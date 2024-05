Entrevista GLP: Críticas a Diego Reyes en Puan por crear cargos políticos luego de echar empleados y “congelar” las paritarias

–Franco, como concejal, pero también como vecino de la ciudad, me gustaría conocer el balance que hace de estos prácticamente seis meses de gestión de Diego Reyes al frente del municipio.

La verdad que el balance, en este contexto en el que estamos viviendo, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque de parte de UxP nos pusimos un poco más dialoguistas, en el sentido de ayudar a este nuevo intendente, más allá de que sea de otro espacio político, por todo un contexto muy complejo que se vivió en Puan.

Por ahí hay mucha gente que no lo sabe, pero Puan tuvo una situación muy compleja en donde este intendente nuevo que asume agarra un municipio totalmente fundido, con una deuda con el banco, con la caja en –120 millones y teniendo que pagar los sueldos de diciembre. Una situación totalmente compleja para nuestro distrito, que es chico. Y al mismo tiempo nos vimos obligados en declarar una emergencia que le dio la potestad a este nuevo intendente que entra, Diego Reyes, para poder agarrar los fondos afectados para el pago de haberes, que era lo que lo que realmente para nosotros era urgente en ese momento.

Un contexto totalmente difícil. Te podés imaginar: en pleno diciembre, no poder cobrar los haberes todos los trabajadores municipales. Tenemos una planta muy grande, de parte del ente descentralizado y de la administración central, que cuentan con más de 1100 empleados. Para un distrito chico, como el de nosotros, que somos 14.000, 5000 en Puan nomás, es muy complejo. Muchas familias dependen de ese sueldo municipal para comer.

En esa circunstancia, nosotros nos encontramos con que nuestros dos nuevos concejales asumieron en esa situación: entrar y tener que votar nuevamente, como se votó ya a finales del 2019 y principios del 2020, una nueva emergencia económica y financiera en nuestro distrito.

–Ahora, Franco, ustedes, a pesar de este espíritu dialoguista, se muestran críticos hacia la actual gestión, principalmente y en el último tiempo, por la decisión del Ejecutivo de crear tres nuevos cargos. Pensando en que a principios de año se despidió gente, pero ahora decide el intendente crear nuevos cargos, ¿cómo se entiende esto?

Es algo que yo planteé en su momento. Hemos estado hablando con el Ejecutivo. Ellos lo que dicen es que están replanteando su organigrama y lo que están haciendo es generar cargos, pero a mi entender no hacen la correlación de cargos porque no quieren tocar el tema de la jubilación. O sea, hay gente que ya se jubiló con esos cargos. Entonces, no es que están sumando gente, supuestamente. La respuesta que da el Ejecutivo es que no están sumando gente a su gabinete, sino que ellos están generando cargos y dejando en desuso los cargos que tenían anteriormente.

Esa es la respuesta que da el Ejecutivo. Obviamente, nosotros este análisis lo planteamos en este contexto que decís: una situación totalmente desfavorable, teniendo en cuenta que no solamente diciembre y el aguinaldo se cobraron en cuotas, sino que desde ese momento hasta el día de hoy el empleado municipal no recibe una paritaria que vaya al sueldo. Solamente recibió bonos, que me parece que fueron de 50 el mes de marzo, abril 100 y ahora 150 (mil pesos).

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Las paritarias para los trabajadores municipales, entonces, están reducidas a un bono.

‍Sí, las paritarias al básico fueron nulas. O sea que el próximo aguinaldo que ellos cobren va a ser el mismo aguinaldo que cobraron en diciembre del año pasado, que encima lo cobraron en cuotas.

Así que nosotros venimos luchando por eso también. Creemos que la prioridad para que funcione el pueblo no es, en este momento, pagarles a cuentas de terceros, o a proveedores, o regularizar un montón de cosas que se tienen que regularizar, sino que creemos que tienen que reivindicar al trabajador, como se les prometió en campaña, y hacer una buena paritaria que vaya al sueldo, como para paliar esta crisis que estamos teniendo, esta inflación que creo que ningún bolsillo puede aguantar.

–Igualmente, el municipio salió en los últimos días de la situación de emergencia económica y financiera, ¿no?

Sí, en realidad, cuando ellos elaboran la situación, era económica, financiera, sanitaria, era como un copiado y pegado de la que se había hecho en el 2020 a raíz de la pandemia, que tenía un contexto totalmente distinto de este.

Se modificaron unos puntos, se agregaron, se trabajó muy fuerte de parte de todos los concejales, de los doce; por suerte hubo consenso en quitar un par de puntos, en reestructurar un poco; la dejamos en tres meses, y de ser aprobada de vuelta o extendida tenía que pasar por el Concejo Deliberante. Sufrió bastantes modificaciones como para poder hacerse. Pero también cabe destacar que la emergencia del 2019 la hizo el mismo contador que tiene este nuevo intendente, que entró con una interna. Y se quedó con el mismo con el mismo contador, que declara otra emergencia. Eso también es para destacar porque es el mismo contador que pasó por dos gobiernos diferentes de Juntos por el Cambio (JxC) y declaró dos emergencias en un mismo distrito. Entonces, te dice cosas.

–¿El Ejecutivo no rindió todavía los números de la evaluación de la situación económico-financiera?

Hizo la hizo la rendición de cuentas. Nosotros la votamos en el recinto. Hubo dos despachos. El oficialismo votó en contra de la rendición del gobierno actual, lógicamente. Hay causas penales. Una jueza actuó de oficio por una transferencia de 83 millones de pesos al Frente Vecinal, frente del que el intendente anterior era partícipe, en el contexto que yo te vengo comentando, totalmente difícil.

En diciembre, nosotros veníamos con un descubierto en el Banco Provincia, una deuda de 120 millones, y se solicitó un ATP de parte de Provincia, de 145 millones de pesos, que pasaba por el Concejo Deliberante. Cuando se aprueban esos 145 millones de pesos, venían con una cláusula de parte del Concejo Deliberante de que era para el pago de haberes. Se ve que ese fondo entró un día después de que se venza el descubierto con el Banco Provincia, y después el intendente tomó la decisión de, por decreto, enviar en concepto de devolución (porque está como una cuenta de terceros del Frente Vecinal) 83 millones de pesos.

Y ahí es donde este nuevo intendente empieza a judicializar todo eso. Tuvo que actuar una jueza de oficio, porque fue bastante compleja y caótica la situación en el traspaso de gobierno. El intendente anterior, Facundo Castelli, no se hace presente, queda internado por razones psiquiátricas en un hospital de Bahía Blanca. Bueno, un contexto totalmente difícil. Los trabajadores reclamaban su sueldo frente al municipio y demás.

Todas esas cosas empezaron a judicializarse y obviamente, nosotros, viendo eso, más las cuentas en negativo, con saldos afectados que no se ejecutaron y demás, decidimos desaprobarla por mayoría. Solamente hubo un despacho por la aprobación de tres concejales, que eran los tres concejales que estaban en la gestión de Facundo Castelli.

–Franco, cuando desde bloque de UxP recorren los barrios de la ciudad y hablan con los vecinos de Puan ¿con qué situación se encuentran, con qué reclamos hacia esta nueva gestión?

Más que nada, el reclamo es este. Por ahí ha habido recortes, como está pasando en Nación o en Provincia. En todos lados vemos que se recorta un poco contra el trabajador y está pasando acá también. Estamos hablando de una paritaria congelada. Y yo creo que eso es lo que más se remarca en la calle: la necesidad de reivindicar un poco al trabajador en lo monetario.

Vemos trabajadores municipales que después de de su horario laboral, cuando salen a las dos de la tarde, buscan otro trabajo como para poder darle de comer a su familia. Es una situación bastante compleja, y me parece que el reclamo más importante está más focalizado ahí que en otras cosas.

Sí tenemos, por ejemplo, los centros de desarrollo infantil (CDI) que ya no funcionan más, que se están intentando reestructurar, que se está cobrando por varias cosas en el hospital, distintos reclamos, pero en el que más énfasis hace las población es en este de los sueldos.

–¿Y cómo están trabajando desde el bloque de UxP en el Concejo Deliberante, con qué iniciativas, con qué proyectos, en pos de acompañar a los vecinos en esta situación tan delicada?

Estamos intentando abordar un montón de problemáticas que nos vienen dando. También estamos trabajando con los sindicatos, resolviendo las dudas, porque más allá de que nosotros, como concejales, también los podemos defender, los que defienden las paritarias son ellos, ¿no? Y nosotros intentamos hacer de intermediarios entre el Ejecutivo y los sindicatos cuando se ponen medio hostiles.

Intentamos interceder ahí y también llevando las problemáticas de toda índole. Por ejemplo, no se estaba realizando el CUD, un certificado totalmente necesario para el área de discapacidad. Nosotros, como concejales, hicimos una ordenanza como para regularlo.

Siempre de la mano, con situaciones del día a día que lamentablemente tenemos que abordar y darles una solución medianamente pronta. Acá también tenemos un conflicto con las cloacas. Sé que el Ejecutivo está trabajando, pero también queremos darle visibilidad.