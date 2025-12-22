La Provincia quedó libre de juicios por la deuda de Vidal

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que ya no mantiene litigios en tribunales extranjeros vinculados a la reestructuración de la deuda realizada en 2021, correspondiente a créditos tomados durante la gestión de María Eugenia Vidal por más de USD 5.000 millones.

La novedad fue anunciada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien señaló que la resolución de las causas judiciales en el exterior representa el cierre definitivo de un proceso clave para el ordenamiento financiero provincial.

El cierre de un conflicto judicial en Nueva York

Según informó la Provincia, la Corte del distrito sur de Nueva York confirmó la “satisfacción total” de las sentencias pendientes y dio por finalizadas todas las causas relacionadas con el canje de deuda llevado adelante en 2021.

De esta manera, Buenos Aires logró cerrar el último frente judicial abierto tras la reestructuración, que involucraba a un grupo minoritario de bonistas que no había ingresado al acuerdo original.

La reestructuración impulsada por Kicillof

Una de las primeras decisiones económicas de la gestión de Axel Kicillof fue avanzar con la renegociación de la deuda provincial. El proceso estuvo a cargo del ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y contempló una compleja negociación con acreedores, en su mayoría internacionales.

Bianco recordó que la deuda heredada presentaba vencimientos concentrados en los primeros años de gestión, lo que hacía “muy dificultoso su pago en los términos originales”.

Reducción de capital, tasas y extensión de plazos

La propuesta de la Provincia incluyó:

Reducción de los montos de capital

Baja de las tasas de interés

Extensión de los plazos de pago

El funcionario calificó la política financiera del PRO como “muy irresponsable” y remarcó que la reestructuración permitió evitar un escenario de mayor estrés financiero para la administración provincial.

Un canje con alto nivel de adhesión

De acuerdo a los datos oficiales, el 97,66% de los acreedores aceptó ingresar al canje propuesto en 2021. El porcentaje restante inició acciones legales contra la Provincia en tribunales estadounidenses y obtuvo fallos favorables.

Ante ese escenario, el gobierno bonaerense avanzó en una nueva mediación para incorporar a esos bonistas bajo las mismas condiciones que habían aceptado quienes ingresaron inicialmente al acuerdo.

El acuerdo final con los bonistas litigantes

El entendimiento alcanzado a mediados de septiembre incluyó:

Un pago en efectivo de USD 38,7 millones

La entrega de bonos en moneda extranjera con vencimiento en 2037

Estos títulos fueron otorgados en las mismas condiciones que los bonos entregados en el canje original, por un monto total de USD 169 millones.

En su momento, el ministro Pablo López definió el acuerdo como un “hito” que permitió retomar un “sendero de sostenibilidad y responsabilidad” en materia de deuda pública.

Alivio financiero y señal a los mercados

Con la confirmación judicial en Nueva York, la Provincia cerró definitivamente el proceso iniciado tras la reestructuración de 2021 y eliminó todos los litigios externos asociados a la deuda heredada.

“Es una muy buena noticia. Deben estar muy contentos los mercados con esta situación”, concluyó Bianco al anunciar el fin de las causas judiciales.