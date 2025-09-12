Entrevista GLP. El ocaso político de Osvaldo Dinapoli en General Belgrano: "Hay muchos reclamos y un gobierno desgastado"
El veredicto de las urnas en General Belgrano fue inapelable: la lista de Osvaldo Dinapoli quedó relegada y perdió por más de siete puntos. El resultado dejó expuesta la radiografía de un "distrito desgastado", con un hospital que multiplica derivaciones, caminos rurales intransitables que golpean a la producción, barrios periféricos olvidados, y un retroceso en educación y turismo.Videos - Entrevistas12 de septiembre de 2025Mariana Portilla