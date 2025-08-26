Ramallo fue sede de la 25 edición de la Feria Distrital

Se realizó en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, en donde participaron los municipios de la región.

Por segunda vez consecutiva, Ramallo es sede de este importante evento de la comunidad educativa y que fue visitado por los municipios de San Pedro; Capitán Sarmiento; Arrecifes; Baradero y San Nicolás.

La Feria contó con 202 stand y espacios de charlas a cargo de alumnos y docentes, como así también de Universidades.

De la apertura participaron la viceministra de salud de la provincia de Buenos Aires, Dra. Alexia Navarro; el intendente Mauro Poletti; el intendente de Exaltación de La Cruz, Diego Nanni y las diferentes autoridades educativas.  

En su discurso de bienvenida Mauro Poletti agradeció a las autoridades educativas, a los municipios vecinos y destacó “sin la presencia del estado esto es imposible”.

Y agregó: “Detrás de cada proyecto hay mucho trabajo de los chicos, pero también de los docentes así que estoy muy orgullo de los docentes de la región y de los docentes del partido de Ramallo. Para formar un hombre bueno hay que educar, pero sobre todas las cosas hay que seguir invirtiendo en educación así que muchísimas gracias y disfruten de esta fiesta y de estas instalaciones que son de ustedes”.

El intendente de Exaltación de La Cruz, Diego Nanni, felicitó a Poletti y destacó la creación del centro universitario y el compromiso hacia el vecino: “No se imaginan como Mauro Poletti cuida y pelea por Ramallo, por ustedes cada vez que le quieren tocar un recurso a Ramallo, el recurso de la comunidad, así que felicitarlos por este hermoso Centro Universitario y por esta gran feria educativa que se está llevando adelante”.

La referente regional de Feria de Ciencias, Ingeniera Susana Doque, destacó el acompañamiento del municipio: “Un intendente como es Mauro Poletti, que acompaña con tanto compromiso las actividades tecnológicas y científicas juveniles, no es común; no conozco en todo este tiempo a un intendente que invite a desayunar a los alumnos que tiene los proyectos de feria de ciencias para presentar, eso habla de un compromiso verdadero, realmente siente que es importante escuchar a los alumnos”.

