Entrevista GLP. Andrés De Leo: “La Sexta Sección necesita salir del abandono y la desidia del gobierno provincial”

—¿Qué representa para la Coalición Cívica ocupar un lugar central dentro del nuevo frente político Somos Buenos Aires?

Primero, un reconocimiento importante tanto a la Coalición como en mi caso personal, porque todos sabemos el desarrollo territorial que tiene la Unión Cívica Radical, y el hecho de que se haya elegido mi candidatura en reconocimiento, fundamentalmente, a la última elección del año 2023, es un orgullo y un desafío muy importante.

Esto conlleva un deber, una obligación, que es la de trabajar para representar no solo a esta fuerza política que hemos conformado, sino a la silenciosa mayoría de los argentinos que no quiere votar al pasado, que no quiere volver al pasado con el kirchnerismo, que no le gusta este presente y por eso tampoco acompaña ni vota a La Libertad Avanza, y a aquellos que no encuentran una alternativa, que dispersan el voto o directamente no van a votar. Y eso para mí es la enorme mayoría del pueblo argentino y, fundamentalmente, de los bonaerenses.

—Usted mencionó recientemente que existe una “relación tóxica” entre Milei y el kirchnerismo. ¿Cree que hoy hay lugar para una tercera vía como Somos Buenos Aires?

Claramente. Cuando uno ve todas las elecciones que se han disputado durante el año 2025, inclusive la de Capital Federal, que fue la elección más nacionalizada, lo que observa son dos fenómenos bastante marcados de los que no se habla mucho en los programas de televisión: un 35 por ciento de la gente que concurre a votar no quiere votar al kirchnerismo, es decir, no quiere volver al pasado, no vota a La Libertad Avanza porque este presente no los representa y otro denominador común es que dispersan el voto, es decir, no encuentran una alternativa que represente algo distinto.

El otro dato fuerte es que, cuando uno mira la media histórica, hay que sumarle prácticamente un 20 por ciento de ciudadanos que deciden no concurrir a votar. Con lo cual, directamente, no solo no quieren volver al pasado y no les gusta este presente, sino que no hay ninguna fuerza política que hoy los represente.

Entonces, esta relación tóxica se da en la medida en que ellos monopolizan o polarizan la agenda pública, fundamentalmente a través de los medios nacionales, ocupando casi el 90 por ciento de la información. Esa polarización no pone en el centro de la escena a la gente, sino que habla de ellos mismos, con agravios y descalificaciones.

Esa relación tóxica es la que les permite mantenerse unidos o mantener en vilo. Nosotros lo que queremos romper no solo es la polarización electoral, que creemos que no es tal, sino también la polarización de la agenda pública, y volver a hablar a los argentinos y, en este caso, a los bonaerenses, y en mi caso en particular a los bahienses y a los vecinos de la Sexta Sección Electoral, que es el sur y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Volver a hablar de los problemas que les conciernen a ellos, no de los problemas de la política ni de esta falsa pelea entre Milei y Cristina.

—En este sentido, ¿qué agenda legislativa le gustaría impulsar desde la Cámara?

Lo primero que tenemos que hacer es seguir avanzando con algunas reformas estructurales que tienen que ver con el funcionamiento de la política, del Estado, de la Legislatura. Cuando me tocó ser legislador, acompañamos iniciativas o fuimos impulsores, por ejemplo, de la reducción de los presupuestos legislativos, pusimos fin a las reelecciones indefinidas y terminamos con las jubilaciones de privilegio.

Andrés De Leo disertó sobre autonomías municipales en el Centro de Estudios del Sudoeste Bonaerense.

Cuando terminé mi mandato, me tuve que volver a mi actividad privada, como nunca la dejé: trabajar en mi estudio, en mi actividad comercial agropecuaria, sin gozar de los beneficios de una jubilación que existió siempre y que nosotros eliminamos.

Por eso digo que hay que avanzar en estas cuestiones que tienen que ver con dar los primeros pasos para una reforma profunda de la provincia de Buenos Aires. Una reforma que tenga que ver con las autonomías de los municipios, con mejor calidad en la representación, que avance en la eliminación de la bicameralidad.

Nosotros vamos a defender el interés de esta región, que necesita salir del abandono y de la desidia de un gobierno provincial que gobierna solamente para sostener el poder y sostener negocios, y del abandono de un gobierno nacional que solamente está preocupado por quedar bien con los sectores financieros internacionales, y que ha dejado de lado la inversión no solo en infraestructura, sino también en educación y en salud.