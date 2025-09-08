“Mucho amor y compromiso”: Gianini celebró el triunfo de Fuerza Patria en Tejedor
El resultado en Carlos Tejedor reflejó el crecimiento provincial de la alianza que se impuso en distintos distritos.
"Una vez más los ramallenses nos depositaron su confianza, gracias", expresó Poletti tras el resultado.
El partido de Ramallo vivió este domingo una jornada que quedará en la historia política local. Con el 100% de las mesas escrutadas, la lista de Fuerza Patria, encabezada por el intendente Mauro Poletti, alcanzó 8.321 votos (39,79%), marcando el regreso del peronismo a la victoria en una elección de medio término después de más de dos décadas. La última vez que esto había ocurrido fue en 2001.
Nuevas bancas en el Concejo y consejeros escolares
El triunfo le permitió al oficialismo sumar cuatro nuevas bancas en el Concejo Deliberante, que estarán ocupadas por Diego Serra, Romina Rossi, Adrián Lescano y Teresa Caballero. Además, la fuerza también consiguió que ingresaran los tres consejeros escolares: Trolli, Castro Sabattini y Storti.
Con esta nueva composición, el Concejo Deliberante queda con mayoría oficialista: Fuerza Patria contará con nueve bancas, seguido por Hechos con cinco ediles, Juntos por Ramallo con uno y la Vecinal 24 de Octubre con otro.
El resto de las fuerzas políticas
En segundo lugar se ubicó Hechos, con la lista encabezada por Cecilia Giammaria, que alcanzó 6.643 votos (31,76%).
El tercer puesto fue para la agrupación 24 de Octubre, con 3.037 sufragios (14,52%), mientras que en cuarto lugar quedó La Libertad Avanza, con 2.128 votos (10,17%).
El mensaje de Mauro Poletti
Tras conocerse los resultados, el intendente Mauro Poletti agradeció el respaldo popular: “Seguiremos trabajando por el bienestar del vecino, nosotros conocemos la idiosincrasia de nuestros vecinos, sabemos sus necesidades y vamos a seguir trabajando juntos por un Ramallo mejor. Una vez más los ramallenses nos depositaron su confianza, gracias”.
En sus redes sociales, Poletti también dejó un mensaje contundente: “Gracias a cada vecino de Ramallo. Ya lo dijimos una vez y lo reafirmamos en esta elección: NO PASARÁN! Ahora tenemos la obligación de cumplir con cada uno de los compromisos asumidos. El crecimiento de Ramallo no se tiene que detener nunca más”.
El impacto político en el distrito
La elección legislativa de 2025 no solo significó una victoria para Fuerza Patria, sino que también consolidó a Mauro Poletti como figura central en la política local, con un bloque mayoritario en el Concejo que le permitirá llevar adelante proyectos con mayor respaldo institucional.
El triunfo de esta elección marcó un quiebre en la historia reciente de Ramallo, donde el peronismo no lograba imponerse en una legislativa desde 2001, y abrió un nuevo escenario político en el distrito con el oficialismo en una posición fortalecida.
