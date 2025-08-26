Ramallo fue sede de la 25 edición de la Feria Distrital

Por segunda vez consecutiva, Ramallo es sede de este importante evento de la comunidad educativa y que fue visitado por los municipios de San Pedro; Capitán Sarmiento; Arrecifes; Baradero y San Nicolás.

La Feria contó con 202 stand y espacios de charlas a cargo de alumnos y docentes, como así también de Universidades.

De la apertura participaron la viceministra de salud de la provincia de Buenos Aires, Dra. Alexia Navarro; el intendente Mauro Poletti; el intendente de Exaltación de La Cruz, Diego Nanni y las diferentes autoridades educativas.

En su discurso de bienvenida Mauro Poletti agradeció a las autoridades educativas, a los municipios vecinos y destacó “sin la presencia del estado esto es imposible”.

Y agregó: “Detrás de cada proyecto hay mucho trabajo de los chicos, pero también de los docentes así que estoy muy orgullo de los docentes de la región y de los docentes del partido de Ramallo. Para formar un hombre bueno hay que educar, pero sobre todas las cosas hay que seguir invirtiendo en educación así que muchísimas gracias y disfruten de esta fiesta y de estas instalaciones que son de ustedes”.

El intendente de Exaltación de La Cruz, Diego Nanni, felicitó a Poletti y destacó la creación del centro universitario y el compromiso hacia el vecino: “No se imaginan como Mauro Poletti cuida y pelea por Ramallo, por ustedes cada vez que le quieren tocar un recurso a Ramallo, el recurso de la comunidad, así que felicitarlos por este hermoso Centro Universitario y por esta gran feria educativa que se está llevando adelante”.

La referente regional de Feria de Ciencias, Ingeniera Susana Doque, destacó el acompañamiento del municipio: “Un intendente como es Mauro Poletti, que acompaña con tanto compromiso las actividades tecnológicas y científicas juveniles, no es común; no conozco en todo este tiempo a un intendente que invite a desayunar a los alumnos que tiene los proyectos de feria de ciencias para presentar, eso habla de un compromiso verdadero, realmente siente que es importante escuchar a los alumnos”.

