Marcelo Matzkin suma duros cuestionamientos en Zárate. Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, lo acusan de ser un intendente “alejado” de las necesidades reales de los vecinos, con un gobierno “malo” que “no hace nada” frente al avance de la droga y “improvisa en seguridad”. Además, generó polémica por beneficiar a una empresa sin licitación para trasladar residuos a otro distrito, mientras ignora su propio relleno sanitario con aval ambiental y compromete las arcas municipales.

En este contexto, Sergio Bonuccelli, candidato a concejal del Frente de Izquierda, aseguró que Zárate “empeora día a día”, con barrios sin agua, cloacas, asfalto ni iluminación. Denunció que Matzkin “se pasea” y hace “marketing con bolsitas”, mientras se profundiza el abandono, los despidos crecen y la inseguridad se mantiene. También lo acusó de gobernar en función de “negocios familiares y de amigos”.

—¿Cómo describiría hoy la situación de Zárate y qué lo motivó, en ese contexto, a postularse como candidato a concejal?

Tenemos una ciudad que va empeorando día a día, se agrava la situación de los barrios: el agua, el asfalto, las cloacas, la falta de iluminación. Y la motivación es que soy un militante de hace más de 30 años que milito en el trotskismo, en la Izquierda Socialista, y ya he sido candidato. La motivación es porque hay que poner caras nuevas, voces nuevas en el Concejo Deliberante para que realmente haya una oposición verdadera.

Imágenes de vecinos que reclaman por el estado de la calle Valentín Alsina en Zárate.

—Más allá de sus años de militancia, es vecino y comerciante de la ciudad, en contacto diario con la comunidad. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes que recibe por parte de los zarateños?

En estos últimos tiempos han cambiado. Teníamos todos el reclamo de la inseguridad, pero en el contexto económico y social que se están dando las cosas ahora, se anunciaron despidos en otra fábrica más, en Agrofina, cerraron dos plantas químicas, hay despidos en Siderca y despidos selectivos en Toyota. Entonces ahora la situación de la gente empezó a cambiar con el reclamo de la falta de trabajo y que realmente los salarios no alcanzan. Creo que la inseguridad pasó a un segundo o tercer plano.

—¿La inseguridad sigue siendo uno de los principales reclamos? ¿Se registró un aumento de los delitos en la ciudad?

Por lo menos sí, los delitos siguen creciendo, la inseguridad sigue creciendo. Por más que pongas policía, Gendarmería, Prefectura, DPU (Dirección de Prevención Urbana), lo que pongas, el delito sigue creciendo porque nosotros lo tomamos como un problema social, no es un problema que se va a solucionar con más policías.

—Mencionó que la gestión de Marcelo Matzkin profundizó los problemas en Zárate. ¿Cómo definiría su gobierno?

A veces no sabés si están gobernando o están paseando. La falta de políticas públicas da la impresión de que es un gobierno ausente de la realidad que tenemos todos los vecinos. No ha cambiado nada. Mirá que la gestión de Cáffaro en los últimos años fue muy mala, y este año y medio que lleva Matzkin de gobierno no ha demostrado ningún cambio. Es más, ha bajado la calidad de vida de todos los zarateños.

—¿En cuanto a los servicios públicos, por ejemplo?

Sí, los servicios. Yo vivo en el barrio San Jacinto, las calles están detonadas, te arreglan, te ponen unos parches, pero la mayoría de las calles siguen en un estado deplorable. No tenemos presión de agua. Falta iluminación. No ha cambiado nada en un año y medio. Yo soy trabajador independiente que recorre todos los días las calles de Zárate, y es lamentable la falta de obras públicas necesarias para levantar la ciudad.

—Más allá del contexto económico nacional, ¿cree que hay una falta de voluntad del Ejecutivo local para acercarse a los vecinos y atender sus necesidades? ¿Cómo interpreta esa actitud?

Es un gobierno de marketing, nada más. Por lo único que se preocuparon fue por sacarse fotos con el tema de las terribles tormentas que hubo, con el invierno crudo que hubo. Salieron a repartir ropa con bolsitas que llevaban el logo de Zárate, de la intendencia. Hay intereses personales, negocios familiares y de amigos que les interesan más que poner una ciudad como debe ser, con los servicios que nos merecemos todos.

—¿A qué tipo de intereses o negocios se refiere? ¿Se habla de esto en la ciudad?

Se conocen. Hay denuncias hechas además por periodistas, de licitaciones truchas, que dejan mucho que desear, que hay muchas dudas sobre cómo las hicieron. Uno trata de no creer en estas cosas, pero siguen existiendo y van a seguir existiendo.

—¿Cómo se están preparando desde el Frente de Izquierda para las próximas elecciones? ¿Cuáles son sus principales propuestas para transformar la realidad local?

Hay dos o tres propuestas que siempre llevamos adelante. Una es que los concejales y todo lo que sea la planta política, desde el intendente hasta los concejales, ganen lo que gana un docente. Esa es una propuesta que tenemos.

—¿Cuánto están ganando hoy aproximadamente?

Creo que están arriba de dos millones de pesos. Entonces no podemos tener políticos con estos sueldos, y docentes con sueldos que están bajo la línea de pobreza. Después tenemos propuesta de un plan de viviendas populares también, tenemos el proyecto armado. Son varios proyectos que tenemos como para cambiar la realidad de la ciudad. Es difícil, pero creemos que tampoco es imposible esta vez llegar al Concejo Deliberante.