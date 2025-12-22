El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha el Operativo de Sol a Sol 2025/26, un esquema integral de seguridad, salud y asistencia que se extenderá durante toda la temporada de verano en los principales destinos turísticos del territorio bonaerense. El dispositivo comenzó a ejecutarse este domingo y fue presentado formalmente por el gobernador Axel Kicillof, en el inicio de la temporada estival.

El plan contempla un refuerzo inédito de presencia estatal en rutas, playas, sierras, lagos, festivales y zonas urbanas de alto flujo turístico, con el objetivo de garantizar prevención, asistencia y tranquilidad tanto para visitantes como para residentes.

“Las familias bonaerenses y todos los sectores que generan sus ingresos en actividades vinculadas al turismo saben que cuentan con el Gobierno provincial. Mientras Javier Milei promueve un récord de visitas a Brasil y Punta del Este, nosotros estamos haciendo una inversión enorme y trabajando todos los días para apoyar al turismo local y lograr la mejor temporada posible”, afirmó el gobernador.

Más policías, patrulleros y control en rutas

El Operativo de Sol a Sol 2025/26 contará con más de 20.000 efectivos policiales desplegados en toda la provincia, junto con 200 nuevos patrulleros y 60 motos que realizarán tareas de prevención y cuidado en la costa atlántica, las sierras y los lagos bonaerenses.

Además, se reforzarán los recursos logísticos y tecnológicos en las principales rutas provinciales y accesos a los destinos turísticos, con el objetivo de brindar asistencia vial, prevenir siniestros, fiscalizar el transporte y realizar controles de alcoholemia.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el operativo busca asegurar condiciones de descanso luego de un año complejo. “Vamos a estar presentes en toda la provincia para que, después de un año muy difícil, nuestro pueblo pueda descansar y tener la tranquilidad que se merece”, sostuvo el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Drones, prevención y un mensaje directo al turista

El ministro de Seguridad explicó el funcionamiento del operativo a través de sus redes sociales, donde remarcó el uso de tecnología y la presencia permanente de la fuerza. “Viajar en familia es lo más lindo del mundo, y saber que estás cuidado lo hace mucho mejor. Este verano, mientras disfrutás de nuestras playas, sierras o festivales, la Policía de la Provincia te acompaña en cada paso”, expresó Alonso.

En ese sentido, subrayó que el operativo refuerza la seguridad “con drones, motos y patrulleros para que tu única preocupación sea descansar”, y recordó la importancia de la prevención vial: “Si manejás, no tomes y usá siempre el cinturón. Tu tranquilidad es nuestra misión”.

Como parte del lanzamiento, el Gobierno bonaerense difundió un spot institucional protagonizado por la banda musical de la Policía de la Provincia, que reversionó el tema “Yo te quiero dar”, de La Mosca. En el video se muestran patrullajes en playas, ferias, rutas y festivales, con un mensaje claro de cercanía y prevención, y escenas de policías a pie, con perros, drones y móviles.

Salud y asistencia durante toda la temporada

El operativo también incluye un fuerte componente sanitario. Se dispondrán 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa “Marea Sanitaria”, orientadas a acciones de prevención, promoción de la salud y atención de urgencias.

Asimismo, se reforzará el Sistema de Atención al Turista (SAT) para responder ante emergencias durante la temporada estival, consolidando un esquema integral de presencia del Estado en los principales puntos turísticos de la provincia.