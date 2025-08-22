En un acto encabezado por el intendente Javier Martínez, el Municipio de Pergamino presentó los nuevos drones con funcionalidades inteligentes que ya se encuentran operativos en el distrito. Estos equipos de última generación buscan reforzar la seguridad ciudadana, brindando mayor cobertura y eficacia en el monitoreo del territorio.

Los dispositivos integran tecnología de datos y análisis con herramientas avanzadas de vigilancia, lo que les permite operar de manera óptima y efectiva. Con esta incorporación, la gestión municipal apunta a sumar un recurso de alto impacto en la prevención y el control.

“La seguridad es un problema de todos”

Durante la presentación, el intendente Javier Martínez remarcó la importancia de abordar la seguridad de forma conjunta: “Hace ya es un tiempo que entendimos que la seguridad es un problema de todos y que lo tenemos que resolver entre todos. En algún momento pensamos que era de la Provincia, que era de la Nación, pero esa distinción a los vecinos no les sirve. Por eso comenzamos a invertir en tecnología digital y en materia de seguridad trabajamos como un gran equipo, coordinamos entre muchas partes: Justicia, Policía y municipio como un buen complemento tratamos, de estar a la altura de las circunstancias de lo que nos piden nuestros vecinos, lo cual es, que los cuidemos más”.

Drones de última generación

Los equipos adquiridos forman parte del sistema DJI Dock 2, que utiliza drones Matrice 3TD. Estas aeronaves ofrecen un uso sencillo, liviano y seguro, con prestaciones operativas de alto nivel. Además, cuentan con funciones inteligentes en la nube que permiten optimizar las tareas de control y vigilancia.

El sistema está equipado con una telecámara y una cámara gran angular con obturador mecánico, lo que posibilita realizar cartografías de alta precisión a escala 1:500. También dispone de una cámara infrarroja, capaz de generar imágenes en luz visible y térmica, lo que resulta clave para tareas de seguridad e inspección.

“Hoy concretamos un pedido de los vecinos”

El intendente Martínez destacó que la llegada de los drones responde a un reclamo social: “Tenemos una gran cobertura territorial de cámaras de seguridad, solamente nos faltaba mirar Pergamino desde el aire. Se hizo un gran esfuerzo para poder adquirir esta tecnología de punta que se usa en las ciudades más avanzadas del mundo. Este esfuerzo no solamente fue económico, sino también administrativo y jurídico ya que se hizo una licitación internacional. Por eso hoy es un día en el que concretamos un nuevo pedido de los vecinos: fortalecer la seguridad".

"El diez por ciento del personal municipal está destinado a la seguridad en sus distintas áreas: el Centro de Monitoreo, Patrulla Urbana, nuestros cuidadores urbanos y ahora esta tecnología de control aéreo. Lo digo como algo bueno, porque entiendo que es lo que lo que la gente nos pide y nosotros respondemos para seguir avanzando”, añadió.

Con esta incorporación, Pergamino suma un recurso tecnológico de vanguardia al servicio de la seguridad, que complementa la red de cámaras y el trabajo de las fuerzas locales.