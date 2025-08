El intendente Osvaldo Dinápoli acumula cada vez más críticas en General Belgrano. Como venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM la ciudad, que antes era modelo en la región, hoy muestra claros signos de declive, con un visible atraso en materia de producción, empleo, vivienda y salud. El hospital municipal, en crisis permanente, deriva más pacientes de los que puede atender, mientras el desarrollo turístico y la oferta educativa brillan por su ausencia.

En este escenario de descontento, Ariel Valcarlos, primer candidato a concejal por Fuerza Patria, denuncia la falta de gestión en áreas esenciales. Advierte un municipio de puertas cerradas, que no escucha ni responde a las demandas vecinales, y señala el abandono de los caminos rurales que impacta en la producción local así como el déficit en servicios básicos para los barrios periféricos.

—¿Cómo evalúa la gestión actual de Osvaldo Dinápoli al frente del municipio de General Belgrano y qué lo motivó a postularse como concejal por Fuerza Patria?

En el espacio del que formo parte, venimos participando hace mucho, así como también en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y vemos la necesidad de generar una paridad en el Concejo Deliberante que haga que sucedan más cosas para los vecinos y vecinas de nuestro pueblo, que se sientan más representados. Por eso la decisión de participar.

—¿Qué necesidades expresan hoy los vecinos de General Belgrano? ¿Qué es lo que más les plantean cuando conversan en la calle?

Hace mucho que venimos notando que la queja o la demanda viene de que no hay respuesta, de que no hay escucha, de que el municipio tiene las puertas cerradas, que no se puede acceder. Generalmente los que vivimos en ciudades con las características de Belgrano estamos acostumbrados a poder golpear las puertas de todos los funcionarios y tener alguna respuesta, y esa es la demanda principal hoy.

Más allá de muchas cuestiones que no se vienen gestionando, quienes conocemos las realidades de otros municipios, podemos ver que suceden otras cosas que no suceden en Belgrano y que tienen que ver con la gestión.

—¿Cree que General Belgrano está estancado en comparación con ciudades vecinas?

Para nosotros en muchos aspectos, sí. Vemos que distritos vecinos tienen mayor desarrollo en salud, en vivienda, mayor desarrollo y preocupación en lo que tiene que ver con producción y empleo. Eso nos preocupa muchísimo. Entendemos que es una característica de la gestión actual: no gestionar.

—Concejales de la oposición local señalaron a este medio que la ciudad atraviesa un fuerte estancamiento, con numerosos reclamos vecinales, sobre todo vinculados al hospital municipal. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la salud y qué soluciones propone?

El análisis es el mismo. La salud viene teniendo un deterioro y un retraso en inversiones desde hace muchos años ya. Y en comparación con distritos vecinos, notamos que hace 15 años atrás General Belgrano era el faro en salud en la región y hoy es una sala de atención para derivaciones.

Ese es el ejemplo más claro uno puede ver y dar, cuando hay problemas para los fines de semana, para las guardias, por los traslados, por la aparatología. Nos preocupa y entendemos que debería cambiar algunas cuestiones la gestión del gobierno actual.

Caminos rurales de General Belgrano.

—¿Considera que los servicios públicos también presentan fallas? ¿Reciben quejas de los vecinos por su funcionamiento?

Tenemos grandes problemas en lo que tiene que ver con lo rural, los caminos y todo lo relacionado a la producción. Porque un camino rural no es para andar transitando simplemente, más allá de que necesitamos la conectividad, esa conectividad ayuda a mejorar las calidades, los tiempos y el volumen de la producción. Ahí vemos un abandono bastante importante desde la gestión municipal.

Y en lo que tiene que ver con los servicios, vemos que les cuesta llegar a los barrios más periféricos. Tenemos las demandas típicas de todos los barrios por falta de mantenimiento.

—¿Qué propone Fuerza Patria para revertir ese estancamiento que ustedes denuncian?

Nos comprometemos a poner el ojo y a estar cerca de los vecinos, a llevar sus palabras y su voz al Concejo Deliberante. Estar atentos a todas las demandas, poder llevarlas, tener una voz. Son elecciones legislativas y es importante que el gobierno actual empiece a escuchar.