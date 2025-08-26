Ramallo fue sede de la 25 edición de la Feria Distrital
Se realizó en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, en donde participaron los municipios de la región.Municipales26 de agosto de 2025Soledad Castellano
Por segunda vez consecutiva, Ramallo es sede de este importante evento de la comunidad educativa y que fue visitado por los municipios de San Pedro; Capitán Sarmiento; Arrecifes; Baradero y San Nicolás.
La Feria contó con 202 stand y espacios de charlas a cargo de alumnos y docentes, como así también de Universidades.
De la apertura participaron la viceministra de salud de la provincia de Buenos Aires, Dra. Alexia Navarro; el intendente Mauro Poletti; el intendente de Exaltación de La Cruz, Diego Nanni y las diferentes autoridades educativas.
En su discurso de bienvenida Mauro Poletti agradeció a las autoridades educativas, a los municipios vecinos y destacó “sin la presencia del estado esto es imposible”.
Y agregó: “Detrás de cada proyecto hay mucho trabajo de los chicos, pero también de los docentes así que estoy muy orgullo de los docentes de la región y de los docentes del partido de Ramallo. Para formar un hombre bueno hay que educar, pero sobre todas las cosas hay que seguir invirtiendo en educación así que muchísimas gracias y disfruten de esta fiesta y de estas instalaciones que son de ustedes”.
El intendente de Exaltación de La Cruz, Diego Nanni, felicitó a Poletti y destacó la creación del centro universitario y el compromiso hacia el vecino: “No se imaginan como Mauro Poletti cuida y pelea por Ramallo, por ustedes cada vez que le quieren tocar un recurso a Ramallo, el recurso de la comunidad, así que felicitarlos por este hermoso Centro Universitario y por esta gran feria educativa que se está llevando adelante”.
La referente regional de Feria de Ciencias, Ingeniera Susana Doque, destacó el acompañamiento del municipio: “Un intendente como es Mauro Poletti, que acompaña con tanto compromiso las actividades tecnológicas y científicas juveniles, no es común; no conozco en todo este tiempo a un intendente que invite a desayunar a los alumnos que tiene los proyectos de feria de ciencias para presentar, eso habla de un compromiso verdadero, realmente siente que es importante escuchar a los alumnos”.
Otermín: "El Gobierno nacional sistemáticamente ataca a los sectores más vulnerables"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, recibió al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y juntos entregaron Pases Libres Multimodales.
Pergamino celebró la inauguración de una pista de atletismo única en la región
La ciudad presentó oficialmente su nueva pista sintética de 400 metros y 8 carriles, que permitirá entrenamientos de calidad, competencias profesionales y mayor inclusión en el deporte adaptado.
Juan de Jesús: “Invertimos en infraestructura, salarios, escuelas y seguridad”
La Municipalidad presentó 10 camiones para fortalecer la limpieza y los trabajos viales, y al mismo tiempo puso en marcha la Licenciatura en Enfermería en convenio con la UBA.
Nardini encabezó la inauguración del Polideportivo CRIM de Grand Bourg
Se celebró la apertura del polideportivo CRIM, el viejo predio refaccionado a nuevo por la gestión municipal para que la comunidad de Grand Bourg puede acceder al deporte y la cultura.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Karina Milei y el escándalo por presuntas coimas en ANDIS, según la última encuesta
El sondeo de la consultora analiza la reacción en redes tras los audios de Diego Spagnuolo e indaga el impacto político de la secretaria general de Presidencia.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.