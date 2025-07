Entrevista GLP. Juan Pablo García "no puede con lo básico": denuncian calles intransitables con cada lluvia y "basura por todas partes" en Dolores

La gestión de Juan Pablo García acumula cuestionamientos cada vez más duros. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, los vecinos advierten que Dolores está “abandonada”, atravesada por problemas de infraestructura, tasas “exorbitantes” y un “crecimiento exponencial” de la inseguridad y el narcotráfico. Acusan al intendente de representar una política de “clientelismo” y de intentar despegarse del kirchnerismo, aunque aseguran que “es más de lo mismo”.

En este escenario, Nicolás Andrada —presidente del Comité local de la UCR y candidato a concejal— trazó un diagnóstico demoledor. Habló de un freno al crecimiento, criticó la falta de servicios básicos como el mantenimiento de calles y la recolección de residuos, advirtió sobre “una ciudad en la que se reza para que no llueva” y apuntó contra la “improvisación” de un gobierno que ni siquiera puede garantizar lo esencial.

-¿Cómo está hoy Dolores bajo su visión? Y en este contexto, ¿qué lo motivó a presentarse como candidato?

En realidad, yo soy candidato a concejal dentro de un acuerdo que el radicalismo ya hace tiempo viene trabajando junto con el espacio del ex intendente (Camilo) Etchevarren, el PRO. Desde el 2015, cuando se conformó ese acuerdo, nosotros como Unión Cívica Radical, establecimos líneas de acción y fuimos trabajando.

Después de haber perdido el municipio, seguimos trabajando juntos y más allá de que a nivel provincial las estructuras políticas acordaron de forma distinta, el camino recorrido en Dolores es muy fuerte, básicamente pertenecemos todos a la misma matriz y acordar fue muy fácil, así que seguimos en ese camino. El radicalismo eligió mi nombre para que lo representara, pero podría haber sido otro, al ser presidente del partido soy quien representará a la Unión Cívica Radical en esa lista.

-¿Cómo ve hoy la ciudad bajo la gestión del intendente Juan Pablo García?

Nos presentamos porque nuestro eslogan es 'volver a crecer'. Entendemos que la ciudad le ha puesto un freno de mano al desarrollo y al crecimiento. Hoy ni siquiera atiende los servicios básicos de los vecinos como el estado de las calles, la recolección de residuos, la seguridad. Dolores ha vuelto a tener incidentes que solo veíamos en la televisión. Y eso para una ciudad del interior como la nuestra, de gente tranquila, es alarmante.

No se ve una política de acción en términos de seguridad. Hay mucha improvisación y eso por supuesto no solo atenta a la vida cotidiana de los vecinos, sino también al potencial de desarrollo que necesita una ciudad para crecer en un contexto de competencia frente a los recursos que se disputan en el territorio de cada una de las ciudades.

Reclamo vecinal en Barrio Favaloro por el estado de las calles luego de cada lluvia.

-¿Nota improvisación en todas las áreas?

Hay una gran improvisación en todas las áreas, pero especialmente las que tienen que ver con lo que el vecino necesita. Hoy llueve y no se puede transitar por los caminos de tierra. El vecino que está en barrios que se han construido, entendiendo que la ciudad ha crecido y que todavía no le han llevado servicios básicos como el asfalto, el mantenimiento de sus calles para poder acceder al trabajo, para mandar a sus hijos a la escuela, está rezando para que no llueva.

Hoy, alguien que no vive sobre calles asfaltadas tiene que ver el pronóstico para ver si puede mandar a sus hijos a la escuela, y eso es tremendo, porque afecta directamente a la calidad de vida, pero también a lo que pretendemos como ciudadanos.

Respecto a la recolección de residuos, cualquiera que entre a Dolores, sea cual sea la arteria, va a ver que hay basura por toda la calle, y eso también es tremendo. Nosotros que estamos empezando a caminar esta campaña, es el principal enojo que encontramos.

-¿La recolección de residuos corresponde al municipio o a una empresa tercerizada?

No, acá los servicios municipales son atendidos directamente por el municipio.

-Entonces, ¿hay basuras por días en los barrios y nadie pasa a recolectarlas?

Hay una mala gestión sobre la recolección de basura, pero además también los vecinos sabíamos y veníamos trabajando en algo que no tiene que ver con ningún tipo de partido político, sino con una conciencia ya mundial que tiene que ver con el cuidado, la separación de residuos, entender que lleva un tiempo, porque acostumbrarse a separar residuos en el hogar, entender que hay que limpiarlos antes de tirarlos, son costumbres que hay que ir construyendo todos los días y que llevan mucho tiempo.

Eso está abandonado, entonces los lugares en donde se recolectaba la basura seca hoy son un desastre, porque el municipio tiene una gran responsabilidad cuando pone recolectores de basura comunitarios, de que no se le llenen enseguida. El vecino pone lo suyo, que es movilizarse dos, tres, cuatro cuadras, para tirar sus residuos secos, pero el municipio también tiene que ser responsable en entender que eso no puede ser una montaña de basura que, por supuesto, le afecta directamente al frentista.

Eso lo vivimos, hoy cada punto de recolección de residuos secos está totalmente desbordado, afea muchísimo la ciudad, una ciudad que pretende, hace un tiempo, darle un perfil turístico a su motor de desarrollo. Vemos que hay mucha improvisación, y un gobierno que no puede gestionar ni siquiera las cuestiones básicas, hace mucha agua en cuestiones ya más profundas como la generación de empleo, el desarrollo turístico, y todo lo relacionado a las funciones nuevas que tienen los gobiernos municipales.

-En este contexto tan delicado de la ciudad, y pensando ya en las próximas elecciones, ¿qué mensaje les dejaría a los dolorenses que están desencantados con esta gestión local?

Hay mucho desencanto. Hoy para el dolorense, la propuesta que llevamos al Concejo Deliberante es aportarle ideas a esta gestión. Más allá de que no estamos gobernando, entendemos que de seguir así vamos a retroceder muchísimo en lo construido por todos los dolorenses.

Necesitamos un Concejo que aporte ideas, que genere, sobre todo que vislumbre las cuestiones que hoy están pasando y que el gobierno municipal no está viendo, los problemas de educación, los problemas de los servicios básicos.

Desde el Concejo lo que vamos a hacer es poner un freno a la improvisación, intentar sacarle la venda al municipio para que vea los problemas reales que hoy tiene la ciudad y que tenemos que resolver, y por supuesto poner nuestro grano de arena aportando nuestra experiencia, nuestra visión de futuro, hacia dónde creemos que esta ciudad tiene que ir, y sobre todo mejorar desde nuestro lugar la calidad de vida de los dolorenses.