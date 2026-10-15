Dos rupturas en 48 horas: LLA vuelve a quebrarse en los municipios mientras Pareja disputa el control bonaerense

San Andrés de Giles y Tigre sumaron nuevas fracturas en sus concejos deliberantes, en pleno reordenamiento territorial del espacio y con Las Fuerzas del Cielo enfrentadas a la conducción provincial.

La Libertad Avanza volvió a sumar una fractura en el territorio bonaerense. Esta vez el quiebre se produjo en San Andrés de Giles, uno de los distritos del interior donde el partido intenta consolidar estructura propia rumbo a 2027.

La bancada de tres concejales llegó a su ruptura después de varios meses de diferencias. Augusto Bianchi y Sandra Aranda presentaron formalmente ante el Concejo Deliberante el pedido para conformar un nuevo bloque bajo el nombre Vecinos por el Cambio y la Libertad, mientras Ariel Hure, identificado con la conducción provincial de Sebastián Pareja, permanecerá con el sello de La Libertad Avanza.

El movimiento deja una particularidad: el partido de Javier Milei conservará formalmente su representación en el cuerpo, pero con uno de los tres ediles que integraban hasta ahora la bancada, mientras los otros dos seguirán por fuera de la estructura oficial. La solicitud ingresó al Legislativo local esta semana y el nuevo espacio tenía previsto hacer su presentación formal en la sesión de este jueves 15 de octubre.

El episodio no aparece aislado. Apenas horas después, otro conflicto interno derivó en la creación de un monobloque libertario en Tigre. Ambos movimientos se conocen mientras la conducción bonaerense intenta avanzar en sentido contrario: ordenar estructuras, candidaturas y alianzas municipio por municipio.

Qué rompió al bloque en San Andrés de Giles

Las diferencias principales se concentraron entre Hure y Bianchi. Según reconstruyeron medios locales, uno de los puntos de conflicto fue la relación que el bloque mantenía con la administración del intendente peronista Miguel Gesualdi.

Hure cuestionaba una posición que consideraba demasiado dialoguista con el oficialismo municipal y reclamaba un perfil opositor más marcado. Bianchi, en cambio, había quedado bajo cuestionamiento interno por distintos contactos políticos y por la dinámica legislativa que desarrollaba dentro del Concejo.

Las diferencias también comenzaron a proyectarse sobre 2027. Infociudad señaló que dentro de la bancada existían desacuerdos sobre decisiones políticas vinculadas con la próxima elección municipal.

La historia de los tres dirigentes dentro del espacio también tiene etapas distintas. Hure y Aranda habían sido electos concejales de La Libertad Avanza en 2023, cuando la fuerza consiguió el 21,69% de los votos municipales y obtuvo dos bancas en San Andrés de Giles. Bianchi se incorporó posteriormente al cuerpo.

En junio de 2025, los tres todavía compartían actividades partidarias: Hure y Aranda participaron junto con Bianchi de la inauguración de una sede libertaria en el centro del distrito, acompañados por referentes de la estructura seccional. Ahora esa construcción quedó dividida.

Augusto Bianchi y Sandra Aranda presentaron formalmente ante el Concejo Deliberante el pedido para conformar un nuevo bloque bajo el nombre Vecinos por el Cambio y la Libertad.

Tigre: “No embarrarme con las internas”

El quiebre de Giles se produjo prácticamente en simultáneo con otro movimiento en Tigre, un distrito donde las diferencias libertarias vienen acumulándose desde hace meses.

El concejal Diego Avancini presentó formalmente la creación de La Libertad Avanza – Avanza Tigre, un bloque propio separado del que compartía con Juan José Cervetto. “Quiero trabajar para los vecinos y no embarrarme con las internas”, explicó Avancini al confirmar su decisión.

El edil buscó aclarar que la separación no implicó una ruptura personal ni un alejamiento de las ideas libertarias. Según afirmó, pretende sostener vínculos con los distintos sectores que conviven dentro del espacio.

Pero su decisión apareció después de un episodio político concreto. La Primera Sección realizó días atrás una cumbre en Tigre organizada por el coordinador distrital Miguel “Mike” Schmukler y encabezada por Martín Menem. Cervetto participó, Avancini no estuvo. Consultado sobre su ausencia, aseguró que no había recibido invitación.

El dato se incorpora a una disputa local que ya tenía varios protagonistas. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Schmukler viene desarrollando un armado con respaldo de funcionarios vinculados con el ministro de Economía, Luis Caputo.

En paralelo, Cervetto manifestó aspiraciones de competir por la intendencia y Avancini había expresado cuestionamientos sobre la conducción territorial. De esa tensión salió ahora una consecuencia institucional concreta: un nuevo bloque en el Concejo.

Dos quiebres mientras Pareja pide unidad

Las rupturas llegan en un momento particularmente sensible para la conducción bonaerense. A comienzos de octubre, Pareja ratificó que su principal objetivo político es construir una estructura capaz de disputar la provincia de Buenos Aires y respaldó públicamente la eventual candidatura a gobernador de Diego Santilli.

“Tengo un objetivo marcado por el Presidente desde enero de este año, que es ganar la Provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Semanas antes, durante una reunión de la Sexta Sección en Bahía Blanca, Pareja y Santilli habían transmitido una instrucción específica a sus dirigentes: “Hay que sostener la unidad”.

La definición estaba dirigida tanto a la convivencia entre libertarios como a la eventual reedición del acuerdo con el PRO en los municipios. El diagnóstico de sus armadores es que competir separados puede dividir votos y dificultar la pelea por intendencias.

La conducción trabaja distrito por distrito para resolver candidatos, alianzas y liderazgos locales, mientras fuentes del espacio mencionan como objetivo político disputar alrededor de 70 intendencias. La paradoja es que, mientras esa estrategia busca reducir las divisiones locales, nuevas fracturas continúan apareciendo en los Concejos Deliberantes.

Sebastián Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza.

Un mapa que ya sumaba Pilar, Navarro, Junín, Quilmes y otros distritos

San Andrés de Giles y Tigre se agregan a una secuencia mucho más extensa. En Navarro, Soledad Lozano abandonó la bancada libertaria y continuó desde un espacio propio. “No me voy de las ideas. Me aparto de una forma de hacer política con la que ya no me siento representada”, explicó.

En Junín, Belén Veronelli creó el unibloque Libertad y Justicia. Al hacerlo también diferenció sus convicciones de sus diferencias con el funcionamiento partidario. “Seguimos defendiendo la libertad, pero entendemos que la libertad debe estar acompañada por justicia, respeto por las instituciones y soluciones concretas para los vecinos”, afirmó.

En Pilar, Solana Marchesán dejó LLA y se incorporó a Consolidación Argentina, el espacio referenciado en Dante Gebel. “No voy a confundir lealtad con obediencia, ni disciplina con silencio”, escribió al formalizar su salida.

En Zárate, Oscar Ahumada también abandonó el partido y anunció su intención de desarrollar una construcción propia. En Quilmes, Ricardo Rij renunció a La Libertad Avanza apenas diez días después de haber asumido la presidencia de la bancada. Primero constituyó Renovación Quilmeña y posteriormente se incorporó al armado del Frente Renovador. Durante 2026, aquel bloque atravesó tres presidencias diferentes.

En San Isidro, Débora Ruiz Zeballos dejó el espacio libertario y pasó al massismo. A eso se sumaron movimientos en Escobar, Villa Gesell y Mar Chiquita hacia Consolidación Argentina.

Las fugas provocaron hasta un proyecto “anti-transfuguismo”

La sucesión de movimientos generó una reacción institucional desde el propio espacio libertario. En Pilar, los concejales Andrés Genna y María Ratti Repetto presentaron un proyecto para reclamar que un dirigente que abandone la bancada por la que fue electo deje también su banca.

La propuesta define esas conductas como “transfuguismo político” y sostiene que el votante no elige solamente a una persona, sino también una plataforma y un proyecto.

Los autores llegaron a calificar como “estafa electoral” la permanencia en el cargo después de abandonar el espacio original. La iniciativa municipal no puede quitarle automáticamente el mandato a un concejal. Por eso, sus impulsores solicitaron además cambios en la Ley Electoral bonaerense y en la Ley Orgánica de las Municipalidades para incorporar mecanismos de caducidad.

El proyecto apareció inmediatamente después de la salida de Marchesán y buscó dar una respuesta a un problema que ya había ocurrido en varios distritos. Ahora, San Andrés de Giles y Tigre suman dos situaciones nuevas a ese debate.

Karina Milei y Sebastián Pareja.

Pareja contra Las Fuerzas del Cielo

A las fracturas municipales se superpone otra discusión: quién controla políticamente La Libertad Avanza en Buenos Aires. El último episodio ocurrió durante el Congreso Provincial de la Juventud realizado el sábado 10 de octubre en Morón.

La actividad reunió a más de 1.200 participantes, según los organizadores, y fue utilizada por el sector alineado con Karina Milei para exhibir despliegue territorial.

Pareja cerró el encuentro con una frase que desató una fuerte reacción entre integrantes de Las Fuerzas del Cielo, el sector referenciado con Santiago Caputo. “Es la banda del Javo, es la banda de verdad. El que tenga alguna duda, que nos venga a buscar”, afirmó el presidente partidario bonaerense.

Referentes y cuentas vinculadas con Las Fuerzas del Cielo respondieron públicamente y volvieron a cuestionar tanto a Pareja como a dirigentes incorporados por su estructura.

La diferencia no se limita a cruces en redes. Como informó este medio, los dos sectores vienen disputando lugares en las listas, cargos partidarios, protagonismo de la militancia juvenil y control de la estructura legislativa provincial.

A fines de agosto, Agustín Romo, identificado con el sector de Caputo, dejó la presidencia del bloque libertario en Diputados bonaerenses. El puesto pasó a Juan Esteban Osaba, cercano a Pareja, mientras Romo asumió una vicepresidencia de la Cámara como parte de un acuerdo entre las corrientes. El entendimiento ordenó cargos, pero no terminó con la pelea por el territorio.