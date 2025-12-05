La reciente votación de la Legislatura bonaerense que autorizó al gobernador Axel Kicillof a tomar deuda por 3.685 millones de dólares desató una fuerte crisis interna entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, poniendo en tensión la alianza política que ambos espacios mantenían en la provincia.

La defensa del PRO ante las acusaciones de Pareja

Horas después de las críticas del diputado nacional libertario Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei, el PRO bonaerense salió a aclarar su posición con un comunicado publicado en la cuenta de X del presidente del bloque, Matías Ranzini.

El texto, titulado “El PRO bonaerense: responsabilidad institucional y control de gestión”, sostiene que la bancada actuó bajo “dos pilares innegociables: la responsabilidad fiscal para cuidar las cuentas de la provincia y el control estricto para evitar el despilfarro del kirchnerismo”.

El bloque amarillo dejó en claro que no acompañó la autorización de nueva deuda, al considerar que “no venía con el destino específico de inversión”, pero sí votó a favor del rollover para refinanciar deuda anterior, porque “negar esta herramienta hubiera sido irresponsable con el futuro de los bonaerenses”.

Ranzini y su equipo también enfatizaron que los cargos que aceptaron en organismos del Estado, como el Banco Provincia y el Consejo General de Educación, corresponden estrictamente a la oposición: “No se agregó ningún cargo nuevo para el PRO ni se amplió la estructura; simplemente se renovó la representación que legítimamente le corresponde a la oposición”.

Forchieri y Ranzini, diputados provinciales del PRO.

El comunicado concluye defendiendo la actuación del bloque: “Dimos el debate y las explicaciones de estas decisiones en el recinto, porque ser oposición a un gobierno no significa que debamos obstaculizar todo, sino ser coherentes con lo que pregonamos: votar lo que está bien, no votar lo que creemos que no y decirlo en el lugar institucional correcto. Eso hicimos”.

Pareja y la bronca libertaria

El pronunciamiento del PRO llega tras la dura acusación de Pareja, quien criticó un supuesto pacto con el oficialismo: “Usan al Directorio del Banco Provincia como botín de guerra” y agregó que “negocian con los diputados y senadores que asumieron en 2021 y se van en menos de 10 días porque quieren perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quienes los van a representar”.

Anoche, en declaraciones a un canal de cable, Pareja sostuvo: “Nosotros no acordamos nada. Siempre estuvimos en contra. El resto arregló”. La alusión apuntó directamente a los representantes del PRO, algunos vinculados a Cristian Ritondo, Diego Santilli y Néstor Grindetti, quienes respaldaron el proyecto de refinanciación de deuda.

La senadora Florencia Arietto detalló los acuerdos: “Les pagaron a Ritondo y a Grindetti con los cargos en el Banco Provincia: ellos pusieron a Ranzini y Adrián Urreli. Santilli también acordó: la vicepresidencia de la Cámara de Diputados le correspondía a La Libertad Avanza por cantidad de bancas y se la dieron a Agustín Forchieri”.

Sin embargo, la ausencia del diputado Ramón “Nene” Vera, alineado con Pareja, facilitó que el peronismo alcanzara los dos tercios de votos necesarios para aprobar la ley, lo que generó suspicacias entre los propios libertarios.

La alianza en jaque

La situación evidencia que la coalición entre PRO y LLA, que compartió boleta en las elecciones legislativas de este año, atraviesa su momento más crítico. La posibilidad de fusionar bloques parlamentarios, discutida en las últimas semanas, parece cada vez más difícil ante las tensiones públicas y los cruces por la deuda provincial.