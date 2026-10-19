Cómo se prepara la Provincia para El Niño: nueve ministerios, 135 municipios y un esquema de prevención reforzado

Kicillof formalizó la mesa que coordinará prevención, respuesta y recuperación ante el avance del fenómeno climático.

La provincia de Buenos Aires entró en una nueva etapa de su preparación frente a El Niño. El Gobierno de Axel Kicillof formalizó mediante el Decreto 1941 la creación de una Mesa Interministerial para la prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante los efectos adversos del fenómeno climático, una estructura que había sido anunciada a fines de agosto pero que ahora queda constituida con funciones, integrantes y mecanismos administrativos específicos.

El nuevo esquema será coordinado por el Ministerio de Gobierno y reunirá a nueve carteras, además de cuatro organismos y empresas provinciales. También establece que las contrataciones de bienes y servicios vinculadas con la atención de las consecuencias de El Niño tendrán “especial y prioritario despacho”.

La medida llega mientras el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, correspondiente a octubre, ubica al ENOS en una fase cálida o El Niño de intensidad fuerte y señala una probabilidad del 100% de continuidad durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre, con perspectivas de que siga intensificándose.

La formalización completa así una estructura que la Provincia venía desplegando desde hace meses: monitoreo de cuencas, coordinación con intendentes, equipamiento para emergencias, limpieza y mantenimiento de canales, obras hidráulicas, entrenamiento de equipos de respuesta y sistemas para integrar información meteorológica e hídrica en tiempo real.

De un anuncio en agosto a una estructura formal

Kicillof había anticipado la creación de la Mesa Interministerial el 26 de agosto, cuando presentó en La Plata el plan provincial de prevención y mitigación frente al denominado “Súper Niño”. En ese momento, explicó que el objetivo era concentrar la coordinación de las distintas áreas provinciales y establecer un canal directo con los 135 municipios.

“Hace tiempo que venimos trabajando para reforzar la prevención ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte”, sostuvo entonces. Y agregó que la mesa permitiría “coordinar todas las áreas de la Provincia y mantener un vínculo directo con los 135 municipios”.

La decisión anunciada en agosto quedó ahora reglada por el Decreto 1941. La norma toma como fundamento las previsiones climáticas internacionales y provinciales y señala que el sudeste de Sudamérica, donde se encuentra Buenos Aires, aparece entre las regiones con probabilidad elevada de recibir precipitaciones superiores a los valores normales durante el desarrollo del evento.

La estructura atraviesa prácticamente todas las áreas que pueden intervenir antes, durante y después de una emergencia. La integrarán representantes de los ministerios de: Gobierno; Economía; Salud; Seguridad; Desarrollo de la Comunidad; Desarrollo Agrario; Infraestructura y Servicios Públicos; Ambiente; y Hábitat y Desarrollo Urbano. Se sumarán además el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección de Vialidad y Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

Cada organismo deberá designar un representante titular y uno suplente, con rango no inferior al de director provincial o equivalente. En el caso de Vialidad y ABSA, el nivel mínimo será gerencial.

Las funciones serán ejercidas ad honorem. El Ministerio de Gobierno, encabezado por Carlos Bianco, tendrá la responsabilidad de coordinar el funcionamiento general.

El decreto establece una agenda amplia. Uno de los objetivos centrales será promover acciones de prevención y respuesta para reducir riesgos sobre la población, con especial atención a los sectores vulnerables.

También deberá coordinar medidas destinadas a minimizar daños sobre la producción agropecuaria y preservar ecosistemas expuestos a inundaciones, excesos hídricos y otros eventos asociados con condiciones climáticas extremas.

La mesa tendrá además que: coordinar instrumentos provinciales de planificación ambiental y climática; fortalecer la gestión integral del riesgo; articular con municipios; trabajar con universidades e instituciones científicas; incorporar a sectores productivos y organizaciones sociales; desarrollar instancias de capacitación; y mejorar la producción y circulación de información climática para la toma de decisiones.

El diseño consolida así una lógica que Provincia ya venía utilizando en las reuniones territoriales de los últimos meses.

El decreto incorpora además una herramienta administrativa específica. Toda contratación provincial destinada a atender consecuencias vinculadas con El Niño deberá tramitarse con “especial y prioritario despacho”.

Los expedientes deberán llevar en forma visible la identificación: “Trámite preferencial - Atención por fenómeno ‘El Niño’”.

La medida busca acelerar adquisiciones y contrataciones necesarias para acciones de prevención, asistencia y recuperación. No fija en ese artículo un fondo nuevo ni un monto específico destinado a esas compras. El marco financiero está vinculado al plan general presentado previamente por el Ejecutivo.

Más de $2,3 billones en el operativo provincial

Cuando Kicillof presentó el esquema en agosto, la Provincia informó que las políticas de gestión del riesgo climático involucraban una inversión superior a $2,3 billones.

La mayor parte corresponde al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Esa cartera informó un programa por aproximadamente $2,1 billones, organizado alrededor de tres ejes: monitoreo hidrometeorológico; prevención y respuesta; y obras estructurales.

El paquete comprende 139 obras y proyectos, siete estudios vinculados con drenajes urbanos y defensas costeras y diez intervenciones regionales orientadas a adaptación productiva frente a extremos climáticos.

También contempla trabajos sobre arroyos y canales, reparación de caminos afectados y dispositivos para mantener la salida de la producción en zonas rurales.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el operativo había comenzado a desplegarse antes de la formalización actual de la mesa, con medidas que combinaban infraestructura, alertas tempranas y asistencia a los municipios.

E l Ministerio de Ambiente elaboró una guía para los 135 municipios , destinada a ordenar mapas de riesgo, recursos disponibles, protocolos de emergencia y acciones posteriores a posibles inundaciones.

Del pronóstico al territorio

Antes del decreto, la estrategia ya había empezado a descentralizarse. El Ministerio de Ambiente elaboró una guía para los 135 municipios, destinada a ordenar mapas de riesgo, recursos disponibles, protocolos de emergencia y acciones posteriores a posibles inundaciones.

En paralelo, distintos comités de cuenca comenzaron a revisar canales, estaciones de medición, caminos rurales y obras. El noroeste bonaerense fue uno de los primeros sectores en avanzar con una coordinación regional. Representantes de ocho municipios se reunieron en General Arenales junto con autoridades provinciales para analizar la vulnerabilidad de caminos, localidades y zonas productivas ante mayores precipitaciones.

La situación hídrica no es homogénea. El Ministerio de Desarrollo Agrario había advertido desde junio que existen áreas con buena disponibilidad de humedad y otras con suelos saturados, especialmente dentro de la Cuenca del Salado.

Los análisis provinciales identificaron al Noroeste y al Centro como regiones especialmente expuestas frente a un escenario de lluvias superiores a los registros habituales.

Otro de los componentes centrales es la información. La Provincia trabaja en un visor único destinado a integrar en tiempo real datos provenientes de más de 400 estaciones meteorológicas.

El objetivo es que los municipios puedan seguir lo que ocurre en sus cuencas, ríos y arroyos y contar con información común al momento de tomar decisiones. “Tener datos, medir y compartir información es fundamental para tomar mejores decisiones”, sostuvo el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Pero el Ejecutivo no es el único ámbito donde se trabaja sobre la estructura de respuesta. El Senado bonaerense dio media sanción en septiembre a un proyecto para crear el Sistema Provincial de Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil y Desarrollo Resiliente.

La iniciativa propone un mando coordinado entre Provincia y municipios, divide el territorio en zonas operativas y fija responsabilidades frente a inundaciones, incendios, temporales y otras catástrofes.

También fue presentado en la Legislatura un proyecto para declarar por 180 días la emergencia climática en todo el territorio provincial, con herramientas extraordinarias para acelerar obras, contrataciones y asistencia.

De las inundaciones recientes al operativo 2026/27

La preparación se desarrolla además sobre antecedentes recientes. En mayo de 2025, intensas precipitaciones afectaron especialmente a Arrecifes, Campana, Chacabuco, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Salto, San Antonio de Areco y Zárate, con evacuaciones, caminos y rutas interrumpidas y asistencia provincial a las localidades damnificadas.

Dos meses antes, Bahía Blanca había sufrido la inundación del 7 de marzo, uno de los episodios climáticos más graves registrados en la ciudad en los últimos años.

Al cumplirse el primer aniversario, el intendente Federico Susbielles volvió a reclamar obras estructurales y mecanismos sostenidos de prevención. Esos antecedentes forman parte del escenario sobre el que Provincia diseñó durante 2026 su actual esquema de gestión del riesgo.