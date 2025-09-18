Ramallo: más cámaras, nuevos árboles y obras en los barrios

El Municipio de Ramallo informó una serie de avances en distintas áreas de gestión que abarcan la seguridad ciudadana, el cuidado del ambiente y la infraestructura urbana, con impacto en diversos sectores de la comunidad.

En materia de prevención, se instaló una nueva cámara de seguridad en las cercanías del Instituto Ramallo, lo que permitirá también ampliar el monitoreo hacia la Plaza José María Bustos y el Museo Municipal. La tecnología utilizada corresponde a domos de 360 grados, inteligentes y con visión nocturna, que ofrecen una cobertura amplia y eficiente para reforzar el control en espacios públicos.

Además, se sumaron dos equipos de este tipo en el cementerio municipal. Desde el inicio de la actual gestión, el sistema de videovigilancia creció de manera sostenida: de las 43 cámaras que estaban en funcionamiento, hoy se alcanzó un total de 160 dispositivos distribuidos en todo el partido de Ramallo, entre cámaras fijas y domos. A este esquema se agregan 10 lectoras de patentes y 15 tótems de seguridad, consolidando una red de monitoreo que busca brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

En paralelo, continúa en marcha el Programa Municipal de Forestación. En esta oportunidad, la Dirección de Juventudes y el Área de Control Ambiental trabajaron junto a la Escuela Secundaria N° 6 “Jorge Luis Borges” de la localidad cabecera, donde estudiantes de 3° año y miembros del Centro de Estudiantes participaron en la plantación de seis árboles.

Estas acciones se enmarcan en un plan más amplio que ya alcanzó diferentes puntos del distrito, como el Playón de Villa Ramallo, la Plaza Del Estibador, la Plaza de la Fuerza Aérea, el Barrio Matadero y el Barrio Valle de Oro. Desde el Municipio remarcaron que la forestación continuará realizándose en instituciones educativas con la participación de alumnos, docentes y auxiliares, fortaleciendo la conciencia ambiental y el compromiso comunitario.

En cuanto a la infraestructura, se informó sobre los trabajos que se llevan adelante en Barrio Libertad. Allí se están ejecutando intervenciones que incluyen la colocación de luminarias LED, la construcción de cordón cuneta, la creación de una dársena de estacionamiento, el estabilizado de suelos y la limpieza de desagües. Estas mejoras buscan no solo optimizar la circulación y el ordenamiento urbano, sino también garantizar mayor seguridad y calidad de vida para los vecinos.

De esta manera, el Municipio de Ramallo avanza con políticas públicas integrales que abarcan la seguridad, el ambiente y la infraestructura, tres ejes clave para el desarrollo de la ciudad y de todo el distrito.