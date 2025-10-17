Magario cuestionó políticas "empobrecedoras y destructivas" de Milei
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, dejó un mensaje en el marco del día de la Lealtad Peronista. Además apuntó contra el gobierno nacional.Política17 de octubre de 2025Soledad Castellano
Desde X, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, dejó un mensaje en el marco del día de la Lealtad Peronista: "En este #DíaDeLaLealtad, a 80 años de la histórica movilización popular para defender a Perón, seguimos levantando las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, convencidos de que estos principios son la base para una Argentina más justa e igualitaria".
Y apuntó contra el gobierno que encabeza Javier Milei: "Nuestro compromiso siempre será con el pueblo, que hoy está sufriendo las consecuencias de políticas nacionales empobrecedoras y destructivas. Por eso este 26 de octubre, demostremos con esperanza que existe una alternativa a Milei y su modelo".
En otro tramo de su hilo, la vicegobernadora dijo "Sigamos fieles a nuestras convicciones y a un proyecto que tiene como norte la felicidad de cada bonaerense y de cada argentino, sin dejar a nadie atrás. ¡Feliz día compañeros y compañeras!".
