En GRUPOLAPROVICIA.COM venimos recorriendo el distrito de Puan y recogiendo las voces de vecinos que muestran un creciente malestar con la gestión de Diego Reyes. La administración del intendente, que comenzó con promesas de austeridad y cercanía, hoy acumula cuestionamientos por la "falta de médicos en varias localidades", el "vaciamiento del sistema sanitario", y la "creación de cargos políticos en plena crisis". Mientras tanto, denuncian que se multiplican los gastos en viáticos y traslados "sin rendiciones claras", y el Fondo Educativo no parece llegar con fuerza a las escuelas del distrito.

En este contexto, el candidato a concejal Sergio "Chapa" Albornoz, referente local y regional de La Libertad Avanza, fue contundente: “La salud no es prioridad, nunca lo fue” y agregó que “en Puan se compra un auto deportivo antes que aumentar sueldos a los municipales”. También cuestionó que el jefe comunal "ni siquiera gestionó un médico para Bordenave, la localidad donde nació, creció e hizo la escuela”.

-Como uno de los principales referentes de La Libertad Avanza en la ciudad y también en la provincia de Buenos Aires, Sergio, ¿cómo evalúa la gestión de Diego Reyes en Puan? Y en este contexto, ¿qué lo motivó a postularse como concejal para las próximas elecciones?

Mariana, la realidad es que la gestión de Diego Reyes hizo un gran ajuste en el área de salud. Hubo pérdida de profesionales, renuncias de trabajadores, desplazamientos de personal. Todo esto demuestra que la salud no es una prioridad para esta administración. De hecho, nunca lo fue.

Te doy un ejemplo muy claro: Bordenave, una de las localidades del distrito —donde el intendente nació, creció e hizo la escuela primaria y secundaria, viven sus ámigos, familires directos y afectos— hoy no tiene médico. Y esto no sucede desde ahora, sino desde el inicio de su gestión. No hay un plan de contingencia en salud, no hay salud mental en el distrito, no hay un área que se ocupe de la Discapacidad. Apenas comenzó su gobierno, despidieron al director del área de Salud Mental el cual es un profesional de élite que acompañaba a los pacientes, con una empatia y sensibilidad muy pocas vistas en un profesional de éstas características, 100% vocación de servicio.

Por eso insisto: la salud no es prioridad. Pero tampoco lo son los trabajadores municipales. En campaña, en 2023, decía que los empleados eran "el alma del municipio" y prometía cuidarlos. Sin embargo, eso no se cumplió. El nuevo convenio colectivo de trabajo aún no se pudo aprobar por inconsistencias legales y vacíos en los articulados. Y pese a los aumentos salariales, algunos empleados perdieron hasta 160 mil pesos por la eliminación de coeficientes.

Mientras tanto, la planta política no se vio afectada. El sueldo del intendente ronda los 14 millones de pesos —sin contar viáticos— y realizan viajes con gastos exorbitantes que ni siquiera se rinden correctamente. Este último fin de semana, por ejemplo, vimos a Reyes hablando en medios nacionales en Buenos Aires. No sabemos cómo se financió ese viaje, donde no solo fue él, sino también el secretario de Gobierno, el de Finanzas y el administrador del Ente Descentralizado de Salud. Hicieron un recorrido mediático que claramente fue político.

Y no fue para decir que llegó una empresa al distrito o para promocionar nuestra Fiesta Nacional de la Cebada Cerveza, la Fiesta del Barrio del Humo en Darregueira, tampoco fue a hablar de la Fiesta del Churro ni de la Fiesta de la Colmena, que hoy es provincial. Ni siquiera fue para gestionar un médico para la localidad donde vivió toda su vida. ¿Me entendés?

Nosotros, desde La Libertad Avanza, no podemos aliarnos con el reyesismo por todas estas razones. También por cómo administra el Fondo Educativo, que hoy recibe entre 3,6 y 4 millones de pesos por día en las cuentas municipales.

-Imagino que con esos fondos, las escuelas deben estar en condiciones óptimas...

Te digo la verdad: el año pasado el municipio recibió millones por este fondo, que proviene de una ley federal destinada a fortalecer el financiamiento educativo. La provincia, mediante el decreto 479/25, obliga a los intendentes a utilizar entre el 40 y el 50 por ciento para comprar materiales para obras escolares.

El municipio debe aportar los materiales y la provincia pone la mano de obra. El Consejo Escolar hace malabares con los fondos que le llegan. Y ahí me saco el sombrero, porque hacen un trabajo eficaz y eficiente. Pero depende de que ese dinero llegue donde tiene que llegar. La realidad es que los establecimientos educativos en el distrito están llenos de falencias. Muchos aún tienen ventiladores de techo, que ya están prohibidos por ley.

Entonces, claro que no vamos a coincidir con una gestión que prioriza los sueldos de la cúpula política o la compra de un auto deportivo antes que aumentar sueldos miserables de empleados públicos.

-¿Y cómo se comparan los salarios municipales con los de distritos vecinos?

Si comparamos con municipios linderos, como Saavedra —que muchas veces el Ejecutivo local usa como ejemplo negativo porque dicen que allí no pagan los sueldos a tiempo—, en Puan sí se pagan en término, pero los trabajadores cobran la mitad que los empleados de Saavedra. Así que no hay eficiencia ni eficacia en esta administración.

El año pasado ingresaron más de 25.000 millones de pesos a las arcas municipales, con un sobregiro de la provincia que no estaba previsto en el presupuesto, por más de 4.432 millones.

Calles en mal estado, vecinos olvidados en Puan.

Este municipio triplicó sus ingresos, principalmente porque el gobierno de Axel Kicillof aumentó los impuestos un 300%. Eso hizo que toda la coparticipación de los municipios creciera en igual medida. Te doy un dato: cuando terminó la gestión de Castelli —muy mal, por cierto—, en sus últimos doce meses recibió lo mismo que esta gestión recibió en apenas tres.

Y el presupuesto más importante del municipio no es el de la administración central, sino el del Ente Descentralizado de Salud, que este año rondará los 16.000 millones de pesos. Pero aún con ese nivel de recursos, seguimos viendo un sistema sanitario colapsado y sin respuestas para la gente.