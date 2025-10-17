En la ciudad de La Plata se formalizó la firma del acuerdo entre la empresa Fiplasto y la Municipalidad de Ramallo, mediante el cual se concretó la transferencia y toma de posesión de 30 hectáreas cedidas por la firma en favor del Municipio. Estas tierras estarán destinadas a la creación de lotes sociales, en beneficio de vecinos y vecinas del distrito que no cuentan con acceso a la tierra propia.

El intendente Mauro Poletti encabezó la rúbrica del convenio y celebró el paso dado: “Este es el inicio de un largo recorrido que beneficiará a vecinos del Partido de Ramallo”, aseguró tras la formalización del acuerdo.

Un avance para la planificación urbana y social

Durante el acto, Poletti brindó detalles sobre el alcance del entendimiento y explicó que el convenio se concretó luego de que el Concejo Deliberante autorizara al Ejecutivo a aceptar la compensación ofrecida por la empresa.

“Nos encontramos en la ciudad de La Plata, donde acabamos de firmar la transferencia por parte de la empresa Fiplasto, de 30 hectáreas al municipio de Ramallo que van a ser utilizados para generar entre 600 y 700 lotes sociales que van a ser entregados a los vecinos del partido de Ramallo que no tienen la posibilidad de acceder a la tierra”, expresó el jefe comunal.

El intendente destacó que la cesión se da en el marco de una política de planificación urbana y ordenamiento territorial que busca responder a la demanda habitacional de las familias ramallenses.

Próximos pasos tras la firma del acuerdo

Poletti también detalló que, una vez concretada la firma, el Municipio ya se encuentra en condiciones de tomar posesión del inmueble para avanzar con los pasos administrativos y técnicos que requiere el proyecto.

“En el día de hoy, posteriormente a la autorización del Concejo Deliberante para poder aceptar esa compensación, hemos firmado toda la documentación para poder ya tomar posesión de este inmueble”, explicó.

El mandatario local subrayó además que comienza una nueva etapa que implicará trabajos de relevamiento, división y planificación del uso de las tierras. “Este es el inicio de un camino que hay que recorrer, donde tenemos que avanzar con una subdivisión de estas 30 hectáreas que viene muy bien para las familias de todos los vecinos de nuestro querido partido”, afirmó.

Impacto del convenio en el desarrollo local

El acuerdo entre la Municipalidad de Ramallo y Fiplasto marca un hito en materia de gestión territorial dentro del distrito. La cesión de 30 hectáreas permitirá no solo la creación de entre 600 y 700 lotes sociales, sino también la posibilidad de proyectar nuevos espacios urbanos con infraestructura y servicios, favoreciendo el desarrollo equilibrado de la comunidad.

El entendimiento refleja el compromiso del gobierno local con la generación de soluciones concretas frente al acceso al suelo urbano y la consolidación de políticas de desarrollo social sostenibles.