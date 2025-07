Entrevista GLP. Sebastián Ianantuony: "La unidad del peronismo en Alvarado se practica hace tiempo, no solo desde lo discursivo, sino con hechos"

-El gobernador Axel Kicillof inauguró recientemente un nuevo centro de salud en Miramar, que usted definió como un momento histórico y soñado. Además, explicó que funcionará como un anexo del hospital municipal. ¿Qué áreas específicas se prevé trasladar a este nuevo espacio?

La verdad que fue un momento muy esperado. El gobernador Axel Kicillof siempre tiene en una muy alta consideración a Miramar y al distrito de General Alvarado.

Estamos en un momento de temporada invernal y así como en su momento para la apertura de la temporada y el inicio del operativo De Sol a Sol en el verano se eligió a Miramar después de 17 años de hacerlo en Mar del Plata, ahora vemos con mucho orgullo que la imagen de turismo de la provincia de 'Bueno Bonito y Bonanense' en la ruta 2, sean las playas nevadas de Miramar.

Algo a lo que nos tiene realmente muy acostumbrados es a su visita permanente, y en este caso fue la recorrida del CAPS Las Palmas, una obra de 500 metros que se viene a sumar al sistema sanitario local, que está asignado como un Centro de Atención Primaria de la Salud y eso va a ser, pero para nosotros es prácticamente medio hospital, porque de hecho vamos a estar transfiriendo progresivamente todo lo que son consultorios externos, especialidades, mientras nos preparamos también para hacer el anuncio dentro de algunas semanas de la licitación de la primera etapa del hospital subzonal, que va a estar pegado a este nuevo volumen sanitario.

Así que para nosotros es un momento de muchísima alegría, porque en General Alvarado apostamos fuertemente a la salud. Eso es algo que nos identifica, casi el 50% de nuestro presupuesto municipal va destinado al área sanitaria. Estamos cerca de la gente, tratando de poder brindarle el mejor servicio, tenemos un capital humano realmente reconocido por vecinos y turistas, y los que tenemos responsabilidad de gestión, tratamos de darle los mejores lugares de trabajo, el mayor equipamiento posible.

-Muchos intendentes de la Quinta Sección respaldaron el reclamo provincial por la falta de fondos nacionales. ¿Cómo impactó esta situación en General Alvarado y qué medidas tomaron para garantizar los servicios esenciales?

Justamente nos sumamos a ese reclamo que el presidente Javier Milei insiste en identificar como fondos discrecionales, que no lo son, son fondos garantizados por ley, son fondos no automáticos, pero eso no le permite decidir cuándo otorgarlos o si otorgarlos o no.

Acompañamos el reclamo judicial de esos fondos, hoy se le está debiendo más de 15 billones de dólares a la Provincia de Buenos Aires, y realmente estamos ante un contexto muy crítico. Hemos visto en varios municipios lo que está sucediendo, y en ese sentido, uno está obligado a resignar recursos, a llevar adelante determinadas políticas que a lo mejor no son del agrado de los intendentes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ayudas a eventos deportivos, culturales. Hemos pospuesto, por ejemplo, la Fiesta del Kiwi, que siempre se hace en vacaciones de invierno.

Del mismo modo, en lo local, hemos logrado tener las tasas, pero por ejemplo, aún no se ha tratado el presupuesto. La oposición no ha presentado ninguna opción, ni siquiera para justificar las tasas que habían ofrecido originalmente, con lo cual estamos tanto en el contexto de lo local, como en el contexto provincial, en una estrategia de la oposición que busca asfixiar a los distintos niveles del Estado para que no puedan dar respuesta.

-Pensando en los próximos comicios, Fuerza Patria logró cerrar listas tras intensas negociaciones entre los sectores de Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador. ¿Cómo se dio este proceso en General Alvarado?

En General Alvarado fue un proceso que, como todo cierre de listas, obviamente tuvo sus momentos, pero a la unidad la venimos practicando no sólo desde lo discursivo, sino con hechos concretos, y no desde ahora, sino ya desde el inicio de la gestión, con lo cual, pudo plantearse en buenos términos.

Pusimos la mirada en las representaciones que significan para la gente los candidatos, y no imponer sellos, sino buscar las mejores expresiones que sinteticen el peronismo en General Alvarado, gente de bien. Con eso hemos logrado una lista de gente trabajadora, con muchísima representación y popularidad, porque es gente que en su amplísima mayoría no está vinculada a la política desde los cargos, sino desde la militancia, desde su trabajo, desde lo que hacen a nivel comunitario.

Y eso, obviamente, ha generado una lista fresca, con muchísima renovación, con muchísima expresión, y son candidatos con los que fácilmente el vecino o la vecina se pueden sentir identificados, porque son gente de laburo. Hemos hecho un gran trabajo en unidad para lograr una síntesis de lo que pensamos.

Ahora lo que queda es empezar a caminar y a llevar nuestro mensaje a todos los vecinos y vecinas que quieren que las cosas estén mejor, que sienten una desilusión muy profunda por lo que expresó Milei y después no terminó cumpliendo, pero que nuevamente nos empiezan a ver como una alternativa y que con el voto nos van a permitir contar con más herramientas dentro del distrito para poder paliar la situación y todo esto que se está generando desde el gobierno nacional.