La política de Brandsen se sacudió con un hecho insólito: el intendente Fernando Raitelli, de La Cámpora, protagonizó un violento enfrentamiento con el concejal Lucas Bronicardi, dirigente del Frente Grande que responde al gobernador Axel Kicillof. El episodio ocurrió frente a un local partidario mientras se descargaba mercadería enviada desde la Provincia de Buenos Aires.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en todo el país, muestran a Raitelli llegando en su camioneta, sacando fotos y acercándose al lugar. Bronicardi lo frenó de inmediato: “No lo voy a saludar. ¿Con qué permiso está sacando fotos?”. El cruce subió de tono y el intendente- de acuerdo al relato del edil- golpeó el celular con el que lo filmaban. Acto seguido, empezaron los insultos y los forcejeos.

“Raitelli es patotero y mentiroso”, lanzó Bronicardi tras el incidente, acusando al jefe comunal de tener una actitud violenta y prepotente. “Cuando me doy vuelta, me quiso manotear, casi me vuela el teléfono. Me quiso forcejear y él terminó forcejeando con una chica del espacio, que terminó con el brazo marcado. Acá venimos padeciendo una persecución hace meses desde el conflicto con la termoeléctrica. Muchos vecinos de a pie fueron amenazados, intimidados y hostigados, y Brandsen no estaba acostumbrada a este tipo de actitudes de patoteros, de matones", aseguró el concejal a un medio nacional.



Una gestión bajo la lupa

Desde GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la gestión de Raitelli, marcada por denuncias vecinales y un clima de malestar creciente. Calles destruidas, un aumento de la inseguridad, servicios básicos al borde del colapso y la polémica decisión de avanzar con centrales eléctricas señaladas por su impacto ambiental forman parte del combo que golpea a Brandsen.

A esto se suman subas de tasas sin mejoras concretas, reclamos ignorados por usurpaciones en zonas rurales y la queja permanente de productores que deben arreglar caminos por su cuenta ante la inacción municipal. “Brandsen está cada día peor. La gestión de Raitelli es una de las peores desde la vuelta de la democracia”, repiten los vecinos.

Denuncias cruzadas

Tras el choque, ambos dirigentes confirmaron que presentaron denuncias penales. El intendente difundió un video en el que aseguró que solo buscaba hacer cumplir una ordenanza por un camión mal estacionado y que fue él quien terminó agredido. “Estamos en contra de toda situación violenta. Pero como intendente tengo que hacer respetar las ordenanzas. De ninguna manera podían estar ahí. Ante esta situación violenta que intentaron, uno de sus militantes me pegó un golpe de puño, hicimos la denuncia penal correspondiente”, afirmó.

El escándalo dejó expuesta no solo la fractura interna de Fuerza Patria en Brandsen, sino también el clima de tensión política y social que atraviesa el distrito. Con denuncias cruzadas, acusaciones de violencia y una gestión cuestionada en casi todos los frentes, la pelea entre Raitelli y Bronicardi marca un nuevo punto de inflexión en la crisis política local, con la justicia ahora como escenario del próximo round.