Fernanda Astorino acumula críticas por una gestión con grietas cada vez más profundas en Capitán Sarmiento. Como te venimos informando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, los vecinos advierten un municipio “frenado” y dominado por el exintendente Javier Iguacel, quien actúa como un “patrón de estancia”. Además, pese al avance del delito, Astorino rechazó firmar el convenio provincial de seguridad, dejando al distrito sin fondos clave para patrulleros y equipamiento.



En este escenario, Germán Ostoich, candidato a primer concejal por Fuerza Patria, cargó contra la falta de inversión en infraestructura clave: calles que se deterioran rápidamente, una planta cloacal inoperativa, ausencia de controles bromatológicos, cortes de luz frecuentes, deficiencias en redes de agua y gas, y un hospital municipal que cobra estudios y presenta fallas técnicas. Además, denunció que los empleados municipales están precarizados y que el Concejo bloquea los reclamos sociales.

—En primera instancia, ¿cómo describiría el estado actual de Capitán Sarmiento bajo la gestión de Fernanda Astorino?

La gestión queda a las claras que no es lo que era antes. Las obras que se hacen no son para perdurar en el tiempo. Hace poquito se hicieron dos cuadras de asfalto que duraron treinta días. Ya lo tienen que volver a hacer todo de nuevo. Es medio como atado en el aire. Y al tener mayoría en el Concejo, muchas cosas no se hacen o tratan de invertir en lugares donde no corresponde. Nosotros creemos que la sociedad tiene otras necesidades.

—¿Cuáles son los principales reclamos que les transmiten cuando recorren los barrios?

Esto es una localidad chica, somos 14 mil habitantes, con lo cual se ve reflejado enseguida si no hay un buen accionar del municipio. Sin ir más lejos, el pueblo, gracias a Dios, por gestiones anteriores, tiene prácticamente el 90% de la red cloacal, pero tenemos una planta cloacal no está funcionando. Se presentó un pedido de informe, y como tienen mayoría en el Concejo, mucha gracia no les hace, pero salen airosos de todo porque no dan respuestas. No hay control bromatológico de la mercadería que entra al pueblo, falta red de agua, falta red de gas, faltan un montón de cosas para los vecinos.

—¿Vio alguna vez al pueblo en una situación similar?

No. El pueblo siempre se mantuvo lindo, porque al ser un pueblo chico, con poco lo mantenían. Pero hoy está entrando en un abandono. Todos estos intendentes que fueron migrando a La Libertad Avanza tienen la misma postura, el 'arreglate solo' y que la intervención del Estado no va. Pero hoy, los empleados municipales tampoco están muy bien, les achican las horas extras, no les dan indumentaria para que trabajen como corresponde. Además, te cobran alumbrado, barrido y limpieza, pero no es algo que se vea reflejado en la ciudad. El enojo de la gente está en eso: que no le prestan el servicio.

Nosotros tenemos uno de los impuestos atado a la cobranza del agua, que es de la cooperativa. Lo cual significa que si no pagás la parte de impuestos y servicio de agua, te cortan el servicio, porque ahora aprobaron que te lo pueden cortar. Antes no te lo podían cortar en un hogar.

Y el municipio tiene una gran recaudación con eso, porque cobra dos meses adelantada la tarifa de agua en un impuesto municipal. Hoy pagamos más de impuestos municipales en la tarifa de agua que lo que pagamos realmente de agua.

Reclamo vecinal por falta de luminaria y abandono de las plazas en Capitán Sarmiento.

—En cuanto a los servicios públicos, ¿los aumentos van de la mano con la calidad? Mencionaba que hay malestar entre los vecinos.

Acá tenemos Eden, que es la prestadora de luz, y vemos que no hay inversión como tendría que haber. Con cualquier tormenta nos quedamos en toda la localidad sin luz. No se invierte como en otras épocas. Y el servicio está aumentando día a día. La gente está recibiendo boletas de luz por 200 o 300 mil pesos. Y si un laburante tiene que pagar un alquiler, los gastos de la casa, del colegio de los chicos, no hay bolsillo que resista.

La situación es grave pero para todos los ciudadanos. si bien acá se refleja mucho porque somos pocos, se ve la necesidad que hay realmente. La mayoría del pueblo trabaja en una planta avícola que hay, de faena de pollo, que es muy reconocida en todo el país. Pero ahí también hubo recortes de empleados, de horas extra, y todo eso se va reflejando en el pueblo.

—¿Nota un Estado municipal ausente frente a los problemas y necesidades de los barrios?

Sí. Para que tengas una idea, hoy Acción Social está como acéfala. La única ayuda que más o menos tienen las familias es el módulo alimentario que da el gobernador (Axel Kicillof) en las escuelas. Después tenemos un nosocomio municipal, que es el hospital, el único factor de salud que hay acá.

—¿Cómo está funcionando hoy el hospital municipal?

Y funciona a medias. A veces no anda el tomógrafo. Se están cobrando los estudios, que en realidad no los tendrían por qué cobrar. Muchas consultas las derivan a consultorios privados, y todo eso es gasto para la gente, teniendo un hospital municipal que en su momento fue uno de los mejores de la provincia. Porque en el pueblo que teníamos y por cómo laburaba el hospital, estaba muy bien visto. Se llegaron a hacer operaciones importantes.

Ahí está ahora, desde la gestión anterior, que fue la de Javier Iguacel, y ahora Fernanda Astorino, están tratando de terminar una ampliación que hicieron, que no la terminan.

—¿Nota bronca o decepción en quienes votaron a Fernanda Astorino y ahora observan su salto político hacia La Libertad Avanza?

Sí, se nota. En la calle se nota el enojo de la gente, por esto que te digo: que los servicios no se prestan como corresponde, las plazas están un poquito abandonadas. Y la gente mira mucho en estos pueblos así, porque es chico, en poco tiempo lo recorrés, todo el mundo anda, nos conocemos entre todos. Por el boca a boca también. Entonces se ve reflejado el enojo. Se nota bastante.

—Con las elecciones en el horizonte, desde su rol como candidato de Fuerza Patria, ¿qué alternativas propone frente a la gestión actual?

Lo que nosotros proponemos es ser la voz del pueblo dentro del Concejo Deliberante. Porque, vuelvo a decir, hoy tienen mayoría absoluta ellos. La única diferencia es que hay dos de Unión por la Patria, los dos candidatos, que presentan proyectos, ordenanzas, cosas que ven, que reclaman, pero siempre son tirados para atrás porque ellos tienen mayoría, y por ser "contra" no se vota eso. Entonces ese enojo, en la gente también se nota.

Lo que venimos a proponer es ampliar esa voz en el Concejo para que el pueblo esté un poquito más representado en sus reclamos. Y obvio que vamos a tratar de apoyar lo que sea en beneficio de toda la comunidad. Pero también queremos que si presentamos proyectos nosotros, se nos apoye también.