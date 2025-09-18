Ramallo: más cámaras, nuevos árboles y obras en los barrios
La gestión municipal incorporó más cámaras de vigilancia, continúa con el programa de forestación junto a escuelas y vecinos, y ejecuta obras en Barrio Libertad.Municipales18 de septiembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Ramallo informó una serie de avances en distintas áreas de gestión que abarcan la seguridad ciudadana, el cuidado del ambiente y la infraestructura urbana, con impacto en diversos sectores de la comunidad.
En materia de prevención, se instaló una nueva cámara de seguridad en las cercanías del Instituto Ramallo, lo que permitirá también ampliar el monitoreo hacia la Plaza José María Bustos y el Museo Municipal. La tecnología utilizada corresponde a domos de 360 grados, inteligentes y con visión nocturna, que ofrecen una cobertura amplia y eficiente para reforzar el control en espacios públicos.
Además, se sumaron dos equipos de este tipo en el cementerio municipal. Desde el inicio de la actual gestión, el sistema de videovigilancia creció de manera sostenida: de las 43 cámaras que estaban en funcionamiento, hoy se alcanzó un total de 160 dispositivos distribuidos en todo el partido de Ramallo, entre cámaras fijas y domos. A este esquema se agregan 10 lectoras de patentes y 15 tótems de seguridad, consolidando una red de monitoreo que busca brindar mayor tranquilidad a los vecinos.
En paralelo, continúa en marcha el Programa Municipal de Forestación. En esta oportunidad, la Dirección de Juventudes y el Área de Control Ambiental trabajaron junto a la Escuela Secundaria N° 6 “Jorge Luis Borges” de la localidad cabecera, donde estudiantes de 3° año y miembros del Centro de Estudiantes participaron en la plantación de seis árboles.
Estas acciones se enmarcan en un plan más amplio que ya alcanzó diferentes puntos del distrito, como el Playón de Villa Ramallo, la Plaza Del Estibador, la Plaza de la Fuerza Aérea, el Barrio Matadero y el Barrio Valle de Oro. Desde el Municipio remarcaron que la forestación continuará realizándose en instituciones educativas con la participación de alumnos, docentes y auxiliares, fortaleciendo la conciencia ambiental y el compromiso comunitario.
En cuanto a la infraestructura, se informó sobre los trabajos que se llevan adelante en Barrio Libertad. Allí se están ejecutando intervenciones que incluyen la colocación de luminarias LED, la construcción de cordón cuneta, la creación de una dársena de estacionamiento, el estabilizado de suelos y la limpieza de desagües. Estas mejoras buscan no solo optimizar la circulación y el ordenamiento urbano, sino también garantizar mayor seguridad y calidad de vida para los vecinos.
De esta manera, el Municipio de Ramallo avanza con políticas públicas integrales que abarcan la seguridad, el ambiente y la infraestructura, tres ejes clave para el desarrollo de la ciudad y de todo el distrito.
General Pinto impulsa la educación, el deporte y el turismo con nuevas iniciativas y eventos
El Municipio otorgó un subsidio para la construcción de un espacio en la Escuela Técnica N°1, entregó material deportivo a instituciones del distrito y anunció un recorrido en bicicleta de 95 kilómetros que conectará siete pueblos.
Daireaux: entrega de equipamiento en instituciones educativas y éxito del 3° Encuentro de Rodantes
El intendente Alejandro Acerbo entregó insumos en el Jardín Maternal Municipal y el Jardín de Infantes N°907, mientras que la ciudad disfrutó de tres jornadas de actividades culturales, deportivas y recreativas en el marco del evento de rodantes.
Curutchet recorrió empresas, entregaron tablets y anunciaron nuevas fiestas en Marcos Paz
El Municipio avanza en programas educativos como Marcos Paz Conectada, en el crecimiento del Sector Industrial Planificado y en propuestas culturales que buscan sostener la economía local.
Wischnivetzky: “Sin educación ni salud pública no hay futuro posible”
El jefe comunal de Mar Chiquita participó de la movilización junto al gobernador bonaerense y criticó la política del gobierno nacional hacia la educación y la salud.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Kicillof se suma a la Marcha Federal y reúne al peronismo este viernes
Semana cargada para el gobernador: Marcha Federal, memoria estudiantil, encuentro con Ian Moche y convocatoria al peronismo para fortalecer la unidad rumbo a octubre.
Entrevista GLP. Fuerte rechazo a Marcelo Matzkin en las urnas: “Empeoró la prestación de los servicios sanitarios en Zárate”
La elección dejó al descubierto un municipio al borde del colapso: se multiplican los reclamos por problemas con el agua corriente, la limpieza, la iluminación y el orden en los espacios públicos. Los vecinos manifiestan su "desánimo" y el "desencanto" hacia la gestión de Matzkin, criticando la falta de soluciones y advirtiendo que "no hay planificación para el desarrollo urbano, solo parches".