieza del Riachuelo y de las márgenes que separan la Ciudad de Buenos Aires del sur del Conurbano. También Mussi avanzó en la implementación del Inventario Nacional de Glaciares, un relevamiento clave para identificar y monitorear estas reservas hídricas estratégicas.

¿Quién reemplazará a Mussi al frente de la intendencia de Berazategui?

El artículo 123 de la Ley 5.109, sancionada en la provincia de Buenos Aires, indica que "en caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer Concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél; en caso de fallecimiento, excusación o impedimento del primer candidato, lo reemplazará el segundo y así sucesivamente".

Por este motivo, el reemplazante de Juan José Mussi en la intendencia municipal de Berazategui sería el secretario municipal de Obras Públicas, Carlos Balor, quien encabezó la lista de concejales titulares en 2023. En aquel entonces, también fueron candidatos María Del Carmen Flores, Federico López, Lucía Vega, Matías Aguirre, Jennifer Noro, Omar Acosta, Salome Pereyra, Andrés Nikitiuk, Mabel Días, Juan Bautista López y Cecilia Roldán.