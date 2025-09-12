La derrota electoral de Osvaldo Dinapoli en General Belgrano fue contundente: perdió por más de siete puntos frente a Fuerza Patria y quedó golpeado por un voto que reflejó el hartazgo social. Los vecinos hablan de un distrito que supo ser referencia en la región y hoy se hunde en problemas estructurales: un hospital en crisis permanente, caminos rurales abandonados que afectan a la producción, falta de empleo, carencias en vivienda y un retroceso en materia educativa y turística. La postal es la de un municipio encerrado en sí mismo, que "no escucha ni responde a las demandas de su gente".

En este escenario, GRUPOLAPROVINCIA.COM dialogó con Ariel Valcarlos, concejal electo por la fuerza vencedora, quien fue categórico: “Hay muchas cosas que se dejaron de hacer o no se planifican”. Con la mayoría asegurada en el Concejo Deliberante, promete impulsar cambios de fondo y proyectos que apunten a devolverle a General Belgrano el futuro que la gestión radical de Dinapoli no supo garantizar.

—En primer lugar, ¿ustedes esperaban una diferencia tan amplia en las urnas este domingo frente al oficialismo local?

La expectativa estaba, sin embargo, el resultado superó lo que podíamos pensar. Así que sí, estamos más que contentos, muy felices, muy agradecidos a toda la gente que fue a votar y a toda la gente que decidió acompañarnos, que fue más del 40% del padrón.

—¿Qué mensaje considera que le dejaron las urnas al intendente Osvaldo Dinapoli?

Nosotros hicimos una campaña pensando en propuestas, en proyectos, con una perspectiva de futuro. En lo personal elijo creer que la gente votó con esperanza de que se puede estar mejor. No me gusta pensar en el voto castigo, por mi forma de ser. Lo cierto es que hoy hay muchos reclamos y una situación quizás de desgaste en el gobierno local.

—¿Cómo describiría la situación que están atravesando actualmente los vecinos de Belgrano?

Después de más de 10 años, hay muchas cosas que salen a la luz, que se dejaron de hacer, o no se hacen, o no se planifican. Creo que lo que más se notó fue justamente eso: que no podían actuar en determinadas problemáticas, que no se están teniendo en cuenta.

—A partir de diciembre, ¿cómo quedará conformado el Concejo Deliberante?

Nosotros tendremos la mayoría con seis bancas, en segundo lugar quedará el oficialismo con cinco, y además ingresará un concejal de La Libertad Avanza.

—Pensando en el futuro, ¿cuáles son los proyectos más importantes que impulsarán desde su espacio?

Tenemos uno que tiene que ver con la salud y con la administración del hospital, que para nosotros es muy importante. Queremos que la responsabilidad de la gestión sea más colegiada. También tenemos la intención de que se genere una agencia de desarrollo para toda la ciudad y algunos proyectos vinculados a la posibilidad de generar fondos genuinos.

Y después, claro, hay otros proyectos más puntuales que surgieron de los planteos que nos hicieron los vecinos en cada recorrida.