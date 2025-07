El intendente José Castro enfrenta un creciente malestar en Monte. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, una reciente encuesta lo posicionó como el jefe comunal con peor imagen de la Quinta Sección, en medio de denuncias por una gestión “lenta y deficiente”, marcada por el abandono de los barrios y la falta crónica de personal médico en las salitas.

En este escenario, Guillermo Buñes, presidente del PJ local, concejal y candidato a renovar su banca por Fuerza Patria, denunció que, mientras los problemas estructurales crecen —calles destruidas, salud primaria paralizada y falta de viviendas—, Castro y cuatro funcionarios se financian con más de 5 millones de pesos públicos para cursar una carrera universitaria privada. Una muestra más de la desconexión entre el Ejecutivo y las urgencias reales de los vecinos.

—En una entrevista anterior usted nos decía que “los problemas corren y José Castro va caminando atrás de ellos”. ¿Considera que la situación del municipio ha empeorado desde entonces? ¿Qué cuestiones siguen sin resolverse?

Los problemas habituales en Monte van corriendo, y la gestión de Castro y sus funcionarios va caminando. Ahora ha empezado a caminar un poquitito más ligero porque lo desbordan muchísimos problemas, hablamos de la atención a los barrios, las calles de tierra llenas de pozo, ramas que no se juntan, pasto que no se corta.

Reclamo vecinal por el estado de las calles y caminos en Monte.

Son problemas que serían comunes de resolver dentro de una gestión municipal, pero no está a la altura de la velocidad con que se generan. También hay otros muy importantes que son la necesidad habitacional, de generar viviendas, de mejorar el servicio de salud, de las salitas de atención primaria de la salud. Hay muchas cuestiones que están pendientes.

—Hoy, según su diagnóstico, ¿el gobierno local está desbordado?

Sí, tiene un importante desborde con respecto a la atención de las problemáticas habituales y los problemas de fondo, ni hablar.

—¿Cómo evalúa el funcionamiento actual del sistema de salud local? ¿Qué aspectos considera más urgentes de atender?

El hospital es provincial, pero el sistema de atención primaria de la salud es responsabilidad local. Lo que comúnmente se llaman salitas o salas de atención primaria de la salud siguen siendo la misma cantidad de hace 20 años atrás, y todo va recayendo en el hospital: se multiplicó por tres o por cuatro la atención en el hospital provincial.

Somos un pueblo de 25.000 habitantes y el hospital está localizado en un sitio céntrico, eso conlleva que un abuelo, por ejemplo, de un barrio que tiene un problema de presión, que se siente mal, se tenga que tomar un remis, con el gasto que implica eso, para atenderse en el hospital en vez de ir a la salita. Ese es uno de los problemas que se dan comúnmente, hay como un conformismo en lo que ya está dado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) hace menos de un mes inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud, en un barrio humilde de nuestro pueblo, que tuvo una inversión de 1.500 millones de pesos. Y ahí está el CAPS: no lo han dotado del personal. Es como un mini hospital. Vino con equipamiento odontológico, pediátrico, y falta eso, dotarlo de recursos humanos, que le corresponde al municipio.

—¿Ese nuevo CAPS inaugurado por la Provincia está en funcionamiento hoy?

Está con un funcionamiento mínimo, como pasaba con la Sala de Atención Primaria de la Salud que funcionaba ahí a una cuadra. Momentáneamente la habían emplazado ahí, pero con atención mínima, con servicios que son muy infrecuentes.

Falta la velocidad que requiere la problemática actual de que se lo dote de los recursos humanos adecuados, porque el equipamiento está, para mejorar la atención primaria de la salud en todos esos barrios.

—En mayo, una encuesta de CB Consultora posicionó a Castro como el intendente con peor imagen de la sección. ¿Cree que esto tiene que ver con los problemas no resueltos que viene señalando?

Sí, es un conjunto de cosas. Con respecto a la rendición de cuentas, hemos encontrado cosas y las hemos denunciado en la sesión de Concejo. Por ejemplo, el señor Intendente Castro, junto con cuatro funcionarios más, pagan a una universidad privada, la Universidad del Este, el tramo pedagógico en Monte.

José Matildo Castro, intendente de Monte.

Y ellos están inscriptos haciéndolo, que se paga por alumno, y son a octubre del 2024, casi 45.000 pesos por mes que están pagando. En dos años que dura el tramo pedagógico del convenio, entre los cinco funcionarios de alto rango, con la plata del pueblo, más de 5 millones de pesos se están subsidiando a ellos mismos para una formación docente.

—¿Entonces los funcionarios están efectivamente inscriptos en esa carrera?

Exacto. Un concejal de ellos quiso argumentar que era como un servicio, como si Castro no se hiciera atender por el SAME, por ejemplo, porque si no le estaría insumiendo un costo también. Quería marcar esa contradicción, pero estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es un servicio universal, otra es un servicio que se trajo a Monte, pero se paga por alumno.

—En este contexto, usted vuelve a presentarse como candidato para renovar su banca en el Concejo. ¿Con qué expectativas y qué lo motivó a competir nuevamente en estas elecciones?

Sí, las expectativas son muy grandes. Y lo que me motiva es lo que nos motiva a todos los que integramos Fuerza Patria: fortalecer lo que nuestro gobernador y nuestro ministro Carli Bianco nos hablan, que tenemos que consolidarnos como un escudo y como una red ante toda esta avanzada libertaria del presidente Milei, de deshumanización, de quitar derechos, de desfinanciar los servicios públicos que generan una igualdad o tienden a generar una mejora en la igualdad de oportunidades.