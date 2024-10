En medio de reclamos por el incumplimiento de promesas de campaña, Diego Reyes enfrenta críticas por su enfoque de gobierno. Ya te informamos sobre las denuncias por "crear cargos políticos, luego de echar a trabajadores municipales" , en esta ocasión, conversamos con Lisandro Koller, concejal del flamante bloque Juntos-Compromiso Distrital, integrado por tres miembros de la UCR, quienes decidieron distanciarse del intendente por profundas discrepancias con su modelo de gestión y la falta de representación hacia los vecinos.

-¿Por qué decidieron conformar el bloque Juntos-Compromiso Distrital y apartarse del oficialismo local?

Después del complicado final de la gestión anterior, bajo la conducción del ex intendente Facundo Castelli, decidimos darle al Departamento Ejecutivo dentro del espacio de Juntos todas las herramientas necesarias para que pudiera superar la situación crítica en la que se encontraba el distrito. Sin embargo, a medida que el municipio fue alcanzando cierto equilibrio económico y financiero, empezamos a notar muchas diferencias en la forma de llevar adelante las políticas públicas.

Llegamos a un punto en el que no nos sentíamos representados; muchas de las medidas, aunque no todas, no coincidían con nuestra visión ni con lo que nuestra comunidad esperaba. Por eso optamos por sincerarnos y formar un interbloque dentro de Juntos, para trabajar desde un lugar que marque nuestras profundas diferencias con el Ejecutivo, especialmente en temas como el funcionamiento de la salud pública, el apoyo a las instituciones y la defensa de los trabajadores municipales. Estas diferencias nos llevaron a tomar esta postura.

Diego Reyes, intendente de Puan.

-Quisiera, Lisandro, profundizar en las áreas específicas donde ustedes no están de acuerdo con el avance de la gestión municipal. ¿Cómo es la situación actual de la salud pública en la ciudad?

Puan es un municipio con una gran extensión territorial, con nueve localidades, cinco unidades sanitarias, tres hospitales municipales y ocho hogares de ancianos. El ente descentralizado de salud, que administra los servicios en el distrito, es hoy más grande en cuanto a personal y prestaciones que la administración central del municipio.

Desde que comenzó la gestión actual, lamentablemente varios profesionales dejaron sus puestos, y algunos servicios se redujeron. Esto contrasta con el enorme esfuerzo que se hizo desde 1999 hasta el año pasado, en especial durante la intendencia de Horacio López, quien dejó un importante legado en términos de salud pública.

Ante esto, presentamos una minuta de comunicación en el Concejo Deliberante, pero no obtuvimos respuesta, y más tarde solicitamos la interpelación del director general del ente de salud, quien presentó un informe detallado sobre el funcionamiento actual. Sin embargo, no compartimos cómo se están implementando las políticas de salud en el distrito.

-Y cómo es la situación de los trabajadores municipales, considerando que comenzaron la gestión de Reyes con un fuerte paro de actividades.

Sí, así es porque la gestión de Castelli se retiró sin poder abonar los sueldos de noviembre y diciembre, ni el aguinaldo. Luego, el nuevo gobierno implementó un plan de pagos para saldar esos salarios. Para junio, el municipio había alcanzado cierto equilibrio económico y financiero, con un superávit de cerca de 2.800 millones de pesos, según la rendición de cuentas trimestral.

Sin embargo, entre marzo y junio, el Ejecutivo Municipal despidió a varios empleados y no renovó ciertos contratos y, en este contexto, otorgó un bono no remunerativo de 150.000 pesos en tres cuotas, pero no fue recibido por todos los empleados municipales. En julio, finalmente se aplicó un aumento salarial del 25%, seguido de un 5% en agosto, y a partir de este mes se ajusta según la inflación. Pero este aumento no benefició a los jubilados municipales, ya que al ser no remunerativo, no impactó en sus ingresos. Es evidente que ni el Ejecutivo Municipal ni los gremios priorizaron adecuadamente la situación de los empleados municipales de Puan.

-En este casi primer año de gestión de Diego Reyes en la ciudad, ¿considera que ha cumplido con las expectativas?

Hay que reconocer que Reyes impuso un orden financiero y logró estabilizar las cuentas del municipio, lo cual es positivo. Sin embargo, creemos que debería enfocarse más en la cuestión social, en acercarse a las instituciones y a los vecinos.

La gestión de un municipio no es como la de una empresa; hay que estar cerca de la gente y abordar sus problemas. Creemos que se necesita un Estado más presente, y esta diferencia de enfoque fue lo que nos llevó a marcar nuestra distancia con el Departamento Ejecutivo. Cuestionamos el ajuste realizado y nos preguntamos a qué costo se logró esta mejora financiera y quiénes fueron los sectores más perjudicados.