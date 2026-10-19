Pareja busca exhibir unidad con 400 concejales mientras la interna libertaria crece en los municipios

Alejandro Carrancio y Sebastián Pareja.

El presidente bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, reunirá este lunes 19 de octubre en Avellaneda a más de 400 concejales convocados para unificar la agenda de los bloques municipales. La demostración de fuerza llega en un momento incómodo para la conducción libertaria: nuevas rupturas en San Andrés de Giles y Tigre dejaron expuestas las dificultades para sostener la unidad mientras el partido intenta ordenar su despliegue territorial hacia 2027.

La actividad comenzará a las 17, en French 76, bajo la organización del Foro Provincial de Concejales que encabeza el diputado nacional Alejandro Carrancio. Participarán coordinadores de las ocho secciones electorales y autoridades partidarias. Para el espacio que lidera Javier Milei, la cita representa la primera reunión de estas características y una oportunidad de coordinar posiciones entre sus representantes municipales.

El objetivo formal es acordar prioridades legislativas, intercambiar experiencias y darles continuidad a los proyectos presentados durante el año. Pero el encuentro también tiene una dimensión interna: Pareja, principal referente del armado de Karina Milei en Buenos Aires, busca fortalecer su conducción sobre una estructura que sigue acumulando disputas por liderazgos, alianzas y futuras candidaturas.

Una agenda común contra las tasas municipales

El principal instrumento de articulación que llevará la dirigencia al encuentro es la ofensiva contra las tasas municipales. Según un relevamiento difundido por el propio partido, concejales libertarios promovieron proyectos para reducir o eliminar tributos locales en 123 de los 135 distritos bonaerenses. El dato mide la extensión de las iniciativas presentadas, no la cantidad de municipios donde las reformas consiguieron aprobación.

Las propuestas incluyen reducciones de tasas, beneficios para comerciantes y productores, simplificación de trámites y nuevas exigencias sobre los servicios que prestan los gobiernos locales a cambio de los tributos. También se discutirán mecanismos de rendición de cuentas, transparencia administrativa, revisión del gasto y modernización municipal.

El partido busca convertir esas medidas en una bandera compartida para sus bancadas, incluso en municipios gobernados por otras fuerzas. El mensaje contra la presión tributaria encaja con el discurso nacional de reducción del Estado, pero su aplicación depende de cada concejo deliberante y de la relación de fuerzas con los intendentes. Una presentación simultánea de proyectos tampoco garantiza que todos avancen o tengan el mismo alcance.

Acto de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires.

La conducción pretende pasar de iniciativas dispersas a una coordinación provincial más estable. Carrancio tendrá un papel central desde el foro que reúne a los ediles. Para Pareja, el desafío va más allá de instalar temas de debate: deberá articular a representantes que, en varios distritos, ni siquiera comparten bancada.

San Andrés de Giles y Tigre, dos fracturas antes de la cumbre

En San Andrés de Giles, Augusto Bianchi y Sandra Aranda abandonaron el bloque que integraban con Ariel Hure y pidieron conformar Vecinos por el Cambio y la Libertad. La bancada libertaria quedó reducida de tres integrantes a uno, Hure, identificado con la conducción provincial de Pareja. Los dos concejales que se separaron mantienen su respaldo al presidente Milei, aunque ya no integran la bancada oficial de LLA.

La conducción local reaccionó con un comunicado en el que sostuvo que Bianchi y Aranda dejaron de representar al partido y que sus actuaciones no cuentan con el aval de la agrupación. El episodio mostró una diferencia entre la adhesión al Presidente y la pertenencia al armado partidario: compartir una identidad política no impidió la ruptura institucional.

Comunicado de LLA en San Andrés de Giles.

El conflicto tiene antecedentes en la relación con el gobierno municipal y en desacuerdos sobre la estrategia opositora. Hure cuestionaba una postura que consideraba demasiado cercana a la administración del intendente Miguel Gesualdi. Las distintas miradas sobre cómo actuar en el Concejo y las expectativas de cara a 2027 profundizaron la distancia entre los antiguos compañeros de bloque.

En Tigre, Diego Avancini también se separó de su bancada y conformó La Libertad Avanza–Avanza Tigre, mientras Juan José Cervetto permaneció en el bloque anterior. Avancini aseguró que buscaba concentrarse en el trabajo para los vecinos y evitar las disputas internas, sin romper con las ideas libertarias.

La decisión llegó después de una reunión seccional organizada por el coordinador local Miguel Schmukler y encabezada por Martín Menem. Cervetto participó de aquella actividad, pero Avancini no estuvo y afirmó que no había sido invitado. En el distrito también existen diferencias sobre la conducción territorial y las aspiraciones de competir por la intendencia.

Los casos de Giles y Tigre se suman a una secuencia de salidas en Navarro, Junín, Pilar, Quilmes, Zárate y San Isidro, entre otros distritos. No todas responden a la misma disputa: algunas derivaron en monobloques que conservan la identidad libertaria, mientras otras terminaron en incorporaciones a espacios políticos diferentes.

En Pilar, las fugas motivaron incluso un proyecto de concejales de LLA contra el denominado transfuguismo político. La iniciativa cuestiona que un dirigente conserve su banca después de abandonar el partido por el que resultó electo y solicita cambios normativos para regular esas situaciones. Las rupturas pasaron así de ser un problema de organización interna a convertirse en materia de discusión institucional.

La pelea por la conducción y el horizonte de 2027

A las disputas locales se agrega la confrontación entre la estructura que responde a Karina Milei y Las Fuerzas del Cielo, agrupación referenciada en Santiago Caputo. El enfrentamiento volvió a hacerse visible después del congreso juvenil libertario celebrado el 10 de octubre en Morón, donde la organización informó una convocatoria de más de 1.200 participantes.

Pareja utilizó aquella jornada para reforzar su liderazgo, pero recibió cuestionamientos públicos desde cuentas y referentes afines al sector de Caputo. La disputa alcanza el control de los espacios de militancia, los cargos partidarios y el protagonismo legislativo.

Mantequilla no moviliza ni a los ñoquis que van exclusivamente porque Mantequilla les prometió un sueldo. Es espectacular. Se derrite más rápido ahora que se acerca el verano — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) October 11, 2026

Incluso la reorganización del bloque libertario en Diputados bonaerenses, con la salida de Agustín Romo de la presidencia y el ascenso de Juan Esteban Osaba, había reflejado la necesidad de negociar entre las corrientes.

La cumbre de Avellaneda permitirá a Pareja exhibir una red de concejales bajo un mismo paraguas, aunque la presencia en un acto no equivale necesariamente a disciplina política en cada distrito. La tensión cobra mayor relevancia ante las candidaturas de 2027: el propio dirigente planteó el objetivo de disputar el gobierno provincial y respaldó la eventual postulación de Diego Santilli.

En esa estrategia también aparece la posibilidad de renovar acuerdos con el PRO y competir por intendencias, decisiones que abren discusiones sobre lugares en las listas, conducción local y alianzas. Los recientes quiebres muestran que el partido todavía no resolvió cómo procesar esos desacuerdos sin perder integrantes de sus bancadas.

Así, el encuentro de este lunes combina dos movimientos simultáneos. Por un lado, La Libertad Avanza intenta demostrar capacidad de organización y extender una agenda contra las tasas municipales. Por otro, las divisiones recientes dejan a la conducción ante una tarea más exigente que reunir concejales: conseguir que los bloques sostengan posiciones comunes una vez que termine la foto en Avellaneda.