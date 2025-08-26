Con entusiasmo y emoción, Pergamino celebró la inauguración de su nueva pista de atletismo, una obra que promete transformar el panorama deportivo de la ciudad y la región. El acto contó con la presencia de numerosos vecinos, dirigentes deportivos y autoridades, y fue el marco de inicio del Encuentro Regional de Atletismo Infantil.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Comité Paralímpico Argentino (COPAR), José María Valladares; el intendente del Partido de Pergamino, Javier Martínez; el subsecretario de Deportes, Gustavo Ciuffo; el secretario de Desarrollo Urbano, Esteban Giugliani; el secretario de Desarrollo Social, Paolo Bonanno; el secretario de Servicios Públicos, Pablo García; y el director de la Escuela de Deporte Adaptado, Andrés Buey.

“Un orgullo y un desafío cumplido”

Visiblemente emocionado, el intendente Javier Martínez recordó el camino recorrido hasta concretar el proyecto: “Es un orgullo para nosotros hoy poder concretar algo que, cuando lo planteamos, parecía imposible. Hace unos dos años estuvimos reunidos con la Asociación Atlética, y hablando de la importancia que tiene el deporte, el atletismo y el atletismo adaptado principalmente; y me plantearon que para superarnos necesitábamos la pista. Bueno, dijimos, vamos a intentarlo; y hoy estamos acá, presentando una pista de atletismo que nos invita a reflexionar no solo sobre el deporte, sino también sobre la vida misma”.

El jefe comunal subrayó la enseñanza que deja el atletismo como disciplina: “El deporte nos enseña que no todas las carreras se ganan de la misma manera. Hay triunfos que se definen en unos segundos perfectos, la precisión y la potencia de un velocista. Y hay victorias que se construyen paso a paso, como en una maratón, con paciencia y constancia. Ambos caminos merecen el mismo respeto y el mismo reconocimiento”.

Características técnicas de la pista

La flamante pista fue construida bajo estándares oficiales y cuenta con características de nivel internacional:

400 metros de extensión.

8 carriles.

Superficie de tartán sintético de última generación.

Demarcación homologada para competencias profesionales.

Sectores específicos para pruebas de campo: salto en largo, alto y triple, lanzamiento de jabalina, disco y martillo.

Con estas condiciones, Pergamino no solo mejora las posibilidades de entrenamiento de sus atletas, sino que también queda habilitada para recibir competencias federadas, torneos nacionales y hasta eventos internacionales.

Proyección deportiva, social y económica

El subsecretario de Deportes, Gustavo Ciuffo, resaltó la magnitud de la obra y sus beneficios: “La obra no solo cumple el sueño de cientos de atletas pergaminenses, sino que también posiciona a la ciudad como sede preparada para recibir grandes eventos. Además, generará un movimiento positivo en la economía local: más turismo, mayor actividad en los comercios y nuevas oportunidades para seguir potenciando a Pergamino como un polo de desarrollo regional. Pero el valor más grande está en el futuro: este espacio será la base para formar a las nuevas generaciones de atletas”.

Inclusión y deporte adaptado

Uno de los puntos más destacados de la inauguración fue la mirada inclusiva. El presidente del Comité Paralímpico Argentino, José María Valladares, celebró la concreción de la pista y el impacto que tendrá en el atletismo adaptado:

“Va a tener una enorme repercusión en nuestro deporte lograr una sociedad más inclusiva a través del deporte adaptado. Esto sirve para afianzar y resaltar los valores del atleta paralímpico como el compromiso, la valentía, la garra y la igualdad. Esta misión se ve facilitada y reflejada en esta obra de enorme envergadura. Para la ciudad, la región y el país, va a ser un enorme impulso, un centro fundamental en el desarrollo de nuestras competencias. Aquí la Liga Nacional de Atletismo Paralímpico va a tener mucha acción, y tanto paralímpicos como olímpicos van a engalanar este escenario con su competencia”.

Un nuevo capítulo para Pergamino

La inauguración de la pista de atletismo representa un antes y un después para la comunidad deportiva de Pergamino. Además de abrir nuevas oportunidades de competencia y entrenamiento, consolida el rol de la ciudad como espacio de encuentro, inclusión y desarrollo.

El sueño de atletas, dirigentes y vecinos ya es una realidad: Pergamino cuenta desde ahora con una pista de atletismo homologada y preparada para escribir las próximas páginas de la historia deportiva local, provincial y nacional.