Desde X, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, dejó un mensaje en el marco del día de la Lealtad Peronista: "En este #DíaDeLaLealtad, a 80 años de la histórica movilización popular para defender a Perón, seguimos levantando las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, convencidos de que estos principios son la base para una Argentina más justa e igualitaria".

Y apuntó contra el gobierno que encabeza Javier Milei: "Nuestro compromiso siempre será con el pueblo, que hoy está sufriendo las consecuencias de políticas nacionales empobrecedoras y destructivas. Por eso este 26 de octubre, demostremos con esperanza que existe una alternativa a Milei y su modelo".

En otro tramo de su hilo, la vicegobernadora dijo "Sigamos fieles a nuestras convicciones y a un proyecto que tiene como norte la felicidad de cada bonaerense y de cada argentino, sin dejar a nadie atrás. ¡Feliz día compañeros y compañeras!".