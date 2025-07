Entrevista GLP. “Tengo muchos planes para Saladillo, no es momento de asumir otro cargo”, dijo Salomón sobre su rechazo a una candidatura por Somos BA

—Intendente, de cara a las próximas elecciones, han logrado una lista de consenso. Teniendo en cuenta que el radicalismo tiene hoy tres corrientes internas en Saladillo, ¿cómo fue ese proceso y qué expectativas tiene de cara a los próximos comicios?

Sí, a nivel local, tenemos tres miradas distintas dentro de la cuestión política interna que no nos impide convivir, todo lo contrario. En este tiempo de gestión pública que llevamos adelante, hemos convivido de una manera muy racional y llegado el momento de definir la composición de la lista intentamos amalgamar todos los lugares para que de alguna manera estuvieran representados.

Logramos una muy buena lista, pero no solamente por contemplar los tres sectores internos que identifican al partido hoy en Saladillo, sino también por sumar nuevos actores. De los 19 candidatos que tenemos que tener entre los concejales y consejeros, titulares y suplentes, solo seis están identificados con algún cargo o alguna función pública, el resto son personas que se acercaron, que son muy representativas de la comunidad a través de su trabajo institucional, empresarial, comercial o profesional, y que además empiezan a militar y a acercarse por primera vez a la cuestión pública, que es lo más difícil lograr.

Cuando uno conforma una lista, si no tiene esa posibilidad, termina cayendo siempre solamente en la cuestión militante, y a veces se agota esa instancia militante, y más cuando a uno le toca gobernar, porque muchos de ellos están involucrados en la gestión pública y hay que tratar de generar oxígeno, renovar, acercar nuevas voluntades, y que algunos se apasionen para ir renovando generacionalmente la composición política y pública a futuro.

—También mencionó las elecciones a nivel provincial. ¿Qué evaluación hace del armado de Somos Buenos Aires, un espacio que aglutina figuras con trayectorias y orígenes diversos?

Sí, creo que se armó lo que se podía armar, porque no era fácil. Cuando los intendentes radicales nos expresamos públicamente, diciendo que queríamos una integración de un sector que hoy no tuviera nada que ver con los dos extremos que están en juego, no era fácil lograrlo, y más después de la elección de la Capital Federal, donde el PRO automáticamente tomó la decisión de acompañar al Gobierno nacional, políticamente. Eso nos dejaba prácticamente sin un aliado histórico de estos últimos diez años, para renovar, recrear o reinventar Cambiemos.

Fue muy difícil lograr eso. Pero se armó una lista y un acuerdo de consenso que me parece bueno, en sectores que por ahí no estábamos trabajando del todo juntos políticamente, pero sí desde el punto de vista de algunos temas que nos vinculaban a través de las acciones legislativas y ejecutivas. Intendentes que nos conocemos, que más allá de que estemos en distintos lugares políticos, tenemos actitudes y acciones muy similares.

Algunos son del peronismo tradicional, otros del Frente Renovador y otros del PRO que no estaban de acuerdo con el entendimiento que había logrado su partido con el gobierno nacional. Hubo una amalgama interesante de distintos actores, ojalá salga algo interesante para el futuro, que no sea solamente un acuerdo electoral. Esto solamente el tiempo lo va a decir.

Se pudo lograr armar una tercera vía y un tercer cuerpo de competitividad que hasta ahora no estaba. Hay un kirchnerismo que evidentemente sigue siendo fuerte, junto con el gobernador Kicillof; un sector vinculado con Milei, el libertario, que también tiene una porción importante y fuerte a nivel nacional; y después esta alianza, este acuerdo, que representa a un sector intermedio que hoy no estaba representado por ningún partido político específicamente. Así que creo que se logró algo interesante que solo el tiempo dirá si podrá madurar y dar fruto en el futuro.

—Y en lo personal, intendente, ¿por qué decidió no aceptar la propuesta que le hizo Miguel Fernández para ser candidato a senador por la Séptima Sección Electoral?

Es cierto que tuve la oferta de parte de Miguel Fernández, presidente del partido, y dije que no. Yo a Miguel le expliqué por qué motivo no aceptaba. Tengo claro el desafío y el honor que significa que una comunidad como la nuestra me elija de intendente, es muy profundo y es de una dimensión tan grande que me cuesta mucho tomar una decisión de ese tipo, de abandonar la carrera a mitad de mandato.

Tal vez nunca sea senador ni diputado, eso el tiempo lo dirá. Pero no me parece en este momento, decirle a mi pueblo que me voy a otro cargo, si es que salía ese cargo, porque tampoco hay ningún tipo de garantía. Cuando uno toma una decisión de ese tipo, tiene que pensar que si sale el cargo, uno tiene que ocuparlo, y dije que no por ese motivo.

Tengo un montón de cuestiones en mi mente, planificadas, proyectadas para estos dos años y medio que tengo de mandato. Tengo planificado trabajar tan intenso o mucho más todavía, de lo que he hecho hasta ahora, para tratar de terminar de la mejor manera posible este mandato.